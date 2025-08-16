Adiós a un gigante en Illinois: las tres tiendas del supermercado que cierran sus ubicaciones en agosto

En junio de este año, Kroger anunció sus planes de cerrar alrededor de 60 tiendas de comestibles en Estados Unidos durante los próximos 18 meses. Entre las sucursales que pondrán fin a sus operaciones, algunas están en Illinois. Estas son las ubicaciones que se clausuran en agosto.

Las tres tiendas de Kroger que cierran en Illinois

La compañía, con sede en Cincinnati, Ohio, que cuenta con más de 1200 supermercados en 16 estados, anunció el plan durante una conferencia telefónica. Los directivos no especificaron las tiendas que se cerrarán, pero explicaron que a los empleados afectados se les ofrecerían puestos en otras ubicaciones.

Tres sucursales de Kroger cierran en Illinois en agosto de 2025

Erin Rolfes, portavoz de Kroger, dijo a USA Today que la empresa no publicaría una lista completa de cierres, pero a través de diversos reportes en medios se han identificado clausuras en Illinois, además de Kentucky, Georgia, Indiana, Maryland, Carolina del Norte, Texas, entre otros.

En un comunicado, al que hace referencia NBC Chicago, se confirmó que las tiendas de comestibles Mariano’s, cuya empresa matriz es Kroger, son las que cierran en agosto o ya terminaron sus operaciones en Illinois:

Mariano’s Buffalo Grove, 450 W Half Day Rd, Buffalo Grove, IL 60089 (8 de agosto)

Mariano’s Bloomingdale, 144 S Gary Ave, Bloomingdale, IL 60108 (15 de agosto)

Mariano’s Glenview West, 2323 Capital Dr, Northbrook, IL 60062 (22 de agosto)

El portavoz explicó que la decisión de cerrar las sucursales es “difícil”. “Este cierre es parte de una decisión más amplia de toda la compañía para operar de manera más eficiente y garantizar la salud a largo plazo de nuestro negocio”, dijo.

Mientras ajusta su red, Kroger lanza descuentos del 50 % en alimentos perecederos en Virginia con Flashfood

Por su parte, Journal Star dio a conocer que la empresa decidió poner fin a las operaciones de su sucursal en North Sterling Avenue el pasado 23 de julio, según señaló al medio Eric Halvorson, gerente de asuntos corporativos de la división central de Kroger.

Esta clausura estaba planeada para el 2 de agosto, pero se adelantó. Al respecto, Halvorson expresó: “A nuestros fieles clientes, les agradecemos profundamente su apoyo a lo largo de los años. La gran acogida a nuestros grandes descuentos nos dejó con poco inventario, por lo que decidimos cerrar antes de lo previsto”.

El gerente también precisó que cualquier alimento que quedara restante sería donado al Banco de Alimentos del Medio Oeste y que la empresa “continuará apoyando estos esfuerzos de alivio del hambre en el centro de Illinois”.

Por qué Kroger tomó la decisión de cerrar tiendas en EE.UU.

AP indica que el presidente y director ejecutivo interino de Kroger, Ronald Sargent, señaló en junio: “Vemos esto como una oportunidad para trasladar estas ventas de tiendas cerradas a otras tiendas, y creemos que eso debería mejorar la rentabilidad”.

Kroger cerrará 60 tiendas en EE.UU. en los próximos 18 meses

La compañía refirió que las tiendas programadas para cerrar representaron un cargo por deterioro de 100 millones de dólares. Como resultado de los cierres, espera obtener un beneficio financiero moderado.

“Kroger se compromete a reinvertir estos ahorros en la experiencia del cliente y, como resultado, esto no afectará la orientación para todo el año”, dijo la empresa en un comunicado en el que anunció sus ganancias del primer trimestre de 2025. La cadena también es propietaria de King Soopers, QFC, Fred Meyer y Harris Teeter.