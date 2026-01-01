Buenas noticias para Illinois: el pueblo que JB Pritzker quiere potenciar con una inversión millonaria y nuevos empleos

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que destinará un millón de dólares a la financiación de una empresa para que expanda sus operaciones en Deer Creek, en el condado de Tazewell. Los fondos serán otorgados a través del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) del estado.

En qué consiste la inversión millonaria de JB Pritzker en un pueblo de Illinois

En conjunto con el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés) local, el gobierno de Illinois informó que el dinero se destinará a la empresa Heartland Food Solutions LLC. Se trata de una compañía con filiales dedicadas a la producción y procesamiento de alimentos, según un comunicado.

La empresa Heartland Food Solutions LLC será financiada por el gobierno de Illinois Freepik

El aporte económico permitirá la expansión de las operaciones en la entidad, lo que se traducirá en nuevas vacantes laborales. Es que, para cubrir la demanda, deberán emplear a 40 residentes del estado en Deer Creek.

“Me enorgullece anunciar esta financiación crucial que apoya a la comunidad trabajadora de Deer Creek e impulsa la economía del centro de Illinois”, enfatizó Pritzker. En esa misma línea, el mandatario estatal demócrata consideró que este tipo de inversiones “transforman las comunidades, promueven el crecimiento continuo y mejoran la calidad de vida”.

Por su parte, Kristin Richards, directora del DCEO, resaltó la importancia del programa. En específico, subrayó que los fondos son necesarios “para ampliar las oportunidades económicas y laborales” en todo el estado.

Qué es Heartland Food Solutions LLC, la empresa financiada por Pritzker en Illinois

Heartland Food Solutions LLC es una empresa que alberga varias filiales en el centro de Illinois. Actualmente, emplea a más de 150 personas, cifra que aumentará tras la financiación estatal.

Heartland Food Solutions LLC es una empresa dedicada a la producción y procesamiento de alimentos Heartland Food Solutions LLC

Con el apoyo económico, la marca podrá introducirse en el mercado de la producción de palomitas de maíz. Esto le permitirá la adquisición de una empresa existente y mantener empleos “muy necesarios” en la pequeña comunidad.

“Nos complace ayudar a impulsar el crecimiento continuo de este negocio local. Agradecemos al DCEO su labor para que pueblos pequeños como Deer Creek sigan siendo atractivos para empresas nuevas y existentes”, manifestó Grant Hackney, presidente de la Villa.

Al tiempo, Derek Karr, director financiero de Heartland Food Solutions, remarcó que es importante poder introducirse en el mercado de las palomitas de maíz. El empresario consideró que esta industria se encuentra en pleno crecimiento, a medida que los consumidores optan por snacks más saludables.

“Esta subvención nos permite invertir en equipos, crear nuevos empleos y ampliar nuestras capacidades. Esto nos permitirá llegar a nuevos clientes y apoyar el crecimiento continuo, a la vez que crecemos con Deer Creek y las comunidades circundantes”, afirmó Karr.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, entiende que la inversión promoverá el desarrollo local y la generación de nuevos puestos de empleo Facebook Governor JB Pritzker

Las inversiones millonarias que destinó Illinois en subvenciones durante 2025

