Alerta de frío vigente sobre Illinois: cuántas pulgadas de nieve han caído en las últimas horas

El frío extremo vuelve a marcar el pulso del invierno en el Medio Oeste y, en particular, sobre Illinois, donde una combinación de nieve reciente, nuevos episodios de precipitación invernal y el avance de frentes árticos mantiene en alerta a buena parte del estado.

Nieve acumulada en las últimas 48 horas en Illinois: el punto de partida del temporal

Durante las últimas 48 horas, distintos puntos del norte de Illinois ya registraron acumulaciones de nieve que, si bien no fueron generalizadas ni extremas, sí sirven como base sobre la cual se desarrollará el próximo evento invernal.

Durante las últimas 48 horas, las mediciones oficiales del NWS destacaron acumulaciones de 1,4 pulgadas (3,6 cm) en Chicago-Romeoville y 1,3 pulgadas (3,3 cm) en las inmediaciones del Aeropuerto Midway NWS

Según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las mediciones muestran que la nieve estuvo presente de manera irregular, con mayores registros en áreas específicas cercanas a aeropuertos y zonas suburbanas.

Entre los valores relevados, se destacan los siguientes datos informados por el NWS:

En la estación de Chicago-Romeoville, Illinois, se han medido 1,4 pulgadas (3,6 centímetros) de nieve durante la mañana del lunes.

En el sector ubicado a tres millas al suroeste del Aeropuerto Midway, se acumularon 1,3 pulgadas (3,3 centímetros).

En el Aeropuerto de Rockford, Illinois, el registro alcanzó la pulgada (2,5 centímetros).

En el Aeropuerto O’Hare, uno de los principales nodos aéreos de la región, la nieve llegó a 0,7 pulgadas (1,8 centímetros).

Martes en Illinois: bajo frío intenso y cielo en transición

A lo largo de este martes, Illinois comenzará la jornada con condiciones muy frías y cielos mayormente despejados en gran parte del área. Desde las primeras horas del día, el frío será protagonista, con sensaciones térmicas extremadamente bajas producto de la combinación entre temperaturas bajo cero y viento.

De acuerdo con el pronóstico de la oficina del NWS en Chicago/Romeoville, las sensaciones térmicas se ubicarán entre -5°F y -15°F (-21°C a -26°C), lo que generará un comienzo de día hostil para actividades al aire libre.

A partir de la noche del martes, se espera el desarrollo de una franja de nieve activa que afectará principalmente al norte de la autopista interestatal I-80 NWS

Durante la mañana, podrían persistir algunas ráfagas de nieve muy débil asociadas al efecto lago en sectores puntuales del noreste del condado de Porter, mientras que en el resto de la región se espera tiempo seco. Con el correr de las horas, la cobertura nubosa irá en aumento a medida que se aproxime un sistema de baja presión tipo “clipper”, característico de esta época del año.

En cuanto a las temperaturas máximas previstas para hoy, el termómetro mostrará una leve moderación respecto de jornadas anteriores. En la mayor parte del área, los valores alcanzarán registros en torno a los 20°F (-6°C), mientras que cerca de la frontera entre Wisconsin e Illinois se mantendrán más bajos, con máximas alrededor de 18°F a 19°F (-8°C a -7°C).

Nevadas en camino hacia Illinois: acumulaciones significativas desde la noche

El foco principal del pronóstico se concentró en lo que ocurrirá a partir de la noche del martes y durante la madrugada del miércoles. El sistema clipper avanzará sobre el norte del Estado de la Pradera y dará lugar al desarrollo de una franja de nevadas relativamente estrecha pero activa de nieve acumulada.

Los modelos meteorológicos, según detalló el NWS, coincidieron en que los mayores totales se concentrarán cerca y al norte de la autopista interestatal I-80, con especial énfasis en las zonas próximas a la línea divisoria entre Wisconsin e Illinois.

El organismo meteorológico anticipó que, en esos sectores, las nevadas podrían alcanzar entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros), motivo por el cual se emitirá un Aviso de Clima Invernal que estará vigente hasta la mañana del miércoles. Incluso, no se descarta que, dentro de una banda muy localizada, las acumulaciones se acerquen a las seis pulgadas (15,2 centímetros).

Tras el paso del sistema clipper, un segundo frente ártico ingresará el jueves, lo que provocará que las temperaturas mínimas caigan por debajo de los 0°F (-18°C) durante varias noches consecutivas en el interior del estado NWS

Frío peligroso y perspectivas a mediano plazo

Tras el paso de este frente, un segundo ingreso de aire ártico avanzará sobre Illinois el jueves y dará inicio a un período prolongado de frío extremo que se extenderá hasta comienzos de la próxima semana. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de 0°F (-18°C) durante varias noches consecutivas, especialmente en el interior del norte del Estado de la Pradera.

El NWS advirtió que, entre el jueves por la noche y el sábado por la mañana, las sensaciones térmicas podrían descender hasta un rango de entre -20°F y -30°F (-29°C a -34°C), lo que configurará un escenario de frío peligroso para la población.