¿Continúa J.B. Pritzker? Qué dicen las encuestas actualizadas de Illinois para la gobernación 2026

En 2026, los ciudadanos de Illinois deberán definir quién será el gobernador del estado durante el próximo período. Para eso, tendrá primero las elecciones primarias del 17 de marzo y luego las generales del 3 de noviembre. Dado que será el único candidato demócrata, J.B. Pritzker sabe que estará en la cita definitiva. Por el lado republicano, Darren Bailey parece tener la ventaja.

J.B. Pritzker vs. Darren Bailey: el cruce que anticipan las encuestas de Illinois

Dado que el actual gobernador no tendrá rival en las primarias demócratas, su candidatura aspirará directamente a obtener la aprobación en las elecciones generales para lograr un nuevo mandato.

JB Pritzker no tendrá rival en las primarias demócratas de Illinois Instagram Pritzker

Sin embargo, por el lado de la oposición hay cuatro candidatos que se presentarán, aunque uno parece tener una clara ventaja.

La encuesta más reciente fue ordenada por el equipo de campaña de Bailey y contó con los fondos del candidato republicano para su realización. A cargo de Osage Research, se llevó a cabo entre el 20 y 23 de enero y contó con la participación de 412 posibles votantes.

Entre los candidatos opositores, estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

Además, el sondeo también arrojó el dato de que el 23% de los encuestados todavía estaba indeciso.

Según la recopilación de The New York Times, esa fue la última encuesta publicada sobre las elecciones a gobernador de Illinois.

Para encontrar una investigación que no haya sido ordenada por el equipo de un candidato, hay que remontarse a otro sondeo también publicado en enero.

Darren Bailey se presenta como el principal candidato republicano en las elecciones a gobernador de Illinois Facebook Darren Bailey

En ese caso, se trató de una encuesta que llevó a cabo Emerson College entre el 3 y 5 de enero. Con la participación de 1000 posibles electores, estos fueron los números de apoyo para la interna republicana:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Aunque el porcentaje que obtuvo Bailey fue menor, se trata de una diferencia considerable que lo presenta como el máximo candidato republicano para enfrentar a Pritzker.

La última encuesta muestra una aprobación superior al 50% para JB Pritzker en Illinois

Aunque el sondeo de Emerson College no midió cómo le iría al actual gobernador ante Bailey, sí se consultó sobre la opinión de los encuestados con respecto a la gestión del mandatario.

Los resultados fueron:

50,6 % aprueba

41,5% desaprueba

7,9% no tiene una opinión formada

Esos datos se desprenden de encuestados que se identificaron en un 44,5% como demócratas, 34,5% como republicanos y 21% como independientes.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

La lista completa: todos los candidatos a gobernador y senador de Illinois

De cara a las primarias del 17 de marzo, la Illinois State Board of Elections (ISBE) ya publicó las opciones que estarán en la boleta. Estos son los nombres de los candidatos a gobernador y vicegobernador:

J.B. Pritzker y Christian Mitchell

y Darren Bailey y Aaron Del Mar

y Ted Dabrowski y Carrie Mendoza

y Rick Heidner y Christina Neitzke-Troike

y James Mendrick y Dr. Robert Renteria

Por su parte, los candidatos al Senado son: