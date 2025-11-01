Para evitar al ICE: la estrategia de los migrantes con perros en Chicago para evadir las redadas

La vida de los migrantes en Estados Unidos no volvió a ser la misma después del aumento de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las personas han modificado sus rutinas por miedo de ser arrestadas al punto de evitar salir de sus casas. Por esa razón, se formaron redes de ayuda a extranjeros en Chicago para resolver las problemáticas diarias de aquellos que evitan salir de sus casas. Una de ellas es sacar a pasear a sus perros.

Vive en Chicago y pasea perros para ayudar a los migrantes sin estatus legal

Candice Nelson vive en el vecindario de Near West Side, en Chicago y comenzó a pasear perros hace tres años para conseguir más dinero después de haber perdido su trabajo, contó a CNN. Durante sus caminatas más recientes, notó que las personas que viven en el área salían menos a la calle o intentaban no llamar la atención.

Mujer ofrece pasear sin costo a los perros de migrantes

“La gente anda con máscaras y gorros para disfrazarse y pasar desapercibida. Es realmente desafortunado ver eso”, le contó Candice Nelson a CNN.

El 12 de octubre de 2025, Nelson publicó un video en su perfil de TikTok en donde se ofreció para pasear a los perros de “quienes no se sienten seguros o cómodos afuera en este momento”. El servicio es gratuito y para contactarla solo es necesario enviarle un mensaje en Instagram o TikTok.

“Hago esto a diario: cuido perros, los paseo, estoy con ellos. Es lo mínimo que puedo hacer por nuestra comunidad. Siento que esta es una forma de ayudar, porque me siento muy impotente y al margen”, expresó Nelson.

Usuarios de TikTok reaccionaron a los paseos gratuitos

Candice Nelson no imaginó que tantas personas se enterarían de su iniciativa. Su video en TikTok reunió más de 26 mil vistas y más de 250 comentarios que la felicitaron por su idea.

Múltiples usuarios en la red social se ofrecieron como voluntarios para pasear perros en Chicago (TikTok/@westloop_dognanny)

Los usuarios de la red social le dedicaron mensajes como:

“Esto es muy amable de tu parte. ¡Espero que tú y tu negocio siempre estén bendecidos! Ojalá que la noticia se difunda en Chicago ”.

”. “Como paseadora de perros e inmigrante , esto es increíble”.

, esto es increíble”. “Gracias, esto es muy lindo de tu parte. Los cachorros no entienden qué está pasando ”.

”. “Esto es algo en lo que ni siquiera había pensado . Eres increíble”.

. Eres increíble”. “Esta es la América en la que quiero vivir . Gracias por tu amabilidad”.

. Gracias por tu amabilidad”. “Estoy en Louisiana, pero compartiré tu video y te seguiré porque eres una persona maravillosa. ¡Gracias!”.

Muchos de los comentarios en el video fueron de personas que ofrecieron su ayuda para pasear perros en otras áreas de Chicago. Un día después, Nelson compartió un nuevo video en donde expresó su agradecimiento.

La inspiración detrás de los paseos sin costo

Candice Nelson aseguró que ella empezó este proyecto sin un plan y se abrumó por la cantidad de gente que desea apoyar a los migrantes junto con ella. De acuerdo con CNN, Nelson ya cuenta con un equipo de 11 voluntarios para pasear perros en Chicago.

Candice Nelson se inspiró en otras personas que quisieron ayudar a los migrantes y a sus mascotas (Instagram/@westloopdognanny)

El 27 de octubre, Nelson anunció en TikTok que el grupo ya tuvo su segunda reunión virtual y eligieron el nombre provisional de Chicago Dog Walkers (Paseadores de Perros de Chicago, en español).

En su entrevista con CNN, Candice Nelson explicó que ella no inventó la idea de pasear los perros de sus vecinos migrantes. La inspiración estuvo en una publicación de Facebook en un grupo del barrio de Pilsen, el cual también se ubica en Chicago, pero en el barrio Lower West Side.

El mensaje fue escrito por un grupo de entrenamiento canino conocido como Zero to Hero K9, el cual ofreció paseos gratuitos “para ayudar a las familias que tienen dificultades o están preocupadas”.

El anuncio (que fue escrito en inglés y en español) aseguró que asistirán a tres clientes al día y que no rechazarán a las mascotas difíciles de controlar.