Horóscopo mensual de Niño Prodigio: las predicciones para todos los signos en febrero 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos del zodíaco en el mes de febrero de 2026. Durante los próximos días se espera una gran renovación espiritual y mucha claridad gracias a variados sucesos.

Las predicciones de Niño Prodigio para el mes de febrero

Niño Prodigio publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. La gran noche de Maha Shivaratri abre un portal para limpiar el karma y elevar la conciencia, mientras que el eclipse solar en Acuario y el Año Nuevo Chino (17 de febrero) permitirán innovar, expandir la creatividad y avanzar con impulso. Finalmente, Mercurio retrógrado en Piscis invitará a la introspección y a sanar heridas.

Signos de fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo comienzan el mes con una desilusión en cuanto a dinero . Niño Prodigio aconseja tener cuidado con inversiones y préstamos . Se prevén viajes significativos y llega algo valioso o una herencia. Al final del mes se cierra un ciclo, posiblemente laboral, lo que permite un nuevo equilibrio.

Niño Prodigio comparte los efectos de la gran noche de Maha Shivarati, que abre un portal para limpiar el karma y elevar la conciencia (Facebook/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): llegan oportunidades directas con el dinero . El astrólogo aconseja evitar distracciones en cuanto a las metas. Será un mes de alegrías o sorpresas a través de hijos, pero se debe tener cuidado con personas malintencionadas. Para fin de mes se augura éxito en negocios y abundancia económica.

Niño Prodigio indicó que el segundo mes del año estará marcado por Mercurio Retrógrado en Piscis (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): si bien el camino parece oscuro o difícil al principio de febrero, llegará el éxito al final del camino. Este mes puede haber tristeza por la salud de un ser querido, por lo que es vital ofrecer apoyo. Niño Prodigio aconseja cuidarse de los chismes y aferrarse a la fe para aclarar el panorama emocional.

Niño Prodigio indicó que el eclipse solar en Acuario y el Año Nuevo Chino traerán innovación, creatividad y grandes avances en febrero (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se aconseja abrir el corazón a nuevas personas que llegan con el propósito de ayudar. Febrero augura éxito en las finanzas y los juegos de azar . El astrólogo señaló que una mujer cumplirá una promesa importante. Al final de mes, las cargas se desmoronan y permiten un nuevo nacimiento positivo.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números: 10, 72, 27, 41, 15, 58.