Museos gratis en Chicago en enero y febrero de 2026: cómo reservar las entradas online

Para quienes viven en Chicago, diversos museos ofrecen la opción de recorrer y disfrutar de las principales atracciones culturales sin costo. Los días gratis para los habitantes ya fueron anunciados para enero y febrero de 2026 y así es como se pueden reservar las entradas.

Art Institute of Chicago

El Instituto de Arte de Chicago ofrecerá entrada gratuita para los residentes de Illinois del 5 de enero al 28 de febrero. Desde las 11 hs hasta el cierre todos los días de la semana en que estén abiertos (17 hs los lunes, miércoles y viernes y 20 hs los jueves).

El Instituto de Arte de Chicago, fundado en 1879, es uno de los museos de arte más grandes y antiguos de Estados Unidos 121466 - Facebook The Art Institute of Chicago

Se pueden reservar las entradas gratuitas en línea con antelación; el estado de residente se verificará con el código postal asociado con la dirección de facturación proporcionada.

El museo siempre es gratuito para los menores de 18 años, los titulares de tarjetas Link y WIC, los militares en servicio activo, los educadores y empleados de ciertas empresas.

Adler Planetarium

El Planetario Adler es gratuito para los residentes de Illinois (con comprobante de domicilio) en días seleccionados:

En enero, las fechas son: 7, 12, 14, 21, 26, 28.

Para febrero: 2, 4, 9, 11, 18, 23.

Todas las entradas deben comprarse en línea y con antelación. Las entradas son siempre gratuitas para los docentes de Illinois (desde preescolar hasta 12º grado).

Chicago History Museum

El Museo de Historia de Chicago es gratis pata los residentes de Illinois del 19 al 23 y de 27 al 30 de enero de 2026 o el 16 de febrero de 2026. Los tickets se pueden adquirir en línea en este link: calendar.chicagohistory.org/events/month/2026-01/

Un museo y centro de investigación sobre la historia de Chicago y de los Estados Unidos, Facebook Chicago History Museum - Facebook Chicago History Museum

La entrada siempre es gratuita para militares en servicio activo y veteranos, policías y bomberos en servicio activo de Chicago, maestros del estado, y todos los niños menores de 12 años.

Field Museum

El Museo Field seguirá en 2026 con la iniciativa de miércoles gratuitos para residentes. Las entradas se pueden reservar con antelación en línea y también estarán disponibles en el museo, pero sujetas a disponibilidad.

Los boletos solo están disponibles para habitantes de Illinois. Se debe presentar una licencia de conducir de la ciudad vigente, una identificación estatal o una tarjeta Chicago CityKey en la taquilla para comprobar la residencia.

Los maestros, el personal militar activo y los niños menores de tres años reciben entrada general gratuita durante todo el año.

Shedd Aquarium

El Acuario Shedd ofrece a los residentes de Illinois acceso gratuito a todas las exhibiciones permanentes en fechas seleccionadas, para los primeros meses de 2026 estos son los días:

6 al 8, 13 al 20 y 27 al 29 de enero de 2026.

3 al 5, 10 al 12, 17 al 19 y 24 al 26 de febrero de 2026.

En el Shedd Aquarium, los niños menor de 18 años siempre entran gratis Facebook Shedd Aquarium

Se pueden comprar los boletos en línea con un cargo de 5 dólares por pedido o por teléfono sin cargo al número: 312-939-2438. El recinto también ofrece la opción de reservas gratuitas sin cita previa; sin embargo, advierte que están sujetas a disponibilidad y suelen agotarse rápidamente.

La entrada siempre es gratis para oficiales de policía y bomberos de Chicago, personal militar estadounidense en servicio activo y educadores de Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin.

Griffin Museum of Science and Industry

El Museo de Ciencia e Industria Griffin tendrá entradas gratuitas para los residentes de Illinois en determinadas fechas. Los próximos días de 2026 son:

Enero: 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28.

Febrero: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26.

Para obtener el boleto sin costo es necesario presentar un comprobante de residencia en Illinois. Se pueden adquirir en línea desde la página del museo.

Siempre es gratuito para el personal militar en servicio activo, veteranos de Estados Unidos, prisioneros de guerra de Illinois, bomberos, oficiales de policía y los maestros de Illinois (desde preescolar hasta 12° grado).

Es el museo de ciencias más importante de Chicago Facebook Griffin Museum of Science and Industry - Facebook Griffin Museum of Science and Industry

Museum of Contemporary Art

En el Museo de Arte Contemporáneo, los residentes de Illinois reciben acceso sin costo todos los martes de 17 a 21 hs.

El recinto siempre es gratuito para visitantes menores de 18 años, personas con discapacidad y sus cuidadores, miembros activos de las fuerzas armadas, policías, bomberos, veteranos y sus familias, y profesores de escuelas primarias y secundarias de Illinois.

Para controlar la ocupación, el museo aconseja a los visitantes comprar sus entradas en línea con antelación.