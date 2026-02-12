Cómo impactará en Illinois la tormenta invernal y ola de frío que atravesará EE.UU. este fin de semana

Mientras un sistema de tormentas de alcance nacional comenzará a desplegarse desde el suroeste hacia el sur de Estados Unidos, Illinois quedará en una zona de transición donde el impacto será mucho más acotado que en otros estados. A partir del viernes y durante el fin de semana, el territorio experimentará temperaturas inusualmente templadas para febrero y apenas una probabilidad limitada de precipitaciones, en contraste con las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones que afectarán a otras regiones del país norteamericano.

Illinois: calor invernal y lluvias esquivas

De acuerdo con los análisis de las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago/Romeoville y Lincoln, el patrón atmosférico favorecerá condiciones mayormente secas y valores térmicos por encima de lo habitual desde el viernes en adelante.

La oficina del NWS en Chicago/Romeoville prevé máximas de hasta 50°F (10°C) entre el viernes y el domingo Stock en Canva

El sistema que se originará frente a la costa de California avanzará hacia el suroeste del país norteamericano el viernes y luego cruzará el sur de Estados Unidos durante el fin de semana, pero los modelos coinciden en que su núcleo permanecerá lejos del norte de Illinois.

En el área metropolitana de Chicago y el norte del estado, el pronóstico indica que entre viernes y domingo las temperaturas máximas oscilarán entre los 48°F y 50°F (9°C y 10°C), con mínimas nocturnas en la franja de los 30°F (alrededor de -1°C a 4°C).

El NWS de Chicago señaló que las probabilidades de precipitación disminuyeron en las últimas actualizaciones y que solo persiste una chance baja, del orden del 15% al 20%, principalmente en el sector sur del área de cobertura. Incluso allí, los meteorólogos consideran que lo más probable es que el fin de semana transcurra mayormente seco.

En la región de Lincoln, el NWS anticipa un ambiente templado con máximas constantes en los 50°F (10°C a 15°C) Stock en Canva

Más al centro del estado, la oficina del NWS en Lincoln coincide en que el período desde el viernes estará marcado por un ambiente templado. Las máximas en gran parte de Illinois central se ubicarán en los 50°F (10°C a 15°C) durante el fin de semana, con un escenario todavía más cálido proyectado para la próxima semana, cuando no se descarta que los registros superen los 60°F (15°C).

En cuanto a precipitaciones, el NWS de Lincoln advierte que las mayores probabilidades se concentrarán cerca y al sur de la Interestatal 72, especialmente durante la noche del sábado. Sin embargo, las expectativas de acumulados significativos fueron en descenso.

Un sistema potente de tormentas, pero enfocado en el sur de Estados Unidos

Mientras Illinois quedará al margen del núcleo más activo, el panorama es muy distinto en el sur del país norteamericano. El Centro de Pronósticos de FOX Weather advirtió que millones de personas en las Llanuras del Sur y el sur profundo enfrentarán lluvias generalizadas y tormentas eléctricas a lo largo del fin de semana, en el marco de un “cambio importante en el patrón general del tiempo”.

Mientras Illinois permanece seco, estados como Texas, Oklahoma y Arkansas enfrentarán acumulaciones de hasta 5 pulgadas (12,7 cm) de lluvia y posibles inundaciones repentinas Stock en Canva

Según detalló FOX Weather, se espera una franja amplia de precipitaciones acumuladas de entre dos y tres pulgadas (de cinco a 7,6 centímetros) desde el este de Oklahoma hasta Georgia.

Además, en sectores del noreste de Texas, el este de Oklahoma y el centro de Arkansas podrían registrarse totales de hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) hasta el cierre del fin de semana.

Este episodio se produce tras un invierno muy activo en la mitad oriental del país norteamericano, caracterizado por repetidas tormentas de nieve y hielo bajo la influencia de aire ártico; ahora se observa un reemplazo por una masa más cálida en el centro de Estados Unidos.

Esa transición es la que permitirá que el sistema aporte lluvias abundantes en regiones que, en algunos casos, atraviesan condiciones de sequía, como partes de Arkansas, Florida y Georgia.