Clima hoy en Estados Unidos: bajas temperaturas y ola de frío en Texas, Florida y NY este jueves 15 de enero

El clima en Estados Unidos presenta un patrón invernal activo, con la sucesión de frentes fríos que avanzan desde Canadá hacia el centro y el este del territorio. Estas configuraciones atmosféricas favorecen temperaturas por debajo del promedio, episodios de nieve, precipitaciones mixtas y condiciones de viento que afectan tanto áreas continentales como costeras.

Ola de frío: frentes árticos afectan al este de EE.UU.

El este del país norteamericano continúa bajo la influencia de masas de aire polar que mantienen registros térmicos inferiores a lo normal. Desde los Grandes Lagos hasta el Atlántico Medio, las temperaturas máximas se ubican mayormente entre los 20°F y 40°F (-6.6°C y 4°C), mientras que las mínimas nocturnas descienden por debajo del punto de congelación en amplias zonas.

El ingreso de una ola polar mostrará un descenso térmico en gran parte del territorio estadounidense NWS

El avance de un frente frío durante la mañana de este jueves 15 de enero provoca que los valores más altos del día se registren temprano, con descensos progresivos hacia la tarde. Esta dinámica se observa especialmente en el noreste, donde el viento intensifica la sensación térmica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), además de las bajas temperaturas, se prevén nevadas continuas en sectores del interior del noreste y en áreas cercanas a los Grandes Lagos. La combinación de este evento con el viento genera acumulaciones irregulares y reducción de la visibilidad, lo que complica los desplazamientos.

Las advertencias emitidas alcanzan a diversas regiones e incluyen avisos por tormentas invernales, alertas por congelamiento y advertencias marítimas. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles impactos en la circulación vial, la actividad agrícola y la navegación.

Florida bajo alerta por heladas, viento y descenso de temperaturas

En Florida, el paso de un frente frío afecta a la península desde las primeras horas del día. En el sur del estado, incluida el área de Miami, se esperan lluvias aisladas y algunas tormentas antes del mediodía. Posteriormente, el ingreso de aire gélido provoca un descenso marcado de las temperaturas durante la tarde y la noche.

En zonas del interior, como los condados de Glades y Hendry, las mínimas previstas oscilan en torno a los 30°F (-1°C). Estas condiciones motivaron la emisión de advertencias de congelamiento, con posibles efectos sobre cultivos y vegetación sensible.

En el centro y norte del Estado del Sol, ciudades como Orlando y Jacksonville registran temperaturas máximas entre 10 y 15 grados por debajo de los valores habituales. En Jacksonville, las máximas apenas alcanzan entre 40°F y 50°F (4°C y 10°C), mientras que en Orlando se espera que la sensación térmica descienda hasta los 29°F (-1.6°C) durante la madrugada del viernes.

El impacto del frente frío en Florida también se extiende a las zonas costeras. El NWS emitió advertencias para embarcaciones pequeñas tanto en la costa del Golfo como en la del Atlántico. Los vientos del noroeste alcanzan velocidades sostenidas de entre 20 y 30 nudos, lo que genera oleaje elevado y condiciones desfavorables para la navegación.

Se pronostican temperaturas gélidas en gran parte del centro-este de Florida desde esta noche hasta la madrugada del viernes NWS

Texas enfrenta vientos intensos y brusco descenso de temperaturas

Texas atraviesa una jornada de transición antes de un cambio térmico más marcado. En el Panhandle y en áreas como Amarillo, el jueves presenta máximas que alcanzan valores cercanos a los 71°F (21.6°C), por encima de lo común para enero.

Sin embargo, durante la noche se espera la llegada de una masa fría que provocará una caída abrupta de las temperaturas el viernes, con descensos de hasta 20 grados en pocas horas. Este cambio estará acompañado por vientos del norte con ráfagas que podrían alcanzar las 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en las llanuras del norte y centro.

En el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, el jueves se presenta con cielo despejado y una máxima cercana a los 60°F (15.5°C). El ingreso del frente frío durante la mañana del viernes traerá vientos sostenidos de entre 15 y 25 millas por hora (24 y 40 kilómetros por hora), con ráfagas de hasta 35 millas por hora (56 kilómetros por hora) por la tarde.

La combinación de vientos fuertes y niveles bajos de humedad relativa, estimados entre el 15% y el 30%, eleva el riesgo de incendios forestales en el norte y centro de Texas. Este contexto se intensificará durante la tarde del viernes, según los informes meteorológicos.

En el sureste del estado, que incluye Houston, se esperan condiciones más frescas durante el jueves. La ciudad registrará una temperatura máxima cercana a los 57°F (13.8°C) y una mínima nocturna alrededor de los 45°F (7°C).

Nieve y frío extremo en Nueva York y los Grandes Lagos

El noreste de EE.UU. enfrenta las condiciones más complejas del actual episodio invernal. En la ciudad de Nueva York, un frente frío cruza la región durante la mañana de este jueves, con temperaturas máximas que se sitúan entre los 30°F y 40°F (-1°C y 4°C) y descienden a lo largo del día.

Las ráfagas de viento, de entre 25 y 35 millas por hora (40 y 56 kilómetros por hora), reducen la sensación térmica a valores de un solo dígito durante la noche y la madrugada del viernes. De acuerdo con el pronóstico del NWS, aunque las acumulaciones de nieve en la ciudad serán limitadas, se espera hasta una pulgada (dos centímetros) en sectores al norte y oeste del área metropolitana.

En el interior del estado, especialmente en Buffalo y el denominado Southern Tier, rige un aviso por tormenta invernal. Las nevadas generalizadas dificultan el tránsito, con acumulaciones adicionales de entre seis y ocho pulgadas (15 y 20 centímetros) en las zonas más afectadas.

El mapa del NWS muestra la presencia de nieve en el norte central y noreste de EE.UU. NWS

Efecto lago: por qué seguirá la nieve en el noreste de EE.UU.

En la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste Superior, la nieve persistirá durante el jueves y el viernes. Un sistema tipo “clipper” proveniente de Canadá, caracterizado por el paso sucesivo de perturbaciones rápidas, reforzará las nevadas por efecto lago, especialmente en la Península Superior y el oeste de la Península Inferior de Michigan.

En el oeste del estado de Nueva York, la nieve generalizada dará paso a episodios concentrados de efecto lago, principalmente al sur del lago Ontario y en áreas elevadas como la cresta de Chautauqua y las colinas de Boston. El viento favorecerá la acumulación irregular y la formación de ventisqueros.

Los pronósticos indican que este patrón podría prolongarse hacia el inicio de la próxima semana, con la llegada sucesiva de nuevas masas de aire polar que mantendrán temperaturas bajas y condiciones favorables para caídas de copos continuas.