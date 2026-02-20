Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado en Chicago del 24 al 28 de febrero

Los miles de mexicanos que viven en Chicago podrán tramitar documentos oficiales sin necesidad de desplazarse largos trayectos. El Consulado de México en la ciudad anunció que su camión brindará atención en una de sus villas durante la última semana de febrero de 2026.

Dónde estará el camión del consulado en Chicago del 24 al 28 de febrero

El consulado informó a través de sus redes sociales que su unidad móvil estará en la villa de Bolingbrook, específicamente afuera de la Iglesia Luterana New Life, ubicada en la siguiente dirección: 249 N. Bolingbrook Dr., Bolingbrook, IL.

Para recibir la atención en la unidad móvil, se tiene que generar cita y llevar documentos requeridos (Instagram/@consulmex_chicago)

De igual manera, señaló que para recibir la atención es necesario generar una cita, ya sea enviando un mensaje de WhatsApp al 1-(424)-309-0009 o al realizar la consulta vía telefónica a ese mismo número.

También se puede agendar en el sitio citas.sre.gob.mx. En este caso es necesario iniciar sesión, ya sea por medio de Llave MX o al crear una cuenta, para lo que se necesitará un correo electrónico y una contraseña.

Únicamente para casos de emergencia se puso a disposición el siguiente correo electrónico: conchicago@sre.gob.mx.

Qué trámites se podrán realizar en el consulado sobre ruedas

Durante estos cinco días de atención en el camión del Consulado de México en Chicago, los connacionales que radican en la villa de Bolingbrook podrán realizar trámites de identificación oficial, tales como:

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)

Los trámites se deben realizar de forma personal (Instagram/@consulmex_chicago)

La dependencia agregó que todos los documentos estarán sujetos a verificación y que podrían solicitarse papeles complementarios. Por esta razón, es recomendable acudir a la cita con todos los documentos originales en orden y, de preferencia, con sus copias.

Para agilizar el trámite, el consulado sugiere a los interesados llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP, por sus siglas en español). En la imagen que se compartió se agregó un código QR, el cual dirige directamente a la página del Gobierno de México, donde podrán descargar dicho documento sin ningún costo.

Cabe señalar que los trámites se deben realizar de manera personal y evitar contratar el servicio de terceros, quienes podrían hacer mal uso de los datos personales proporcionados, como fraudes y extorsiones.

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte y la matrícula consular en 2026

El precio de los pasaportes dependerá de la vigencia que se elija. Las tarifas son las siguientes, de acuerdo con información oficial de la cancillería mexicana:

Pasaporte 1 año: US$44

Pasaporte 3 años: US$101

Pasaporte 6 años: US$137

Pasaporte 10 años: US$209

La credencial del INE es el único documento que se entrega de forma gratuita (Instagram/@consulmex_chicago)

Para obtener el pasaporte mexicano, se debe agendar una cita y acreditar la nacionalidad con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización. En caso de que este documento sea para un menor de edad, se requiere la presencia y autorización de los padres o del tutor legal.

El costo de la matrícula consular es de aproximadamente US$41 por persona por su emisión o renovación, de acuerdo con la información proporcionada en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El único documento que se entregará de forma gratuita será la credencial del INE. Lo único que se debe hacer es agendar la cita y llevar los documentos requeridos: