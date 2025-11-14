Home Depot ya lanzó el Black Friday: cuáles son sus mejores descuentos en Estados Unidos
Las grandes rebajas en la tienda ya comenzaron y estarán disponibles durante todo el mes de noviembre y los primeros días de diciembre
El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año en Estados Unidos, gracias a las grandes ofertas que ofrecen miles de tiendas en una amplia gama de productos. Este 2025, Home Depot se adelantó al Viernes Negro, al lanzar sus promociones desde los primeros días de noviembre, las cuales se extenderán hasta principios de diciembre.
Cuáles son las ofertas más destacadas de Home Depot para el Viernes Negro
Home Depot ofrece descuentos en todos sus departamentos, desde electrodomésticos y herramientas, hasta muebles y artículos de decoración navideña.
Entre algunas de las ofertas que más llaman la atención están los kits de herramientas y algunos aditamentos con cupones de descuento de hasta 100 dólares:
- Gabinete móvil con banco de trabajo Husky: el banco de trabajo cuenta con una estructura de acero de calibre 21 y una superficie de madera, que incluye una regleta con enchufes integrada con seis tomas de corrientes y dos puertos USB.
- Kit de trabajo inalámbrico: el paquete incluye un taladro destornillador de 1/2 pulgada, un atornillador de impacto de 1/4 de pulgada, cargador, bolsa para contratistas y dos baterías compactas de 20 V.
- Horno tostador y freidora: para los que buscan cocinar de manera rápida y saludable, este horno de convección, freidora de aire y tostadora ofrece capacidad extragrande, y permite ahorrar hasta 50% de espacio, ya que se pliega hacia arriba y afuera.
- Aspiradora portátil: para una limpieza más eficiente, Home Depot ofrece en el Black Friday una aspiradora tipo escoba autolimpiante con tecnología Floor Detect que se ajusta de manera automática a cualquier tipo de suelo.
De igual manera, la tienda cuenta con ofertas en escaleras, parrillas, decoración navideña, pisos y en tecnología para el hogar, como timbres y cámaras de seguridad.
Cuáles son las ofertas adicionales de Home Depot en Black Friday
Entre las ofertas y promociones que ofrece Home Depot para el Viernes Negro, hay beneficios adicionales como envíos gratuitos y en menos de dos días, directamente en las tiendas o algunas exclusivas en línea.
A su vez, hay promociones otras como:
- Hasta 1000 dólares de descuento adicional en electrodomésticos de cocina seleccionados al comprar dos o más artículos de 248 dólares o más.
- Un 40% de descuento adicional en electrodomésticos seleccionados
- Envío gratuito en dos días en herramientas por compra en línea y almacenamiento de herramientas
- Envío gratis en electrodomésticos seleccionados de 396 dólares o más
- Herramientas de regalo en la compra de baterías o kits de herramientas de marcas seleccionadas
- 32% de descuento en electrodomésticos de cocina Ninja.
- 50% de descuento en colchones Serta
- 31% de descuento en electrodomésticos LG
- 32% de descuento en herramientas eléctricas Dewalt
- 39% de descuento en aspiradoras Shark
- 61% de descuento en sábanas, almohadas y edredones Becky Cameron
Cuándo es el Black Friday en Home Depot
Las rebajas por el Black Friday en Home Depot comenzaron el pasado 5 de noviembre y se extenderán durante todo el mes, hasta el miércoles 3 de diciembre, según anunció la empresa. Este año, el día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, y el día siguiente es cuando tradicionalmente se festeja el Viernes Negro en Estados Unidos.
Anteriormente, la empresa anunció que cerrará todas sus tiendas (más de 2000) en el país durante Thanksgiving, por lo que no ofrecerá ningún tipo de servicio durante ese día feriado federal.
De igual manera, la cadena adelantó que también cerrará sus puertas en todas sus sucursales del país en diciembre, durante el día 25, cuando se celebra Navidad, para dar oportunidad a sus empleados de pasar más tiempo con sus familias.
