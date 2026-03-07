Cuándo son las elecciones primarias de Illinois 2026: J.B. Pritzker busca la reelección
El gobernador demócrata buscará un tercer período en los próximos comicios en el Estado de la Pradera; cuáles son los otros cargos que se votan
- 3 minutos de lectura'
En 2026 serán las elecciones a gobernador en Illinois, donde también se elegirán otros cargos. Luego de las primarias, que definirán a los candidatos finales, los comicios generales de noviembre establecerán quiénes son los elegidos para ocupar cada puesto. J.B. Pritzker busca alcanzar su tercer mandato y las encuestas revelan que tiene probabilidades de lograrlo.
Cuándo son las elecciones de Illinois 2026 y qué cargos se votan
De acuerdo con la información de Ballotpedia, el Estado de la Pradera celebrará las elecciones primarias el 17 de marzo y las generales el 3 de noviembre. A pesar de que se elegirá a quién será el mandatario por el período de 2027 a 2031, también hay otros puestos en juego, tanto nacionales como estatales.
Estos son los cargos sobre los que elegirán los votantes:
Cargos ejecutivos
- Gobernador
- Vicegobernador
- Fiscal General
- Secretario de Estado
- Contralor
- Tesorero
Cargos legislativos
- Senador de Estados Unidos
- Representantes de EE.UU.
- Senadores estatales
- Representantes estatales
Cargos judiciales
- Jueces de cortes de apelación
Además, en Illinois también se elegirán miembros de las juntas escolares en el estado.
J.B. Pritzker buscará un tercer mandato como gobernador de Illinois
El demócrata es gobernador del Estado de la Pradera desde enero de 2019. Luego de ganar en las elecciones de 2018, renovó el apoyo de los votantes con su triunfo en 2022 y a comienzos de 2023 asumió su segunda gestión.
Mientras transita el final del mandato, Pritzker ya anunció que se presentará para mantenerse en el cargo por cuatro años más. El gobernador no tendrá oposición en las primarias demócratas, por lo que ya sabe que será el candidato del partido en las elecciones generales de noviembre.
Según NBC Chicago, Illinois es uno de los 13 estados de EE.UU. que no imponen ningún tipo de límite a la cantidad o consecutividad de mandatos. En ese sentido, el demócrata puede continuar como gobernador de manera indefinida siempre que gane los comicios.
Qué dicen las encuestas de Illinois sobre la aprobación de Pritzker
Dado que el 17 de marzo se definirán las internas republicanas, hasta el momento no hay encuestas que midan cómo le iría a Pritzker en las elecciones.
Sin embargo, un sondeo de Emerson College, que recopiló las opiniones de 1000 posibles votantes entre el 3 y 5 de enero, sí consultó sobre la mirada de los consultados con respecto a la gestión del demócrata. Estos fueron los porcentajes:
- 50,6 % aprueba.
- 41,5% desaprueba.
- 7,9% no tiene una opinión formada.
Los datos corresponden a una distribución de 44,5% que se identificó como demócrata, 34,5% como republicano y 21% como independiente.
Darren Bailey sería el rival de Pritzker en Illinois, según encuestas
El mencionado sondeo de Emerson College evaluó qué muestra el panorama para la interna republicana. Estos fueron los porcentajes de intención de voto entre los candidatos opositores:
- Darren Bailey: 34,4%.
- Ted Dabrowski: 8,2%.
- James Mendrick: 5,4%.
- Rick Heidner: 1,1%.
Por otro lado, una investigación de Osage Research, ordenada y financiada por el equipo de Bailey, presentó un margen de diferencia más amplio. La encuesta contó con 412 posibles electores y se realizó entre el 20 y 23 de enero. Estos fueron los resultados:
- Darren Bailey: 57%.
- Rick Heidner: 9%.
- Ted Dabrowski: 8%.
- James Mendrick: 4%.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires
- 2
El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner
- 3
Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1; pole de George Russell
- 4
Tiene 366 empleados: los nuevos dueños de Vicentin buscan reactivar una histórica algodonera