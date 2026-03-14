No solo Pritzker: qué dicen las encuestas sobre las elecciones primarias del Congreso en Illinois

En las próximas elecciones primarias en Illinois, programadas para el martes 17 de marzo, no solo está en disputa la nominación para para enfrentar al actual gobernador J.B. Pritzker en los comicios generales. Una de las batallas más reñidas corresponde al Congreso, en representación del noveno distrito. Por el momento, el demócrata Daniel Biss, alcalde de Evanston, lleva la delantera según las últimas encuestas, pero muchos votantes aún no definieron por quién se inclinan.

Los datos que revelan las encuestas para las elecciones primarias del Congreso en Illinois

El martes 17 de marzo los votantes acuden a las urnas en Illinois para definir al candidato de cada partido, ya sea en el lado demócrata como en el republicano.

Las elecciones primarias determinan quién será el candidato para los comicios generales del 3 de noviembre. La encuesta más reciente sobre el Noveno Distrito del Congreso, publicada el 24 de febrero por el Evanston RoundTable, colocó en la delantera a Biss con el 24% frente al 17% de Kat Abughazaleh y el 16% de Laura Fine.

Las elecciones primarias se suelen celebrar en gobiernos municipales que no son partidistas, por lo que solo los habitantes de algunos condados y ciudades de Illinois deben votar (iStock) iStock

No obstante, este sondeo indicó que casi una cuarta parte de los ciudadanos aún no ha decidido su voto. En general, los electores jóvenes prefieren a Abughazaleh, mientras que los de mayor edad respaldan mayoritariamente a Biss.

Otra encuesta, elaborada por GBAO entre el 26 y el 29 de enero, exhibió un empate en el primer lugar entre Fine y Biss, ambos con un 21%. En el informe, el 23% de los votantes permanecía indeciso. Abughazaleh, la experiodista de 26 años y creadora de contenido político progresista, ocupó el tercer lugar con un apoyo del 14%.

El escaño del 9° Distrito quedará vacante tras el retiro de la representante estadounidense Jan Schakowsky. El cargo representa a varios vecindarios en el lado norte de Chicago, incluidos Uptown, Edgewater, Andersonville, Rogers Park y West Ridge; así como varios suburbios del norte y noroeste, incluidos Evanston, Skokie, Glenview, Buffalo Grove, Algonquin, Prospect Heights y Fox River Grove.

Elecciones primarias en el Congreso de Illinois: los principales candidatos

Dado que el Partido Demócrata tiene grandes posibilidades de conservar el escaño y Biss a la cabeza en la mayoría de las encuestas, los candidatos demócratas con más probabilidades son:

Daniel Biss : alcalde de Evanston, estuvo en la mirada pública durante los operativos migratorios a finales del año pasado por su enfrentamiento con Gregory Bovino, entonces director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Sirvió en el Senado de Illinois de 2013 a 2019, y en la Cámara de Representantes de Illinois de 2011 a 2013. Propone Medicare for All, limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y de los préstamos estudiantiles, impuestos a los ricos, energía limpia y establecer límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema.

: alcalde de Evanston, estuvo en la mirada pública durante los operativos migratorios a finales del año pasado por su enfrentamiento con Gregory Bovino, entonces director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Sirvió en el Senado de Illinois de 2013 a 2019, y en la Cámara de Representantes de Illinois de 2011 a 2013. Propone Medicare for All, limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y de los préstamos estudiantiles, impuestos a los ricos, energía limpia y establecer límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema. Kat Abughazaleh : influencer de redes sociales y comentarista política. Fue una de las seis manifestantes arrestadas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview en septiembre. Sus prioridades incluyen aumentar los impuestos a los multimillonarios y las grandes corporaciones, elevar el salario mínimo federal a 25 dólares por hora, garantizar licencia familiar paga, brindar cuidado infantil universal, invertir más en energía limpia, establecer límites de mandato para el Congreso, establecer un código de ética para la Corte Suprema y ampliar los derechos de voto.

: influencer de redes sociales y comentarista política. Fue una de las seis manifestantes arrestadas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview en septiembre. Sus prioridades incluyen aumentar los impuestos a los multimillonarios y las grandes corporaciones, elevar el salario mínimo federal a 25 dólares por hora, garantizar licencia familiar paga, brindar cuidado infantil universal, invertir más en energía limpia, establecer límites de mandato para el Congreso, establecer un código de ética para la Corte Suprema y ampliar los derechos de voto. Laura Fine: ha sido senadora estatal de Illinois por el 9.º Distrito Senatorial desde 2019. Sus prioridades incluyen aprobar Medicare para todos, limitar los precios de los medicamentos recetados, expandir Medicare para incluir cobertura de visión y dental, prohibir los “químicos permanentes” en los productos de consumo, aumentar los impuestos a los ultra ricos y las grandes corporaciones y elevar el salario mínimo federal a $25 por hora.

El alcalde de Evanston que buscará la elección para el 9° Distrito del Congreso de Illinois se enfrentó con el director de la CBP, Gregory Bovino, en diciembre de 2025 @DanielBliss/Archivo

A una semana de primarias, por el lado del Partido Republicano, los principales candidatos son:

Rocio Cleveland : intérprete de español en el condado de McHenry. Entre sus prioridades se encuentran la seguridad de las fronteras y la “lucha contra el crimen, la discriminación, las drogas ilegales y los ataques a la fe y la libertad”.

: intérprete de español en el condado de McHenry. Entre sus prioridades se encuentran la seguridad de las fronteras y la “lucha contra el crimen, la discriminación, las drogas ilegales y los ataques a la fe y la libertad”. Juan Elleson : pastor de la Capilla Lakewood en Arlington Heights. Promueve la creación de empleo a través de pequeñas empresas, la construcción de puentes entre los partidos, políticas de atención médica que prioricen a la comunidad y mantener las drogas fuera de las calles

: pastor de la Capilla Lakewood en Arlington Heights. Promueve la creación de empleo a través de pequeñas empresas, la construcción de puentes entre los partidos, políticas de atención médica que prioricen a la comunidad y mantener las drogas fuera de las calles Pablo Friedman : escritor, ingeniero y desarrollador de software. No determinó ninguna propuesta, sino que en su sitio remarca que se postula “porque el Congreso está roto”.

: escritor, ingeniero y desarrollador de software. No determinó ninguna propuesta, sino que en su sitio remarca que se postula “porque el Congreso está roto”. Mark Su: consultor de TI, escritor y creador de medios. Sus propuestas incluyen establecer límites de mandato para el Congreso, detener el aborto, construir un muro fronterizo, recortar el gasto federal y apoyar a las pequeñas empresas.

La campaña de Kat Abughazaleh para el 9° Distrito del Congreso en Illinois

Qué se vota en las elecciones de Illinois en 2026

En las primarias, Pritzker no tendrá competencia en el Partido Demócrata, pero varios republicanos buscarán enfrentarlo en noviembre.

De acuerdo con el sitio web del gobierno, se definirán los candidatos para los siguientes cargos.

Gobernador y Vicegobernador (nominación de cada partido)

(nominación de cada partido) Fiscal General ( Attorney General )

Secretario de Estado

Contralor del Estado

Tesorero del Estado

Senadores estatales y Representantes estatales (legislatura de Illinois)

(legislatura de Illinois) Senador de Estados Unidos (nominación de cada partido)

(nominación de cada partido) Miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. (nominación por distrito, es decir, 17)

Además, los ciudadanos podrán elegir a su representante para oficinas de condado y municipales, y otros cargos locales específicos que varían según el municipio.