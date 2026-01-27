Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Nueva Jersey en enero y febrero 2026

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo en Nueva Jersey para la mayoría de los empleados aumentó a 15,92 dólares por hora, con ciertas excepciones. De esta manera, un migrante que trabaja ocho horas diarias recibe poco más de US$127 por jornada. Sin embargo, el ingreso promedio de los extranjeros supera esa cifra.

Salario mínimo en Nueva Jersey: cuánto gana un migrante que trabaja 8 horas en enero 2026

Como parte de un esquema de actualización anual, ajustado según el índice de inflación, el monto mínimo que perciben los empleados aumentó US$0,43 en enero de 2026, para llegar a US$15,92 por hora en Nueva Jersey, según el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral (DLWD, por sus siglas en inglés).

No obstante, según la plataforma ZipRecruiter, el salario promedio de los migrantes en Nueva Jersey es de US$19,01 por hora, lo que equivale a US$760 por semana o US$3040 por mes.

El sitio registra remuneraciones que van desde US$19.800 hasta US$60.400 al año. Sin embargo, la mayoría de los sueldos de las personas nacidas en el exterior actualmente oscila entre US$32.000 y US$44.700 anuales.

Los trabajadores que no son alcanzados por el salario mínimo en Nueva Jersey

No todos los trabajadores se rigen por la norma del ingreso mínimo. Los empleados del campo y de cuidado de personas están sujetos a otros montos. De acuerdo con el DLWD:

Trabajadores agrícolas : el salario mínimo aumentó desde el 1º de enero de 2026 a 14,20 dólares por hora.

: el salario mínimo aumentó desde el 1º de enero de 2026 a 14,20 dólares por hora. Personal de atención directa en centros de cuidados a largo plazo: su salario incrementó este año a US$18,92.

La nueva ley que entró en vigor en enero de 2026 en Nueva Jersey: impacta en el trabajo

El 5 de enero de 2026 entró en vigencia en Nueva Jersey la nueva norma A5728/S4485, que da origen a la Autoridad de Innovación del estado (NJIA, por sus siglas en inglés).

La legislación, promulgada por el entonces gobernador Phil Murphy, convierte una oficina preexistente en una entidad permanente dentro del Departamento del Tesoro y cambia el enfoque con el que el gobierno estatal incorpora personal, actualiza sus servicios y adopta herramientas tecnológicas.

Uno de los cambios centrales que introduce la A5728/S4485 se da en el ámbito de la contratación pública. A partir de esta ley, la NJIA puede sumar profesionales especializados sin estar obligada a cumplir con los procedimientos tradicionales del Servicio Civil de Nueva Jersey.

En la práctica, esto permite contratar ingenieros, expertos en datos, programadores, abogados y otros perfiles técnicos mediante modalidades alternativas a las habituales.

El Director de Innovación contará con la potestad de establecer las condiciones de ingreso, las tareas a desempeñar, la duración de los contratos y las escalas salariales.

La norma también contempla modificaciones en el plano ético y administrativo. En específico, autoriza la incorporación de profesionales provenientes de organizaciones sin fines de lucro que hayan trabajado con el Estado, sin imponer el período de enfriamiento que suele exigirse en estos casos.

Esta flexibilización, sin embargo, está sujeta a criterios de transparencia y a la condición de que dichas entidades no mantengan vínculos partidarios.

En términos laborales, esto se traduce en la adopción de enfoques ágiles, el trabajo conjunto entre distintas disciplinas y un uso más intensivo de datos y tecnología en áreas que históricamente se manejaban con estructuras administrativas más tradicionales.

Estas transformaciones impactan tanto en el personal que ya forma parte del Estado como en quienes se incorporen a futuro.