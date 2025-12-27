Calendario de enero 2026: cuándo se depositan los pagos de SNAP en Illinois

A partir de enero de 2026 entrarán en vigor nuevos lineamientos para solicitar y continuar como beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El calendario de pagos para los diferentes estados de Estados Unidos, incluido Illinois, ya fue publicado.

Calendario de pagos de SNAP en enero de 2026 en Illinois

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos de SNAP para 2026 y reveló que en Illinois los pagos se realizan de dos maneras diferentes, de acuerdo con la antigüedad de los beneficiarios.

Los beneficiarios de SNAP en Illinois recibirán sus recursos en diferentes fechas, según su antigüedad (Pexels/Gustavo Fring)

Para los inscritos después del 23 de octubre de 2017 : los beneficios se depositan de manera escalonada según el último dígito del número de identificación del representante de cada familia del día 1° al 10 de enero de 2026 .

: los beneficios se depositan de manera escalonada según el último dígito del número de identificación del representante de cada familia del . Para los beneficiarios más antiguos a la fecha mencionada, los días de depósitos son el 1.º, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20 de enero de 2026.

Los miembros de SNAP en Illinois obtendrán sus pagos de manera automática a través de las tarjetas EBT de transferencia electrónica de beneficios, mismo plástico que también es utilizado para los beneficios de otros programas de asistencia gubernamentales en el estado, de acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS).

Los nuevos lineamientos de SNAP a partir de 2026

Los cambios que se implementarán en los requisitos y reglas de SNAP corresponden a la ley conocida como One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo reducir el número de beneficiarios en los próximos años.

La edad para cumplir los requisitos de trabajo pasará de 54 años a 64 años para los beneficiarios de SNAP (Pexels/Kampus Production)

Dentro de las nuevas reglas se estipula lo siguiente:

Se elevará el límite de edad para cumplir con los requisitos de trabajo de 54 años a 64 años .

para cumplir con los . Desaparecerán las excepciones que antes cubrían a las personas sin hogar , a los veteranos y a los individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron bajo la tutela del estado .

que antes cubrían a las , a los y a los individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron . Se modificaron las exenciones para los padres o familiares a cargo de un menor y el límite de edad pasará de 18 años a 14 años.

y el límite de edad pasará de 18 años a 14 años. Se impondrán limitaciones para los beneficiarios o solicitantes provenientes de otros países.

Los beneficiarios deberán trabajar, capacitarse o realizar voluntariado por al menos 80 horas al mes en actividades aprobadas por el programa.

Además, la administración de Donald Trump anunció que restringirá los recursos de SNAP a todos los estados que no compartan datos de los beneficiarios, debido a los presuntos fraudes y abusos de algunos afiliados.

Cuáles son las restricciones de SNAP para comprar alimentos

Como parte de los cambios que entrarán en vigor a partir de enero de 2026, algunas entidades ajustarán las prohibiciones del uso de cupones de SNAP y agregarán nuevos alimentos y bebidas.

Los beneficios de SNAP no se pueden usar para comprar alimentos preparados (Pexels/Caleb Oquendo)

En tanto, Illinois aplica la norma federal en la que los beneficios del programa no pueden usarse para comprar:

Alcohol

Cigarrillos o tabaco.

Alimentos y bebidas con sustancias controladas.

Vitaminas, medicamentos y suplementos.

Comidas preparadas.

Por otra parte, el USDA confirmó que son 18 las entidades que impondrán la prohibición de comida chatarra, bebidas azucaradas y energizantes en diferentes fechas del año.

En enero

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Nebraska

Oklahoma

Utah

West Virginia

Louisiana

En marzo

Colorado

En abril

Texas

Virginia

En julio

Arkansas

Tennessee

En agosto

Hawái

Carolina del Sur

En septiembre

Dakota del Norte

En octubre

Missouri

Lo que sí se puede comprar con los cupones de SNAP, según el USDA, son frutas, verduras, carnes, productos lácteos, panes y cereales, semillas y plantas que producen alimentos para uso doméstico, snacks, y bebidas no alcohólicas.