Los conductores de Illinois se ponen creativos: las placas personalizadas para vehículos rechazadas en 2025

Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois, reveló cuáles fueron las palabras y combinaciones de matrículas rechazadas por las autoridades, al momento de solicitar placas personalizadas durante 2025. En total, el estado recibió más de 55.000 solicitudes, aunque cientos fueron descartadas por no cumplir con las normas vigentes.

Por qué Illinois rechaza la personalización de placas de vehículos

De acuerdo con NBC Chicago, durante 2025 se presentaron más de 55.600 solicitudes para placas personalizadas o de vanidad en Illinois. De ese total, más de 550 fueron rechazadas por contener mensajes considerados difamatorios, profanos, ofensivos o difíciles de leer.

Illinois rechazó más de 500 placas por ser ofensivas y de mal gusto (YT Illinois Secretary of State)

La ley estatal otorga a la oficina del secretario de Estado la facultad de rechazar cualquier matrícula que pueda generar una “connotación ofensiva para el buen gusto y la decencia”.

“Existen múltiples motivos de rechazo contemplados en la ley estatal. Apreciamos la creatividad, pero las placas deben cumplir con ciertos estándares”, señaló la oficina. En un video difundido en redes sociales, Giannoulias agregó: “Sean creativos, pero recuerden mantener el buen gusto”.

Cuáles son las palabras que Illinois rechazó en las matrículas de autos

Giannoulias explicó que, aunque algunas propuestas resultaron ingeniosas o humorísticas, no cumplen con los criterios legales para ser impresas en una placa oficial, según CBS News.

Entre los ejemplos que leyó públicamente se encuentran combinaciones como “IBPOOPIN”, “ICUP” o “BDASMOM”, sobre las que hizo comentarios en tono distendido. Sin embargo, aclaró que muchas otras solicitudes fueron rechazadas por ser abiertamente obscenas o inapropiadas.

Algunas de las palabras y combinaciones que integran la llamada “lista negra” son:

BBL: por ser considerada como una palabra obscena que hace referencia a un procedimiento estético.

BDASMOM: que por su sonido se traduce como “Mamá ruda”.

BLUBALN: quedó vetada al ser considerada obscena.

IBPOOPN: que por su fonética hace referencia a ir al baño.

ICUP: por el sonido en inglés de sus siglas que se traduciría como “te veo orinar”.

PRIUSSY: usado generalmente en autos Toyota Prius y que cuenta con una connotación no apropiada.

SNDNUDZ: quedó fuera del listado por ser una referencia obscena.

TYPESHT: una frase común usada por la generación Z que se traduciría como “ese tipo de cosas” o como una expresión de relleno como “ya sabes”.

“Como siempre, sigan adelante y sean creativos, pero por favor, manténganse limpios y eviten terminar en la lista de los malos”, agregó Giannoulias. De igual manera, indicó que de ese pequeño listado, hay más palabras que fueron rechazadas, ya que son muy obscenas e inapropiadas.

La oficina del secretario de Estado cuenta con una plataforma en línea denominada “Elija una placa”, donde los residentes pueden diseñar una matrícula personalizada y verificar si ya existe una combinación similar.

Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir para inmigrantes en Illinois

Los inmigrantes que residen en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el estado y abonen la tarifa correspondiente.

ecretario de Estado de Illinois revela la lista negra d ematrículas (YT Illinois Secretary of State)

De igual manera, los migrantes que soliciten por primera vez su licencia de conducir, deberán asistir a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

La tabla de costos de la licencia de conducir en Illinois, según la edad del interesado, es la siguiente:

Para personas de 18 a 20 años: cinco dólares

De 21 a 68 años: 30 dólares

De 69 a 80 años: cinco dólares

De 81 a 86 años: dos dólares

Mayores de 87 años: gratuita

Sin embargo, aunque para los adultos mayores el costo de la licencia es menor, antes de que se renueve el permiso, los conductores deben aprobar un examen de conducir para poder renovar su licencia, de lo contrario no podrán tramitarla.