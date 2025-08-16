J.B. Pritzker firmó un nuevo paquete de leyes que defiende a los trabajadores de Illinois de los “ataques de Trump”

J.B. Pritzker presentó en Springfield un paquete de leyes destinado a blindar los derechos laborales en Illinois frente a lo que describió como “el ataque de la administración Trump al trabajo organizado”. Durante el acto de firma, realizado en la sede central de la Illinois AFL-CIO, el gobernador demócrata afirmó que la historia del movimiento obrero en ese estado ha sido el motor de cambios a nivel nacional.

Las nuevas leyes de J.B. Pritzker para proteger a los trabajadores de Illinois

JB Pritzker, junto a legisladores estatales, líderes sindicales y miembros de sindicatos, presentó tres leyes clave —SB1976, HB1189 y HB2488— que refuerzan las protecciones laborales y preservan los estándares actuales frente a posibles retrocesos impulsados desde el nivel federal. Según el comunicado de prensa oficial, la intención es que Illinois mantenga normas sólidas en materia de seguridad, salarios y transparencia, incluso si la legislación nacional se flexibiliza o elimina.

JB Pritzker sostuvo que las nuevas leyes buscan impedir retrocesos en las normas laborales federales x.com/GovPritzker

“Este paquete protege a los trabajadores de Illinois del ataque de la administración Trump al trabajo, porque nuestros ciudadanos no pueden darse el lujo de estar sujetos a los caprichos de la corrupción y el caos en Washington”, enfatizó Pritzker.

Por su parte, la teniente gobernadora, Juliana Stratton, enfatizó que mejorar las condiciones de los trabajadores impacta directamente en la calidad de vida de las familias: “Cuando defendemos los derechos de los trabajadores, defendemos los derechos de todos. Hoy celebramos el compromiso de Illinois con la gente que nos impulsa hacia adelante”.

SB 1976: Ley de derechos y seguridad de los trabajadores de Illinois

Esta normativa, impulsada por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales de Illinois (AFL-CIO) y el Departamento de Trabajo de Illinois (IDOL, por sus siglas en inglés), busca blindar las protecciones establecidas en tres leyes federales clave ante cualquier intento de derogación o debilitamiento a nivel nacional.

Estas normativas son la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, la Ley de Normas Justas de Trabajo y la Ley de Salud y Seguridad en Minas de Carbón.

Entre sus puntos centrales:

Garantiza que, si un estándar federal de seguridad laboral es derogado, el IDOL lo sustituirá por uno estatal equivalente o más estricto.

por uno estatal equivalente o más estricto. Mantiene vigentes protecciones históricas , independientemente de los cambios a nivel nacional.

, independientemente de los cambios a nivel nacional. Refuerza la capacidad del estado para responder rápidamente a amenazas contra los derechos de los trabajadores.

Por la SB 1976, el IDOL debe sustituir las leyes federales laborales si estas son derogadas o modificadas x.com/GovPritzker

HB 1189: salarios prevalecientes más altos en obras públicas

La segunda pieza legislativa modifica la Ley de Salario Prevaleciente para garantizar que, cuando un proyecto de construcción federal sea administrado por un gobierno estatal o local, los trabajadores reciban el sueldo superior de Illinois siempre que este sea más alto que el federal.

Esto significa que:

Los salarios reflejarán las condiciones actuales del mercado laboral local, para evitar demoras por ajustes federales.

Se asegura un pago justo y oportuno, sin importar el origen de los fondos de la obra.

La medida fortalece el poder adquisitivo de los trabajadores en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La HB 1189 establece que siempre prevalecerá el salario mínimo de Illinois si este es más alto que el federal x.com/GovPritzker

HB2488: igualdad salarial y beneficios para aprendices en Illinois

La tercera ley, aunque ya había sido firmada con anterioridad, fue resaltada en el acto como parte de este paquete. Elimina referencias a un programa federal en la Ley de Igualdad Salarial, de modo que cambios impulsados a nivel nacional no debiliten la obligación de los empleadores privados con 100 o más empleados de reportar los salarios desagregados por género y raza o etnia.

En específico: