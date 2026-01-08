Reactivar el TPS: el pedido de los venezolanos en Chicago ante la caída de Maduro

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) terminó para cientos de miles de venezolanos en 2025, salvo algunas excepciones. Al darse a conocer la captura de Nicolás Maduro se abrió un pedido de los beneficiarios que residen en Chicago, pero existe la incertidumbre acerca de qué pasará con estos migrantes.

Venezolanos con TPS en Chicago: entre el miedo y la incertidumbre

De acuerdo con un reporte de WBEZ Chicago, algunos miembros de la comunidad inmigrante venezolana de la ciudad en Illinois están contentos con la destitución de Maduro, pero a otros les preocupa que esta acción desestabilice aún más su país de origen.

El 7 de noviembre entró en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal para Venezuela Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

En entrevista, José Pérez, un abogado venezolano que llegó a Chicago en 2019, explicó que la situación, en lugar de hacer más seguro su posible regreso, lo hace temer que las condiciones empeoren, “lo que acentúa su necesidad de protección para permanecer en Estados Unidos”, destaca el medio citado.

Ana Gil García, cofundadora de la Alianza Venezolana de Illinois, comentó: “Hay muchos sentimientos encontrados en este momento. Tenemos muchas personas esperando que se aclare su situación con el TPS y que se resuelvan sus casos de asilo”.

García explicó que se teme que a los venezolanos no se les conceda ninguna vía legal para permanecer en EE.UU. porque el gobierno de Trump cree que, al destituir a Maduro, “la situación en Venezuela supuestamente se ha resuelto, cuando es todo lo contrario”.

“Ahora hay más miedo que nunca porque nadie sabe cómo actuará el país ni cómo los ciudadanos comunes encontrarán la paz”, sentenció.

El alcalde de Chicago se une a la petición de los venezolanos con TPS

WBEZ Chicago también dio a conocer que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se unió a una petición que parece general entre los beneficiarios del TPS para Venezuela.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se unió al pedido de miles de venezolanos Charles Rex Arbogast - AP

“Dada la inestabilidad creada por la acción militar imprudente e ilegal del presidente Trump en Venezuela, (el alcalde) renueva el llamado al Estatus de Protección Temporal y la oportunidad de solicitar asilo para la comunidad migrante venezolana que navega por la incertidumbre causada por la administración Trump”, comentó el demócrata, según refiere el medio.

¿Se reactiva el TPS? La respuesta de Noem y el DHS

Luego de darse a conocer la detención de Maduro, se generaron nuevos llamados para que la administración Trump restablezca el TPS para los nacidos en Venezuela, entre ellos el de la alcaldesa de Miami, Florida, Eileen Higgins.

Al respecto, se le preguntó a la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en una entrevista con Fox News, a lo que respondió: “Toda persona que estuvo bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado, y la evaluación se llevará a cabo”.

Agregó: “Debemos asegurarnos de que nuestros programas realmente signifiquen algo y de que cumplamos con la ley, y así fue como se tomó la decisión sobre el TPS”.

Sin embargo, diversos abogados de inmigración han señalado que la ley establece que solo quienes se encuentran actualmente en el extranjero pueden solicitarlo. Además, el mismo DHS utilizó las redes sociales para aclarar las palabras de Noem sobre la posibilidad de habilitar una vía para que los venezolanos con TPS soliciten refugio.

“The great news for those who are here from Venezuela on Temporary Protected Status is that they can now go home with hope for their country." @TriciaOhio



President Trump is bringing stability to Venezuela. Secretary Noem ended Temporary Protected Status for more than 500,000… pic.twitter.com/8EmcE1XZ0y — Homeland Security (@DHSgov) January 5, 2026

“La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500 mil venezolanos y ahora pueden regresar a casa, al país que aman”, se lee en el mensaje.

Mientras que Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, explicó a Fox News: “La gran noticia para los que están aquí desde Venezuela con estatus de protección temporal es que ahora pueden regresar a casa con la esperanza de que en su país, un país que aman, habrá paz, prosperidad y estabilidad”.