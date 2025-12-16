Ola de frío: hasta cuándo continúa el clima invernal y las bajas temperaturas en Chicago y Nueva York

La ola de frío que atravesó gran parte del noreste y del medio oeste de Estados Unidos seguirá como protagonista en los próximos días, con por temperaturas bajas y vientos intensos. En este contexto, el escenario invernal continuará presente tanto en Chicago como en Nueva York, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Clima en Chicago: vientos, lluvias y un frío que se resiste a irse

En el área metropolitana de Chicago y el norte de Illinois, este martes se presentará con cielos mayormente despejados y un aumento gradual de las temperaturas, que se acercarán al punto de congelación e incluso podrían ubicarse apenas por encima de ese umbral.

Pronóstico para los próximos días en Chicago NWS

Este repunte térmico estará acompañado por un incremento del viento del suroeste, con ráfagas que alcanzarán entre 20 y 25 millas por hora (32 a 40 km/h), lo que mantendrá una sensación invernal, según el NWS de Chicago.

Durante la madrugada y las primeras horas, todavía podría registrarse niebla o neblina muy aislada, especialmente en sectores del oeste del valle del río Fox, donde las temperaturas descendieron previamente a valores de un solo dígito en Fahrenheit (debajo del cero en centígrados).

Con el avance de un frente débil hacia la mañana del miércoles, los termómetros volverán a descender en varios puntos del noroeste del área, con registros que caerán a valores en torno a los 20°F (−6°C) cerca del amanecer.

Cuándo bajan las temperaturas en Chicago: nueva ola invernal

El tramo más activo del pronóstico para Chicago llegará entre la noche del miércoles y el jueves. Un sistema de baja presión más profundo avanzará desde las Dakotas hacia el lago Superior, lo que impulsará un fuerte chorro de viento en niveles bajos que transportará humedad hacia el norte de Illinois. Este proceso favorecerá la saturación del aire y el desarrollo de lloviznas o lluvias débiles hacia la mañana del jueves.

Si bien las temperaturas del aire se mantendrán varios grados por encima de los 32°F (0°C) cuando comiencen las precipitaciones, el NWS advirtió que no se puede descartar la formación puntual de hielo en superficies que permanezcan bajo cero desde días anteriores.

Hacia el jueves por la tarde, un frente frío más definido cruzará la región y provocará un cambio abrupto. Las temperaturas comenzarán a descender durante la tarde, mientras que los vientos girarán al oeste y noroeste con mucha intensidad.

Se esperan ráfagas que superarán las 30 millas por hora (48 km/h) y que podrían alcanzar brevemente las 40 millas por hora (64 km/h), generando condiciones ventosas y una sensación térmica mucho más fría.

Detrás del frente, el viernes en Chicago estará marcado por cielos más despejados, impulsados por un sistema de alta presión, pero las temperaturas se mantendrán en valores invernales Sarah Rafi� - AP�

Clima del viernes en Chicago: nieve dispersa y frío

Detrás del frente, el aire más frío se instalará durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes. Aunque la mayor parte de la precipitación se disipará rápidamente, el NWS señaló la posibilidad de chaparrones aislados de nieve liviana o simples ráfagas de copos, impulsados por la inestabilidad en capas bajas de la atmósfera.

Para el viernes, el ingreso de un sistema de alta presión llevará cielos más despejados, pero las temperaturas se mantendrán en valores invernales. Las máximas apenas llegarán a la franja media de los 20°F (alrededor de −4°C), con un ambiente frío que persistirá a pesar del sol.

Clima en la ciudad de Nueva York: del frío seco a un sistema frontal intenso

En el área de Nueva York y el noreste, el martes transcurrirá con tiempo seco y temperaturas que, si bien serán frías, mostrarán una leve recuperación respecto de jornadas previas. Las máximas se moverán mayormente en el rango de los 30°F (cerca de 0°C), aunque el viento del oeste hará que la sensación térmica resulte varios grados más baja.

Temperaturas estimadas para este martes en Nueva York NWS

El miércoles marcará un cambio más evidente, con máximas que subirán hasta los 40°F (alrededor de 4°C) en gran parte de la región, gracias a un flujo persistente del suroeste. Un frente frío cruzará durante la noche, pero lo hará sin precipitaciones relevantes, ya que la mayor actividad atmosférica quedará al norte.

Lluvias fuertes y vientos peligrosos entre jueves y viernes en Nueva York

El evento más significativo para Nueva York llegará entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando un sistema frontal potente avance desde los Grandes Lagos. Este fenómeno llevará lluvias, que podrían ser intensas por momentos, y un episodio de vientos muy fuertes.

De acuerdo con el NWS de Nueva York, las ráfagas podrían alcanzar entre 45 y 50 millas por hora (72 a 80 km/h), con la posibilidad de superar ese umbral en zonas costeras.

El evento más significativo para Nueva York llegará entre la noche del jueves y la madrugada del viernes Adam Gray - FR172090 AP

Tras el frente frío, las temperaturas caerán con rapidez durante el viernes, con un patrón no habitual en el que los valores más altos se registrarán temprano y luego descenderán a lo largo del día. En sectores del interior, la lluvia podría mezclarse brevemente con nieve.

¿Hasta cuándo sigue la ola de frío en Chicago y Nueva York?

Tanto en Chicago como en Nueva York, las condiciones invernales persistirán al menos hasta el final de la semana. Si bien habrá momentos de moderación térmica, especialmente entre miércoles y jueves, el regreso de aire más frío y ventoso devolverá un ambiente típicamente invernal hacia el viernes.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que recién hacia la próxima semana podrían instalarse temperaturas más cercanas a los valores normales o incluso levemente superiores.