Es oficial en Illinois: cuándo inicia el Spring Break 2026 y el problema con el clima de Chicago

El calendario escolar de Illinois para el año 2026 establece el receso de primavera, conocido como Spring Break, se extenderá del 23 al 27 de marzo. Esta fecha, que los distritos escolares K-12 adoptaron de manera generalizada, coloca al estado en la segunda oleada de vacaciones de la región del Medio Oeste. Mientras Texas y Florida inician su periodo de descanso el 16 de marzo, el Estado de la Pradera optó por la semana siguiente, sincronizándose con estados vecinos como Indiana, Wisconsin y Missouri.

Cuándo inicia el Spring Break 2026 en Illinois

Aunque las fechas resultan oficiales para los distritos K-12, las instituciones universitarias manejan sus propios cronogramas. Por esta razón, las autoridades educativas sugieren consultar directamente con cada casa de estudios para confirmar los días exactos.

La relevancia del receso escolar resulta significativa para la comunidad hispana, la cual representa el 18% de la población en Illinois. Barrios emblemáticos de Chicago como Pilsen, La Villita y Humboldt Park experimentan un movimiento intenso durante esta semana.

Vacaciones de primavera en Illinois y el problema de Chicago en primavera

En el ámbito turístico, Chicago se posiciona como el destino principal dentro del estado. La ciudad ofrece múltiples alternativas familiares, tales como el Acuario Shedd, el Zoológico Lincoln Park —que cuenta con entrada gratuita—, el Instituto de Arte de Chicago y el famoso Parque Millennium, hogar de la escultura Cloud Gate, conocida popularmente como “The Bean”.

Chicago cuenta con la ventaja de que celebra su Spring Break una semana después que los estudiantes de Miami, por lo cual encontrará playas menos concurridas Stock en canva

No obstante, los viajeros deben considerar que el clima en Chicago durante los últimos días de marzo resulta inestable. Los registros históricos indican que las temperaturas oscilan entre los 37,4 °F (3°C) y los 53,6 °F (12°C). Además, el pronóstico suele incluir lluvias o nevadas ocasionales, lo que obliga a quienes planifican actividades al aire libre a preparar ropa adecuada.

Para los residentes que prefieren climas cálidos, los aeropuertos O’Hare y Midway conectan la ciudad con destinos de playa como Miami, Cancún y los Cayos de Florida.

La ventaja del calendario escolar de Illinois para los viajeros

Según datos de Airlines for America, se estima que 171 millones de personas viajarán en el país entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Esta demanda masiva coincide con el inicio del receso en Illinois, fenómeno que suele elevar los precios de los pasajes y reducir la disponibilidad de asientos.

A pesar de la alta demanda, quienes eligen viajar desde Illinois cuentan con una ventaja estratégica: el desfasaje de una semana respecto al pico inicial. Los turistas que llegan a Florida o Texas arriban cuando los viajeros de la primera oleada ya regresan a sus hogares, lo que permite encontrar una ocupación menor en hoteles y playas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.