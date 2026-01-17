Ayuda para migrantes: Illinois ofrecerá clases gratis de preparación para el examen de ciudadanía en 2026

Conscientes de los desafíos que enfrentan los residentes permanentes en el contexto migratorio de 2026, una ciudad del estado de Illinois habilitó clases gratuitas para superar con éxito el examen de ciudadanía. Esta iniciativa ofrece formación académica en historia, educación cívica y también proporciona las herramientas lingüísticas necesarias para que los inmigrantes puedan dar el paso definitivo hacia la obtención de sus plenos derechos civiles en los Estados Unidos.

Dónde y cómo asistir a las clases de preparación de ciudadanía en Illinois

Si bien el camino hacia la ciudadanía estadounidense suele generar ansiedad entre los inmigrantes, la ciudad de Cicero cuenta con un respaldo fundamental para este trámite. Las autoridades locales anunciaron un programa de clases gratuitas que abarca tanto la preparación para el examen cívico como el aprendizaje del idioma inglés, según informó la Ciudad de Cicero.

Cicero brinda clases gratuitas para el proceso preparatorio con el fin de ayudar a los migrantes a obtener la ciudadanía estadounidense (Archivo) Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Los interesados deben acudir al Centro Comunitario de la ciudad (2250 S 49 Av.) para recibir instrucción y asesoría migratoria sin costo. Habrá un limitante en los cupos, por lo que se aconseja asegurar una plaza a través del número 708-656-3600 (extensiones 545 o 777), indicaron desde las redes sociales de la ciudad.

Para adaptarse a las necesidades de todos los solicitantes, el programa diseñó un plan híbrido que permite elegir entre la instrucción física o remota. Aquellos que prefieran la interacción directa podrán asistir a las sesiones presenciales, las cuales se llevarán a cabo los días martes y jueves en un horario vespertino de 16 a 18 hs.

Por el contrario, para quienes tengan compromisos por la tarde o prefieran estudiar desde casa, se habilitaron clases virtuales que se impartirán los mismos días, martes y jueves, pero en un bloque matutino de 10 a 12 hs. Cabe destacar que ambas modalidades se dictarán íntegramente en español, para facilitar la comprensión total de los contenidos cívicos.

Para reservar cupos se debe llamar al número 708-656-3600 (Facebook/Town of Cicero)

Requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Las personas que deseen obtener la ciudadanía estadounidense pueden solicitar la naturalización mediante la Solicitud de Naturalización (Formulario N-400), que se encuentra disponibles para su presentación en línea, detalló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.

La entidad establece en su página los requisitos que el solicitante deben cumplir para ser elegible para la naturalización, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Entre ellos, figuran los siguientes:

Tener al menos 18 años de edad

Demostrar que es un residente permanente leg al en los Estados Unidos

al en los Estados Unidos Haber residido en los Estados Unidos como residente permanente legal durante al menos cinco años

Demostrar que estuvo físicamente presente en los Estados Unidos durante al menos 30 meses

Ser una persona de buen carácter moral

Ser capaz de hablar, leer, escribir y comprender el idioma inglés

Tener conocimiento de los fundamentos de la historia y de los principios y forma de gobierno de los Estados Unidos

Demostrar apego a los principios de la Constitución y estar bien dispuesto hacia el buen orden y la felicidad de los Estados Unidos

y estar bien dispuesto hacia el buen orden y la felicidad de los Estados Unidos Estar dispuesto y ser capaz de tomar el Juramento de Lealtad

Si pasan el examen y cuentan con los requisitos, los extranjeros deberán prestar Juramento de Lealtad para ser estadounidenses (Archivo) Freepik

Al presentar la solicitud completa del Formulario N-400 junto con todos los documentos se programará una entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Si el funcionario determina que es elegible, le programará una ceremonia de naturalización. Sin embargo, no se convierte en ciudadano estadounidense hasta que se preste el Juramento de Lealtad.

A partir de mediados de octubre de 2025 se implementaron cambios en el examen de ciudadanía, bajo el gobierno de Trump. Ahora, un oficial de inmigración del Uscis realizará 20 preguntas al azar, y el solicitante debe responder correctamente 12 de ellas, consignó Telemundo.

Anteriormente, se hacían 10 preguntas y con seis respuestas correctas se pasaba el examen. Otro de los cambios es que las preguntas se enfocarán más en temas de historia y del gobierno.