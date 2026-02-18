Paso a paso y requisitos hasta el 20/2: cómo recibir la ayuda de US$5000 para migrantes afectados por ICE en Illinois

La Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC, por sus siglas en inglés) lanzó un programa para auxiliar con hasta US$5000 a migrantes afectados por los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca asistir a empresas que registraron caídas de ingresos, menor flujo de clientes o interrupciones laborales a raíz de las redadas efectuadas por los agentes federales. Para postularse, los interesados deben verificar los criterios de elegibilidad y completar un proceso de cuatro pasos.

Paso a paso: cómo aplicar a la ayuda de hasta US$5000 en Illinois

El proceso de solicitud puede realizarse en línea o por correo electrónico. También se admite la presentación de una copia impresa mediante un modelo en PDF, disponible en español y en inglés.

Es obligatorio explicar en hasta 500 palabras cómo afectaron las redadas a la actividad económica ICE

En todos los casos, el solicitante debe completar las siguientes etapas consignadas en el sitio oficial de la IHCC:

Llenar el formulario con los datos requeridos: en cualquiera de los formatos, se debe incluir nombre completo, nombre del negocio, dirección, número de teléfono, correo electrónico, año de establecimiento, industria y cantidad de empleados. También, responder si el negocio está registrado actualmente con el estado de Illinois y si constituye la única actividad económica del propietario.

en cualquiera de los formatos, se debe incluir nombre completo, nombre del negocio, dirección, número de teléfono, correo electrónico, año de establecimiento, industria y cantidad de empleados. También, responder si el negocio está registrado actualmente con el estado de Illinois y si constituye la única actividad económica del propietario. Redactar la explicación obligatoria: se debe desarrollar un texto de hasta 500 palabras que cuente cómo la aplicación de la ley federal impactó en los ingresos del negocio. El escrito debe detallar efectos concretos, como la disminución de clientes, la caída de las ventas, la reducción de horarios o la cancelación de eventos. Además, es necesario especificar las pérdidas registradas y los períodos exactos en los que ocurrieron.

se debe desarrollar un texto de hasta 500 palabras que cuente cómo la aplicación de la ley federal impactó en los ingresos del negocio. El escrito debe detallar efectos concretos, como la disminución de clientes, la caída de las ventas, la reducción de horarios o la cancelación de eventos. Además, es necesario especificar las pérdidas registradas y los períodos exactos en los que ocurrieron. Adjuntar documentación de respaldo: reunir y anexar toda la documentación que respalde la explicación incluida en la solicitud.

reunir y anexar toda la documentación que respalde la explicación incluida en la solicitud. Enviar la solicitud por el canal correspondiente: se puede remitir el formulario en línea por Google Docs o enviar sus adjuntos por correo electrónico a ihccfoundation@ihccbusiness.net. Otra opción es mandarlo por correo postal o entregarlo personalmente en 180 N Michigan Ave., Suite 500, Chicago, IL 60608.

Es clave presentar el trámite dentro del plazo establecido y antes del cierre de la ronda en curso. En esta primera etapa, el vencimiento es el 20 de febrero de 2026 y está sujeto a la disponibilidad de fondos.

La ayuda apunta a negocios impactados por redadas del ICE Freepick

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de hasta US$5000 en Illinois?

El programa fija criterios específicos que deben cumplirse antes de iniciar la solicitud. La convocatoria está dirigida a negocios pequeños que acrediten actividad sostenida y situación regular ante el estado. Los requisitos son los siguientes:

Tener al menos dos años de operación.

Estar activo y en regla ante la Secretaría del Estado de Illinois.

Contar con 10 empleados o menos.

Presentar solo una empresa o una ubicación por propietario.

Demostrar que sufrieron pérdidas económicas como consecuencia del ICE en Illinois.

La convocatoria contempla, entre otros casos, tiendas físicas con reducción del tráfico peatonal y empresas de construcción o jardinería cuya fuerza laboral y horarios hayan sufrido interrupciones.

¿De cuánto es la ayuda para las empresas afectadas por ICE?

Las microsubvenciones no constituyen préstamos, sino ayuda financiera. Los montos oscilan entre US$1000 y US$5000, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

La fundación informó que todas las solicitudes se revisan mediante un proceso justo, neutral y no discriminatorio.

JB Pritzker recordó su origen migrante: "Este país nos dio todo"

A su vez, aclaran que la presentación no garantiza financiamiento. La concesión queda a discreción exclusiva del comité de selección, tras una revisión independiente y sujeta a disponibilidad de fondos.

Además, si el solicitante resulta seleccionado, la subvención estará sujeta a impuestos.