Buenas noticias para Illinois: dónde se ubica la nueva oficina DMV para Real ID y otros trámites

Illinois inauguró una nueva oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para obtener una licencia de conducir o una Real ID. La ubicación permitirá dar servicios a los residentes de la zona que se habrían quedado sin atención por el cierre de instalaciones.

Dónde está la nueva oficina DMV de Illinois

Este lunes 29 de septiembre, la Secretaría de Estado de Illinois inauguró las nuevas instalaciones del DMV de Orland Park, que se localizan en el 18230 de Orland Parkway, al oeste de La Grange Road. Este lugar solo dará atención a los usuarios con cita previa.

La nueva oficina del DMV fue inaugurada este lunes Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

En un comunicado, la oficina a cargo de Alexi Giannoulias explicó que con la apertura “continuará ofreciendo servicios críticos a la comunidad circundante”. La nueva ubicación ofrecerá un horario extendido, además de servicios ampliados, lo que incluye exámenes de carretera.

El horario de atención será de lunes a viernes de 7.30 a 17 hs. Los residentes de la zona podrán hacer de todo tipo de trámites, desde servicios para conductores como renovaciones de licencias de conducir e identificaciones Real ID, hasta servicios para vehículos como registro y renovación de calcomanías.

Los servicios adicionales de la oficina del DMV en Orland Park

También incluirá dos estaciones de servicio adicionales y ofrecerá por primera vez exámenes de conducción al volante, lo que supondrá una comodidad añadida para los conductores. La Secretaría de Estado destaca que esto son buenas noticias, especialmente las familias trabajadoras y las personas mayores, que ya no tendrán que desplazarse a un centro más grande para hacer las pruebas.

“Orland Park es un DMV de servicio completo ocupado que da a los residentes y los de las comunidades vecinas la capacidad de tachar fácilmente las tareas, como la licencia de conducir o registro de vehículos, renovaciones, fuera de la lista”, dijo Giannoulias.

Agregó que se aseguraron de que los residentes no experimentaron ninguna interrupción en los trámites, y también de ampliar las horas y añadir servicios adicionales sin costo alguno para los contribuyentes estatales o locales.

Por su parte, el representante Patrick Sheehan comentó: “Esta nueva instalación temporal del DMV en Orland Park garantiza que los residentes, especialmente las personas mayores, las familias trabajadoras y las personas con problemas de movilidad, puedan seguir accediendo a los servicios esenciales del DMV sin interrupción”.

Por qué la nueva instalación de Orland Park es provisional

La oficina del secretario de Estado firmó un contrato de arrendamiento de cinco años en febrero de 2025. En julio, los fideicomisarios del municipio de Orland votaron 3-2 para rescindir el contrato a finales de octubre, por lo que la agencia debió encontrar otra ubicación para ofrecer a los residentes los servicios de DMV.

El nuevo DMV de Orland Park está ahora en el 18230 de Orland Parkway Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Las antiguas instalaciones, situadas en el edificio de oficinas de Orland Township, en 14807 S. Ravinia Ave., cerraron el viernes a las 16 hs y el nuevo local abrió sus puertas este lunes por la mañana, a pocos kilómetros de distancia.

El contrato de arrendamiento de las nuevas instalaciones es de un año, por lo que la agencia estatal señaló que seguirá en la búsqueda de una sede permanente en las inmediaciones antes de que expire el convenio.