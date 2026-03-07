Cuándo son las elecciones primarias de Illinois 2026: J.B. Pritzker busca la reelección

En 2026 serán las elecciones a gobernador en Illinois, donde también se elegirán otros cargos. Luego de las primarias, que definirán a los candidatos finales, los comicios generales de noviembre establecerán quiénes son los elegidos para ocupar cada puesto. J.B. Pritzker busca alcanzar su tercer mandato y las encuestas revelan que tiene probabilidades de lograrlo.

Cuándo son las elecciones de Illinois 2026 y qué cargos se votan

De acuerdo con la información de Ballotpedia, el Estado de la Pradera celebrará las elecciones primarias el 17 de marzo y las generales el 3 de noviembre. A pesar de que se elegirá a quién será el mandatario por el período de 2027 a 2031, también hay otros puestos en juego, tanto nacionales como estatales.

Los votantes de Illinois definirán distintos cargos en las elecciones de 2026 Freepik

Estos son los cargos sobre los que elegirán los votantes:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Además, en Illinois también se elegirán miembros de las juntas escolares en el estado.

J.B. Pritzker buscará un tercer mandato como gobernador de Illinois

El demócrata es gobernador del Estado de la Pradera desde enero de 2019. Luego de ganar en las elecciones de 2018, renovó el apoyo de los votantes con su triunfo en 2022 y a comienzos de 2023 asumió su segunda gestión.

Illinois no tiene límite de reelección y JB Pritzker aspira a obtener su tercer mandato consecutivo Associated Press

Mientras transita el final del mandato, Pritzker ya anunció que se presentará para mantenerse en el cargo por cuatro años más. El gobernador no tendrá oposición en las primarias demócratas, por lo que ya sabe que será el candidato del partido en las elecciones generales de noviembre.

Según NBC Chicago, Illinois es uno de los 13 estados de EE.UU. que no imponen ningún tipo de límite a la cantidad o consecutividad de mandatos. En ese sentido, el demócrata puede continuar como gobernador de manera indefinida siempre que gane los comicios.

Qué dicen las encuestas de Illinois sobre la aprobación de Pritzker

Dado que el 17 de marzo se definirán las internas republicanas, hasta el momento no hay encuestas que midan cómo le iría a Pritzker en las elecciones.

Sin embargo, un sondeo de Emerson College, que recopiló las opiniones de 1000 posibles votantes entre el 3 y 5 de enero, sí consultó sobre la mirada de los consultados con respecto a la gestión del demócrata. Estos fueron los porcentajes:

50,6 % aprueba.

41,5% desaprueba.

7,9% no tiene una opinión formada.

Los datos corresponden a una distribución de 44,5% que se identificó como demócrata, 34,5% como republicano y 21% como independiente.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

Darren Bailey sería el rival de Pritzker en Illinois, según encuestas

El mencionado sondeo de Emerson College evaluó qué muestra el panorama para la interna republicana. Estos fueron los porcentajes de intención de voto entre los candidatos opositores:

Darren Bailey : 34,4%.

: 34,4%. Ted Dabrowski : 8,2%.

: 8,2%. James Mendrick : 5,4%.

: 5,4%. Rick Heidner: 1,1%.

Por otro lado, una investigación de Osage Research, ordenada y financiada por el equipo de Bailey, presentó un margen de diferencia más amplio. La encuesta contó con 412 posibles electores y se realizó entre el 20 y 23 de enero. Estos fueron los resultados: