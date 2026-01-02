Los conductores de Illinois se ponen creativos: las placas personalizadas para vehículos rechazadas en 2025
El secretario de Estado reveló la lista de matrículas no aprobadas por el estado y explicó por qué no cumplían con las normas
- 4 minutos de lectura'
Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois, reveló cuáles fueron las palabras y combinaciones de matrículas rechazadas por las autoridades, al momento de solicitar placas personalizadas durante 2025. En total, el estado recibió más de 55.000 solicitudes, aunque cientos fueron descartadas por no cumplir con las normas vigentes.
Por qué Illinois rechaza la personalización de placas de vehículos
De acuerdo con NBC Chicago, durante 2025 se presentaron más de 55.600 solicitudes para placas personalizadas o de vanidad en Illinois. De ese total, más de 550 fueron rechazadas por contener mensajes considerados difamatorios, profanos, ofensivos o difíciles de leer.
La ley estatal otorga a la oficina del secretario de Estado la facultad de rechazar cualquier matrícula que pueda generar una “connotación ofensiva para el buen gusto y la decencia”.
“Existen múltiples motivos de rechazo contemplados en la ley estatal. Apreciamos la creatividad, pero las placas deben cumplir con ciertos estándares”, señaló la oficina. En un video difundido en redes sociales, Giannoulias agregó: “Sean creativos, pero recuerden mantener el buen gusto”.
Cuáles son las palabras que Illinois rechazó en las matrículas de autos
Giannoulias explicó que, aunque algunas propuestas resultaron ingeniosas o humorísticas, no cumplen con los criterios legales para ser impresas en una placa oficial, según CBS News.
Entre los ejemplos que leyó públicamente se encuentran combinaciones como “IBPOOPIN”, “ICUP” o “BDASMOM”, sobre las que hizo comentarios en tono distendido. Sin embargo, aclaró que muchas otras solicitudes fueron rechazadas por ser abiertamente obscenas o inapropiadas.
Algunas de las palabras y combinaciones que integran la llamada “lista negra” son:
- BBL: por ser considerada como una palabra obscena que hace referencia a un procedimiento estético.
- BDASMOM: que por su sonido se traduce como “Mamá ruda”.
- BLUBALN: quedó vetada al ser considerada obscena.
- IBPOOPN: que por su fonética hace referencia a ir al baño.
- ICUP: por el sonido en inglés de sus siglas que se traduciría como “te veo orinar”.
- PRIUSSY: usado generalmente en autos Toyota Prius y que cuenta con una connotación no apropiada.
- SNDNUDZ: quedó fuera del listado por ser una referencia obscena.
- TYPESHT: una frase común usada por la generación Z que se traduciría como “ese tipo de cosas” o como una expresión de relleno como “ya sabes”.
“Como siempre, sigan adelante y sean creativos, pero por favor, manténganse limpios y eviten terminar en la lista de los malos”, agregó Giannoulias. De igual manera, indicó que de ese pequeño listado, hay más palabras que fueron rechazadas, ya que son muy obscenas e inapropiadas.
La oficina del secretario de Estado cuenta con una plataforma en línea denominada “Elija una placa”, donde los residentes pueden diseñar una matrícula personalizada y verificar si ya existe una combinación similar.
Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir para inmigrantes en Illinois
Los inmigrantes que residen en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el estado y abonen la tarifa correspondiente.
De igual manera, los migrantes que soliciten por primera vez su licencia de conducir, deberán asistir a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
La tabla de costos de la licencia de conducir en Illinois, según la edad del interesado, es la siguiente:
- Para personas de 18 a 20 años: cinco dólares
- De 21 a 68 años: 30 dólares
- De 69 a 80 años: cinco dólares
- De 81 a 86 años: dos dólares
- Mayores de 87 años: gratuita
Sin embargo, aunque para los adultos mayores el costo de la licencia es menor, antes de que se renueve el permiso, los conductores deben aprobar un examen de conducir para poder renovar su licencia, de lo contrario no podrán tramitarla.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de New York y New Jersey: los últimos reportes y actualizaciones de hoy, 2 de enero de 2026
En vivo. Noticias en Miami y el Sur de Florida: los últimos reportes de todo el estado hoy, 2 de enero de 2026
Sin cita previa. Dónde conseguir alimentos gratis en Carolina del Norte en enero de 2026
- 1
En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año
- 2
Acribillados a balazos. Encuentran a dos cuatreros muertos en una canoa junto a una vaca recién robada
- 3
Dos empleados del Senado bonaerense, acusados de una trama que incluye abusos sexuales y una estructura de secta
- 4
Brasil: futbolistas argentinos quedaron involucrados en una pelea durante la fiesta de Año Nuevo