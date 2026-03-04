¿Adiós J.B. Pritzker? Quién va ganando las elecciones 2026 según las encuestas en Illinois, hoy

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, busca un tercer mandato consecutivo, pero las encuestas muestran un escenario con matices: aunque conserva una leve mayoría de aprobación y lidera en eventuales cruces directos contra republicanos, también enfrenta señales de alerta en temas sensibles para el electorado. Asimismo, la interna del Partido Republicano exhibe un claro favorito.

Una aprobación ajustada para Pritzker de cara a las elecciones

Según informó Fox 32 Chicago, un sondeo de la firma independiente Victory Research, con sede en Chicago, evidenció que una ligera mayoría de los votantes consultados aprueba la gestión del actual mandatario.

El estudio, realizado entre el 20 y el 24 de noviembre del año pasado, relevó la opinión de más de 1200 votantes probables de la elección general a gobernador y arrojó que el 52,2% respalda el desempeño de Pritzker, mientras que el 40,9% lo desaprueba. Fue una de las últimas encuestas la que evaluó directamente su gestión de cara a la elección.

Pritzker busca un tercer mandato consecutivo en un contexto donde el 40,9% de los votantes probables de Illinois desaprueba su gestión Instagram Pritzker

El dato adquiere relevancia porque se dio a conocer cuando el dirigente demócrata ya se encontraba en plena campaña para retener el cargo por tercera vez. No obstante, la propia publicación remarca que ese 52,2% de aprobación está levemente por debajo del porcentaje de votos que obtuvo en sus dos victorias previas: en 2018 ganó con el 54,5% y en 2022 alcanzó el 54,9%. Es decir, si bien conserva un respaldo mayoritario, su nivel actual de imagen positiva no iguala los picos electorales anteriores.

Cómo le iría a Pritzker en un mano a mano

El mismo relevamiento difundido por Fox 32 Chicago analizó escenarios hipotéticos de enfrentamientos directos entre Pritzker y distintos aspirantes republicanos. Allí, el gobernador aparece bien posicionado. Frente al exsenador estatal Darren Bailey, a quien ya derrotó en 2022, el actual mandatario obtendría el 54,3% frente al 34% de su potencial rival.

En enfrentamientos hipotéticos para la elección general, el actual gobernador aventaja al exsenador Darren Bailey por 20,3 puntos porcentuales Imagen compuesta

La encuesta también incluyó a otros precandidatos republicanos, como Ted Dabrowski, Rick Heidner y el sheriff del condado de DuPage, James Mendrick. Sin embargo, el propio encuestador advirtió que, con excepción de Bailey, muchos de los competidores en la primaria republicana tienen un bajo nivel de conocimiento público, lo que podría influir en los resultados de esos cruces simulados.

En cualquier caso, los números actuales sugieren que, en una elección general, Pritzker partiría con ventaja frente a los nombres más visibles del Partido Republicano.

La interna republicana: Bailey, amplio favorito

Mientras el gobernador consolida su posición en la elección general, el Partido Republicano atraviesa su propia disputa interna. La primaria se celebrará el 17 de marzo de 2026 y los sondeos más recientes muestran un claro liderazgo de Darren Bailey.

Darren Bailey se consolida como el favorito indiscutido para la primaria del 17 de marzo Facebook Darren Bailey

Un relevamiento de Osage Research realizado entre el 20 y el 23 de enero indica que Bailey cuenta con el 57% de apoyo frente al 9% de Heidner, lo que implica una ventaja de 48 puntos porcentuales.

Otro estudio de Emerson College, efectuado del 3 al 5 de enero y patrocinado por Nexstar y WGN-TV, ubica a Bailey con el 34% frente al 8% de Dabrowski, una diferencia de 26 puntos.

En septiembre de 2025, otra encuesta de Reveille Research —patrocinada por el propio Bailey— también lo mostraba al frente. En distintos escenarios, registró 35% frente al 9% de Mendrick; 31% contra 5% del mismo rival; y 35% ante 7% de Dabrowski, con ventajas que oscilaron entre 26 y 28 puntos.

Estos números reflejan que, al menos hasta ahora, el exsenador estatal domina la carrera republicana, aunque la visibilidad limitada de algunos contendientes deja margen para cambios.