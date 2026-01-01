Buenas noticias para Illinois: el pueblo que JB Pritzker quiere potenciar con una inversión millonaria y nuevos empleos
El financiamiento permitirá la generación de 40 puestos de trabajo que serán destinados a residentes del estado
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que destinará un millón de dólares a la financiación de una empresa para que expanda sus operaciones en Deer Creek, en el condado de Tazewell. Los fondos serán otorgados a través del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) del estado.
En qué consiste la inversión millonaria de JB Pritzker en un pueblo de Illinois
En conjunto con el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés) local, el gobierno de Illinois informó que el dinero se destinará a la empresa Heartland Food Solutions LLC. Se trata de una compañía con filiales dedicadas a la producción y procesamiento de alimentos, según un comunicado.
El aporte económico permitirá la expansión de las operaciones en la entidad, lo que se traducirá en nuevas vacantes laborales. Es que, para cubrir la demanda, deberán emplear a 40 residentes del estado en Deer Creek.
“Me enorgullece anunciar esta financiación crucial que apoya a la comunidad trabajadora de Deer Creek e impulsa la economía del centro de Illinois”, enfatizó Pritzker. En esa misma línea, el mandatario estatal demócrata consideró que este tipo de inversiones “transforman las comunidades, promueven el crecimiento continuo y mejoran la calidad de vida”.
Por su parte, Kristin Richards, directora del DCEO, resaltó la importancia del programa. En específico, subrayó que los fondos son necesarios “para ampliar las oportunidades económicas y laborales” en todo el estado.
Qué es Heartland Food Solutions LLC, la empresa financiada por Pritzker en Illinois
Heartland Food Solutions LLC es una empresa que alberga varias filiales en el centro de Illinois. Actualmente, emplea a más de 150 personas, cifra que aumentará tras la financiación estatal.
Con el apoyo económico, la marca podrá introducirse en el mercado de la producción de palomitas de maíz. Esto le permitirá la adquisición de una empresa existente y mantener empleos “muy necesarios” en la pequeña comunidad.
“Nos complace ayudar a impulsar el crecimiento continuo de este negocio local. Agradecemos al DCEO su labor para que pueblos pequeños como Deer Creek sigan siendo atractivos para empresas nuevas y existentes”, manifestó Grant Hackney, presidente de la Villa.
Al tiempo, Derek Karr, director financiero de Heartland Food Solutions, remarcó que es importante poder introducirse en el mercado de las palomitas de maíz. El empresario consideró que esta industria se encuentra en pleno crecimiento, a medida que los consumidores optan por snacks más saludables.
“Esta subvención nos permite invertir en equipos, crear nuevos empleos y ampliar nuestras capacidades. Esto nos permitirá llegar a nuevos clientes y apoyar el crecimiento continuo, a la vez que crecemos con Deer Creek y las comunidades circundantes”, afirmó Karr.
Las inversiones millonarias que destinó Illinois en subvenciones durante 2025
De acuerdo con el comunicado del gobierno estatal, a través de las financiaciones del CDBG en 2025 en Illinois, fueron confirmados estos desembolsos:
- US$24 millones a 15 comunidades: beneficiarán a 14.000 habitantes mediante fondos de infraestructura. Las comunidades los usarán para sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, entre otras cosas.
- US$8 millones a 13 comunidades: facilitará la rehabilitación de 130 viviendas. Con estos fondos, los propietarios de ingresos bajos a moderados pueden conservar sus hogares.
- Subvenciones para respuesta a desastres: están disponibles para las comunidades afectadas por un desastre natural declarado por el gobernador. Se destinan cubrir los costos imprevistos que no pueden ser absorbidos por el presupuesto local.
