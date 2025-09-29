Horóscopos de Niño Prodigio para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025
El astrólogo dio a conocer los arcángeles que estarán presentes esta semana en cada uno de los signos de la rueda zodiacal
- 4 minutos de lectura'
Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, dio las predicciones para todos los signos del zodíaco del 29 de septiembre al 5 de octubre. Durante esta semana se celebran los arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael, que guiarán a los signos con fuerza, claridad y sanación.
Predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de Niño Prodigio
Víctor Florencio señaló que esta semana es clave para conectar con la fuerza angelical, elevar la energía y pedir ayuda divina. Por eso, reveló qué mensajes traen los arcángeles para cada signo del zodíaco.
Signos de fuego
Aries (21 de marzo al 20 de abril): el arcángel Miguel prestará su espada para que los arianos corten toda duda o culpa. Es momento de tomar decisiones firmes y protegerse, tanto a nivel personal como en lo que más aman.
Leo (24 de julio al 23 de agosto): el mensaje que envía el arcángel San Gabriel expresa que no se debe olvidar a las personas que fueron fuente de apoyo en los momentos difíciles. Es necesario devolver gratitud a quienes guiaron hacia el camino correcto.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): el arcángel San Gabriel ayudará a sanar una herida que se arrastra del pasado. Es necesario firmar la paz y dejar atrás aquello que ya no vibra con uno mismo.
Signos de tierra
Tauro (21 de abril al 21 de mayo): el arcángel Gabriel proporcionará un camino seguro y próspero a los taurinos. Es momento de liberarse del pasado y actuar desde la verdad superior.
Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): el arcángel Rafael se manifestará en cuerpo y mente. Es necesario poner el foco principal en la salud y cuidarla de manera correcta para evitar futuras complicaciones.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): el arcángel San Miguel recuerda a los capricornianos que sus corazones cuentan con gran coraje y valentía. No deben temer y es necesario confiar en las fuerzas celestiales y abrazar las transformaciones.
Signos de aire
Géminis (22 de mayo al 22 de junio): el arcángel Gabriel impulsa a usar los dones, especialmente el de la comunicación. No es momento de chismes ni de hablar mal de nadie. Niño Prodigio aconseja utilizar la voz con conciencia, ya que las palabras tienen gran poder para elevar a la otra persona.
Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): el arcángel Rafael trae armonía a los espacios y las relaciones personales. Se aconseja hacer una limpieza emocional y física. De esta manera, el alma se alineará con aspectos como el amor y la gratitud.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero): el arcángel Miguel aconseja encender una vela de revocación para defenderse de lo negativo y liberarse de lo que no les pertenece. Es necesario centrar la energía en personas con las que realmente exista interés de compartir y alinearse.
Signos de agua
Cáncer (23 de junio al 23 de julio): el arcángel Rafael aconseja soltar las emociones y evitar reprimirlas. Expresar lo que se siente proporciona alivio y sabiduría al corazón.
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre): San Miguel ayudará a dar pelea en batallas agobiantes. Es necesario confiar en las fuerzas celestiales, soltar lo negativo y centrarse en lo positivo.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): el arcángel San Miguel ayudará a soñar y a trabajar en los proyectos que se tienen en mente. Es necesario confiar en las visiones para alcanzar una mayor creatividad.
Para finalizar las predicciones de esta semana, Niño Prodigio reveló los números de la Copa de la Suerte. Los dígitos que suenan con mayor fuerza del 29 de septiembre al 5 de octubre son el 7, 14, 22, 33, 45 y 60.
Otras noticias de Agenda EEUU
Atención California. Últimas actualizaciones de las reglas para obtener licencias de conducir como inmigrantes en EE.UU.
Buenas noticias en Nueva York. El alivio financiero que recibirán algunas familias con un cheque de hasta US$1500
El final del sueño americano. La historia de una madre hondureña obligada a separarse de sus hijas gemelas en EE.UU.
- 1
El impactante cambio físico de Russell Crowe
- 2
Alejo Sarco, el pibe que todo lo convierte en oro: del grito que marcó su carrera y el conflicto con Vélez a brillar en la selección juvenil
- 3
Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
- 4
La advertencia del Centro Simon Wiesenthal y los violentos antecedentes en otros viajes en egresados