¿Adiós J.B. Pritzker? Quién va ganando las elecciones 2026 según las encuestas en Illinois, hoy
Las mediciones de los últimos meses favorecen al mandatario del Estado de la Pradera
- 4 minutos de lectura'
El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, busca un tercer mandato consecutivo, pero las encuestas muestran un escenario con matices: aunque conserva una leve mayoría de aprobación y lidera en eventuales cruces directos contra republicanos, también enfrenta señales de alerta en temas sensibles para el electorado. Asimismo, la interna del Partido Republicano exhibe un claro favorito.
Una aprobación ajustada para Pritzker de cara a las elecciones
Según informó Fox 32 Chicago, un sondeo de la firma independiente Victory Research, con sede en Chicago, evidenció que una ligera mayoría de los votantes consultados aprueba la gestión del actual mandatario.
El estudio, realizado entre el 20 y el 24 de noviembre del año pasado, relevó la opinión de más de 1200 votantes probables de la elección general a gobernador y arrojó que el 52,2% respalda el desempeño de Pritzker, mientras que el 40,9% lo desaprueba. Fue una de las últimas encuestas la que evaluó directamente su gestión de cara a la elección.
El dato adquiere relevancia porque se dio a conocer cuando el dirigente demócrata ya se encontraba en plena campaña para retener el cargo por tercera vez. No obstante, la propia publicación remarca que ese 52,2% de aprobación está levemente por debajo del porcentaje de votos que obtuvo en sus dos victorias previas: en 2018 ganó con el 54,5% y en 2022 alcanzó el 54,9%. Es decir, si bien conserva un respaldo mayoritario, su nivel actual de imagen positiva no iguala los picos electorales anteriores.
Cómo le iría a Pritzker en un mano a mano
El mismo relevamiento difundido por Fox 32 Chicago analizó escenarios hipotéticos de enfrentamientos directos entre Pritzker y distintos aspirantes republicanos. Allí, el gobernador aparece bien posicionado. Frente al exsenador estatal Darren Bailey, a quien ya derrotó en 2022, el actual mandatario obtendría el 54,3% frente al 34% de su potencial rival.
La encuesta también incluyó a otros precandidatos republicanos, como Ted Dabrowski, Rick Heidner y el sheriff del condado de DuPage, James Mendrick. Sin embargo, el propio encuestador advirtió que, con excepción de Bailey, muchos de los competidores en la primaria republicana tienen un bajo nivel de conocimiento público, lo que podría influir en los resultados de esos cruces simulados.
En cualquier caso, los números actuales sugieren que, en una elección general, Pritzker partiría con ventaja frente a los nombres más visibles del Partido Republicano.
La interna republicana: Bailey, amplio favorito
Mientras el gobernador consolida su posición en la elección general, el Partido Republicano atraviesa su propia disputa interna. La primaria se celebrará el 17 de marzo de 2026 y los sondeos más recientes muestran un claro liderazgo de Darren Bailey.
Un relevamiento de Osage Research realizado entre el 20 y el 23 de enero indica que Bailey cuenta con el 57% de apoyo frente al 9% de Heidner, lo que implica una ventaja de 48 puntos porcentuales.
Otro estudio de Emerson College, efectuado del 3 al 5 de enero y patrocinado por Nexstar y WGN-TV, ubica a Bailey con el 34% frente al 8% de Dabrowski, una diferencia de 26 puntos.
En septiembre de 2025, otra encuesta de Reveille Research —patrocinada por el propio Bailey— también lo mostraba al frente. En distintos escenarios, registró 35% frente al 9% de Mendrick; 31% contra 5% del mismo rival; y 35% ante 7% de Dabrowski, con ventajas que oscilaron entre 26 y 28 puntos.
Estos números reflejan que, al menos hasta ahora, el exsenador estatal domina la carrera republicana, aunque la visibilidad limitada de algunos contendientes deja margen para cambios.
Otras noticias de Encuestas Elecciones EEUU
Abbott vs. Hinojosa. Quién ganaría en Texas según las encuestas por las elecciones para la gobernación de noviembre 2026
Elecciones en Texas. ¿Adiós Jasmine Crockett? Nueva encuesta preocupa a la rival de Greg Abbott antes de las primarias
En el estado de Katie Hobbs. Arizona elige candidatos para la gobernación este 2026: ¿qué dicen las encuestas?
- 1
“El conejo nos salva”. Sale todos los días a cazar para que sus hijos no se acuesten con hambre
- 2
El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros
- 3
Hay combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”
- 4
Por qué Peabody está en crisis y se presentó en concurso de acreedores