Home Depot ya lanzó el Black Friday: cuáles son sus mejores descuentos en Estados Unidos

El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año en Estados Unidos, gracias a las grandes ofertas que ofrecen miles de tiendas en una amplia gama de productos. Este 2025, Home Depot se adelantó al Viernes Negro, al lanzar sus promociones desde los primeros días de noviembre, las cuales se extenderán hasta principios de diciembre.

Cuáles son las ofertas más destacadas de Home Depot para el Viernes Negro

Home Depot ofrece descuentos en todos sus departamentos, desde electrodomésticos y herramientas, hasta muebles y artículos de decoración navideña.

El Black Friday en Home Depot durará hasta diciembre (Unsplash)

Entre algunas de las ofertas que más llaman la atención están los kits de herramientas y algunos aditamentos con cupones de descuento de hasta 100 dólares:

Gabinete móvil con banco de trabajo Husky : el banco de trabajo cuenta con una estructura de acero de calibre 21 y una superficie de madera, que incluye una regleta con enchufes integrada con seis tomas de corrientes y dos puertos USB.

el banco de trabajo cuenta con una estructura de acero de calibre 21 y una superficie de madera, que incluye una regleta con enchufes integrada con seis tomas de corrientes y dos puertos USB. Kit de trabajo inalámbrico : el paquete incluye un taladro destornillador de 1/2 pulgada, un atornillador de impacto de 1/4 de pulgada, cargador, bolsa para contratistas y dos baterías compactas de 20 V.

el paquete incluye un taladro destornillador de 1/2 pulgada, un atornillador de impacto de 1/4 de pulgada, cargador, bolsa para contratistas y dos baterías compactas de 20 V. Horno tostador y freidora : para los que buscan cocinar de manera rápida y saludable, este horno de convección, freidora de aire y tostadora ofrece capacidad extragrande, y permite ahorrar hasta 50% de espacio, ya que se pliega hacia arriba y afuera.

para los que buscan cocinar de manera rápida y saludable, este horno de convección, freidora de aire y tostadora ofrece capacidad extragrande, y permite ahorrar hasta 50% de espacio, ya que se pliega hacia arriba y afuera. Aspiradora portátil: para una limpieza más eficiente, Home Depot ofrece en el Black Friday una aspiradora tipo escoba autolimpiante con tecnología Floor Detect que se ajusta de manera automática a cualquier tipo de suelo.

De igual manera, la tienda cuenta con ofertas en escaleras, parrillas, decoración navideña, pisos y en tecnología para el hogar, como timbres y cámaras de seguridad.

Cuáles son las ofertas adicionales de Home Depot en Black Friday

Entre las ofertas y promociones que ofrece Home Depot para el Viernes Negro, hay beneficios adicionales como envíos gratuitos y en menos de dos días, directamente en las tiendas o algunas exclusivas en línea.

A su vez, hay promociones otras como:

Home Depot lanzó descuentos en varios productos antes del Black Friday Home Depot - Home Depot

Hasta 1000 dólares de descuento adicional en electrodomésticos de cocina seleccionados al comprar dos o más artículos de 248 dólares o más.

en electrodomésticos de cocina seleccionados al comprar dos o más artículos de 248 dólares o más. Un 40% de descuento adicional en electrodomésticos seleccionados

Envío gratuito en dos días en herramientas por compra en línea y almacenamiento de herramientas

Envío gratis en electrodomésticos seleccionados de 396 dólares o más

seleccionados de 396 dólares o más Herramientas de regalo en la compra de baterías o kits de herramientas de marcas seleccionadas

en la compra de baterías o kits de herramientas de marcas seleccionadas 32% de descuento en electrodomésticos de cocina Ninja.

50% de descuento en colchones Serta

Serta 31% de descuento en electrodomésticos LG

32% de descuento en herramientas eléctricas Dewalt

39% de descuento en aspiradoras Shark

61% de descuento en sábanas, almohadas y edredones Becky Cameron

Cuándo es el Black Friday en Home Depot

Las rebajas por el Black Friday en Home Depot comenzaron el pasado 5 de noviembre y se extenderán durante todo el mes, hasta el miércoles 3 de diciembre, según anunció la empresa. Este año, el día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, y el día siguiente es cuando tradicionalmente se festeja el Viernes Negro en Estados Unidos.

Home Depot cerrará sus 2000 tiendas durante 24 horas (Instagram/@investingport)

Anteriormente, la empresa anunció que cerrará todas sus tiendas (más de 2000) en el país durante Thanksgiving, por lo que no ofrecerá ningún tipo de servicio durante ese día feriado federal.

De igual manera, la cadena adelantó que también cerrará sus puertas en todas sus sucursales del país en diciembre, durante el día 25, cuando se celebra Navidad, para dar oportunidad a sus empleados de pasar más tiempo con sus familias.