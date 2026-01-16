Illinois bajo la nieve: el pronóstico para el fin de semana del feriado de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos

El estado de Illinois vuelve a ubicarse bajo la influencia de un patrón climático invernal persistente que afecta a gran parte del centro y norte de Estados Unidos. El comienzo de la segunda quincena de enero muestra una combinación de sistemas meteorológicos rápidos y masas de aire frío que genera nevadas acumulables, temperaturas gélidas y riesgos asociados al hielo en carreteras.

Acumulación de nieve prevista en el noreste de Illinois

De acuerdo con el equipo de tormentas de NBC 5, el episodio actual comenzó a desarrollarse durante este jueves 15 de enero, con precipitaciones que se intensificaron tras el atardecer y continuaron durante la madrugada del viernes.

Este fenómeno se suma a una serie de eventos similares registrados en días previos, lo que consolida un escenario de invierno activo en la región.

El patrón meteorológico activo denominado "Clipper" traerá múltiples rondas de nieve, ráfagas de viento y aire ártico persistente hasta principios de la próxima semana Google Gemini

En el noreste de Illinois, donde se concentra una parte significativa de la población del estado, se espera que este sistema deje entre una y dos pulgadas (dos y cinco centímetros) de nieve acumulada, con variaciones locales según la intensidad de las bandas de precipitación.

Para la zona metropolitana de Chicago, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que durante la noche del jueves la acumulación inicial sería inferior a una pulgada (dos centímetros). Sin embargo, hacia la madrugada y la mañana del viernes, podrían sumarse nuevos episodios de copo ligero que incrementen el total cercano a una pulgada adicional.

Este patrón escalonado de precipitación implica que, aunque la nevada no sea intensa en un solo momento, la acumulación progresiva puede favorecer la formación de superficies resbaladizas, especialmente en calles secundarias, puentes y accesos a autopistas.

“Vamos a ver varias rondas de nieve“, anticipó la meteoróloga de NBC 5, Alicia Roman. “Se espera que ese sistema persista hasta la madrugada del viernes y continúe durante el trayecto matutino”, detalló.

Las condiciones meteorológicas durante este período se caracterizan además por temperaturas por debajo del punto de congelación, lo que limita el derretimiento de los copos caídos y prolonga los efectos sobre la infraestructura vial.

Se espera otra ronda de acumulación de nieve en la noche del jueves; las cantidades variarán según la zona, aunque generalmente deberían estar entre dos y cinco centímetros NWS

Diferencias regionales y efecto lago en áreas cercanas

Mientras Illinois enfrenta acumulaciones moderadas, el panorama es distinto en regiones cercanas, particularmente en el noroeste de Indiana. Allí, el fenómeno conocido como “nieve por efecto lago” puede provocar acumulaciones significativamente mayores en lapsos cortos de tiempo.

En ese sector, especialmente en el condado de Jasper, las advertencias meteorológicas de la especialista de NBC 5 contemplan la posibilidad de registros que superen las ocho pulgadas (20 centímetros), especialmente si las columnas de aire cargadas de humedad se desplazan hacia el oeste.

La proximidad del lago Míchigan juega un rol determinante en estas diferencias. El contraste entre el aire frío y la superficie relativamente más cálida del agua favorece la formación de bandas estrechas, pero intensas de nieve, con cambios bruscos en visibilidad y estado de las rutas.

Aunque Illinois no se encuentra en el centro de este fenómeno específico, las autoridades siguen de cerca su evolución debido a su potencial influencia en zonas limítrofes y en corredores de transporte regional.

Un patrón invernal persistirá en Chicago hasta principios de la próxima semana, con chubascos de nieve intermitentes, temperaturas frías y períodos de vientos racheados NWS

Múltiples sistemas invernales en los próximos días en illinois

El episodio actual no será el único. Los pronósticos indican que una serie de sistemas rápidos, conocidos como “clippers”, continuarán su desplazamiento sobre el noreste de Illinois durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Cada uno de estos frentes puede traer nuevas rondas de nieve ligera.

Para el sábado por la noche y el domingo, se prevé una nueva probabilidad de precipitaciones, aunque con porcentajes más bajos que el evento inicial. Aun así, los copos podrían mantenerse en el suelo durante el día, debido a las bajas temperaturas previstas.

Más allá de la nieve, uno de los elementos centrales de este patrón climático es el frío intenso. Tras el paso de cada sistema, se espera el ingreso de aire de origen ártico, lo que provocará descensos marcados en las temperaturas.