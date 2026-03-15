¿Adiós a San Patricio en Chicago? Qué dice la ley en Illinois sobre la venta de alcohol antes de las elecciones

Dentro de los distintos aspectos de las elecciones primarias del 17 de marzo en Illinois, hay una cuestión cultural importante, especialmente para Chicago: los comicios coinciden con la celebración de San Patricio. En ese sentido, es importante conocer la legislación sobre la venta de alcohol relacionada con los comicios y el consumo en la vía pública.

Illinois no prohíbe la venta de alcohol por elecciones

Al igual que la mayoría de Estados Unidos, el Estado de la Pradera no tiene ninguna prohibición con respecto a la venta de bebidas alcohólicas en el mismo día o en la previa a los comicios.

Illinois no tiene leyes que restrinjan la venta de alcohol por elecciones Shutterstock

La prohibición estatal se retiró en 1970, justamente cuando una elección cayó el 17 de marzo y coincidió con el festejo de San Patricio. De acuerdo con un artículo de The Washington Post, en las décadas previas múltiples jurisdicciones tenían estas restricciones para combatir el fraude.

Sin embargo, a medida que los procesos y controles electorales se refinaron, los estados comenzaron a quitar esas prohibiciones. Aunque Illinois fue uno de los últimos en retirar esas normas, lo ocurrido en 1970 motivó el cambio y a liberar la venta y el consumo de alcohol en jornadas electorales.

Según el Código Electoral, la venta de alcohol en los días de elecciones se rige por la Liquor Control Act de 1934. La ley no indica ninguna restricción específica para jornadas electorales, sino que simplemente establece que se respeten los horarios de venta habituales.

Reglas para San Patricio: Chicago no permite el consumo de alcohol en público

Por fuera de las cuestiones relacionadas a la venta de bebidas durante las elecciones, la legislación de Illinois no prohíbe tomar alcohol en la vía pública. Sin embargo, la ciudad de Chicago sí lo hace.

Según la Northwestern University, el Código Municipal de Chicago prohíbe consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o dentro de un vehículo motorizado en las calles de la ciudad.

Las sanciones por incumplimiento incluyen una multa que puede ir entre 100 y 500 dólares y una pena de hasta seis meses de prisión. Por lo tanto, los residentes y visitantes deben tener esta regla en cuenta durante los festejos de San Patricio.

Por su parte, las normas estatales no restringen el consumo, pero sí prohíben la “conducta desordenada”, según el estudio de abogados Daniels, Long & Pinsel.

Esto quiere decir que tomar alcohol o estar ebrio en público no es un delito en el estado, pero algunas acciones posiblemente derivadas de ese consumo, como discusiones fuertes, obstrucción de calles, música excesivamente alta o ingreso en una propiedad privada, pueden llevar al cargo de conducta desordenada.

Cuidado en San Patricio: Chicago prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública

La campaña de Illinois para San Patricio: operativos especiales contra conductores intoxicados

De cara a la celebración de San Patricio el 17 de marzo, el Departamento de Transporte de Illinois anunció campañas y operativos especiales que ya comenzaron el viernes 13 de marzo y se extenderán hasta el 23 del mismo mes.

Concretamente, la intención es concientizar para evitar conducir bajo el efecto del alcohol u otras sustancias. En la publicación oficial se advierte por sanciones y se recomienda a los residentes y visitantes planear con anticipación otra forma de trasladarse si van a beber.