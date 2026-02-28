Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado en Chicago del 3 al 7 de marzo

La comunidad mexicana en Illinois podrá renovar la documentación sin tener que desplazarte hasta la sede central del Consulado. El camión del Consulado en Chicago confirmó las fechas y ubicación de su unidad móvil para la primera semana de marzo, lo que facilitará la expedición de pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar.

Dónde estará el camión del Consulado en Chicago del 3 al 7 de marzo

El Consulado General de México en Chicago tendrá una jornada del consulado sobre ruedas del 3 al 7 de marzo 2026, en la Oficina del Gobierno del Estado de Jalisco, ubicada en 1600 W Lake St, Melrose Park, según las redes sociales de la entidad.

La atención para la primera semana de marzo será con cita previa, la cual se puede sacar a través de la página del Consulado o por teléfono (X/@@ConsulMexCho)

La atención al público para la jornada de marzo es únicamente con cita previa. Se puede obtener a través del número 1(424)-309-0009, o a través de internet por medio de la web: http://citas.sre.gob.mx.

Qué servicios se ofrecerán en el consulado sobre ruedas de marzo

Para la primera jornada de marzo, lo mexicanos podrán realizar trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial de elector. Para el pasaporte se deben presentar los siguientes documentos, según la página oficial del Consulado General de México en Chicago.

Expedición por primera vez

Acreditación de nacionalidad: original del acta de nacimiento (no extemporánea), certificado/declaratoria de nacionalidad, carta de naturalización o matrícula consular posterior a 2005.

original del acta de nacimiento (no extemporánea), certificado/declaratoria de nacionalidad, carta de naturalización o matrícula consular posterior a 2005. Identificación oficial con foto: los datos deben coincidir fielmente con el documento de nacionalidad. Se aceptan INE/IFE vigente, cartilla militar, cédula o título profesional; matrícula consular vigente; licencia de conducir (México o EE. UU.) o ID oficial de EE. UU.; tarjeta de Residencia de EE. UU.; y certificados escolares con foto y sello oficial.

Renovación

Se debe presentar el pasaporte anterior .

. Si el pasaporte es “No Canjeable”, tiene restricciones o fue robado/extraviado , se deberá presentar los requisitos de “Primera Vez”.

, se deberá presentar los requisitos de “Primera Vez”. En caso de robo o pérdida: se debe presentar el reporte policial local.

Para ambos casos se deben pagar una tarifa, según el tiempo de vigencia

Un año: US$44 (solo para menores de 3 años).

(solo para menores de 3 años). Tres años: US$101 (disponible para todos).

(disponible para todos). Seis años: US$137 (disponible para todos)

(disponible para todos) 10 años: US$209 (solo para mayores de 18 años).

El Consulado sobre ruedas estará del 3 al 7 de marzo en Melrose Park para realizar diferentes trámites (X/@@ConsulMexCho)

Para tramitar la matricula consular, desde el sitio web oficial aconsejan llevar los siguientes documentos:

Por primera vez:

Nacionalidad: acta de nacimiento, pasaporte vigente, certificado/declaratoria de nacionalidad o carta de naturalización.

acta de nacimiento, pasaporte vigente, certificado/declaratoria de nacionalidad o carta de naturalización. Identificación con foto : los datos deben coincidir con tu documento de nacionalidad (INE, pasaporte, licencias de México o EE. UU., matrícula anterior, etc.).

: los datos deben coincidir con tu documento de nacionalidad (INE, pasaporte, licencias de México o EE. UU., matrícula anterior, etc.). Comprobante de domicilio: debe estar a nombre de la persona e incluir dirección completa (calle, número, ciudad y código postal).

Renovación

Matrícula anterior: presentar el documento a renovar.

presentar el documento a renovar. Comprobante de domicilio: solo es necesario si se realizó un cambio de residencia y la dirección ya no es la misma que la de la matrícula anterior.

En ambos casos el trámite es estrictamente personal y tiene un costo de US$41para una vigencia de 5 años.

Para los trámites de pasaporte, credencial para votar y matrícula consular se necesitan llevar documentos originales a la cita (X/@@ConsulMexCho)

Finalmente, para obtener la credencial para votar, se necesitan los siguientes documentos, según la página oficial:

Acreditación de nacionalidad: acta de nacimiento o certificado equivalente. Si la persona nació en el extranjero, se debe añadir el acta de nacimiento de uno de los padres.

acta de nacimiento o certificado equivalente. Si la persona nació en el extranjero, se debe añadir el acta de nacimiento de uno de los padres. Identificación oficial: con fotografía vigente. Puede ser matrícula consular, pasaporte, licencia o permiso para conducir mexicano.

con fotografía vigente. Puede ser Comprobante de domicilio: documento que indique la dirección actual como recibo de teléfono, luz, banco, escuela u otros servicios públicos o privados y no es necesario que esté a nombre del titular.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enviará la tarjeta a la casa del solicitante por mensajería en un plazo de tres a cinco semanas. Cuando se reciba se debe validar a través del número que aparece en el sobre.