“No pudo bañarse ni cepillarse”: las duras condiciones del médico venezolano recién liberado por el ICE en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a ser noticia en los portales a lo largo de Estados Unidos esta semana por el arresto de Ezequiel Véliz Cáceres, médico venezolano que trabajaba en Texas. Este miércoles, las autoridades decidieron liberarlo de la custodia federal. En los días previos, su hermana contó las duras condiciones a las que fue sometido durante su estadía en el centro de detención.

La liberación del médico venezolano detenido por el ICE en Texas

El profesional venezolano, de 32 años, trabajaba en UT Health Rio Grande Valley, una región reconocida por el gobierno federal como área con escasez de atención médica, según consignó The New York Times. Allí, atendía frecuentemente a pacientes con enfermedades de seguimiento frecuente, como diabetes e hipertensión.

La liberación del médico venezolano detenido por el ICE en Texas

Pese a que entró a Estados Unidos de manera legal, a principios de abril su permiso de trabajo expiró. Por este motivo, debió renunciar a su empleo, y estaba en trámites para normalizar su estatus en base al vínculo conyugal con su esposo, un ciudadano estadounidense.

El lunes 6 de abril, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en una carretera en Sarita, al sur de Texas.

Las autoridades lo trasladaron entonces al Centro de Detención de Inmigración en McAllen, donde permaneció varios días hasta que fue liberado el pasado miércoles.

“La fiscalía explicó por qué no debía concederse la fianza. Sostuvo que existía riesgo. Yo expliqué que eso no corresponde, y que el doctor Véliz es un ejemplo del tipo de migrante que nuestro país debería tener”, expresó su abogado en un descargo.

Las duras condiciones del médico venezolano recién liberado por el ICE en Texas

En los días previos a la liberación, la hermana de Véliz subió un video a su cuenta de TikTok denominada @thegenesismethod en el que describió cómo lo mantenían bajo custodia. “Me contó que las condiciones en las que se encuentran son inhumanas”, indicó en primer lugar.

En esa línea, sostuvo que los trataban “sin dignidad, como si fueran ratas”, y agregó que “no lo dejaron bañarse en una semana, ni siquiera cepillarse los dientes”.

“Ha estado durmiendo en el piso y pasando frío. Me contó que hay muchas personas inocentes en esas celdas, incluso personas con residencia permanente”, describió entonces.

Las duras condiciones del médico venezolano recién liberado por el ICE en Texas

Además, focalizó en la demora en los trámites migratorios y los problemas para acceder a la atención. “Durante los fines de semana, todo se paraliza en los centros de inmigración. Y también se paralizan las vidas de muchas familias que están pasando por esta situación”, lamentó.

El caso repercutió fuertemente en McAllen, donde la atención médica es escasa. En tanto, la detención de un profesional con un expediente intachable generó polémica. Durante 2025, Veliz fue reconocido como “residente del año” en su programa de formación.

“Puedo afirmar al cien por cien la calidad del Dr. Veliz como médico y como persona. Tuvo un desempeño excepcional durante su formación”, dijo a The New York Times el Dr. Gerardo Muñoz, quien fue supervisor del venezolano en UT Health.

Además de la consulta clínica, había participado en instancias académicas y de evaluación de nuevos aspirantes a residencias médicas. También integró un programa estatal de liderazgo para jóvenes médicos.

La médica venezolana detenida por el ICE en Texas

Mientras la familia de Véliz celebra su liberación, la atención ahora se centra en el caso de una médica venezolana arrestada en el Estado de la Estrella Solitaria.

El pasado sábado 11 de abril, Rubeliz Bolívar se disponía a tomar su vuelo hacia Santa Bárbara, desde el Aeropuerto de McAllen, en Texas.

La profesional debía asistir a una cita migratoria en California junto con su hija de cinco años. Pese a sus compromisos para resolver su solicitud de asilo con su esposo, las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) la detuvieron.

La Dra. venezolana detenida por el ICE trabaja en una zona del sur de Texas con escasez de médicos @bibibolivarmd/archivo

La mujer presentó un permiso de trabajo válido, pero los agentes lo rechazaron. "Eso no es válido. Ningún documento de Venezuela es válido“, le contestaron, según el testimonio de su esposo, Milenko Faria.

Faria agregó que Bolívar les dijo que tenía trámites migratorios pendientes, una solicitud de asilo y una tarjeta de residencia. No obstante, ningún argumento fue suficiente, y la mujer permanece detenida bajo custodia federal.