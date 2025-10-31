Redadas contra migrantes en Illinois: quiénes son los miembros de la Guardia Nacional que se negaron a participar

Dos miembros de la Guardia Nacional de Illinois se negaron a cooperar en el despliegue de tropas federales a Chicago, en medio de las ofensivas de Donald Trump por intervenir el territorio. La sargento Demerike Palecek y el capitán Dylan Blaha aseguraron que se posicionan del lado de la comunidad migrante y que no atentarían “contra su gente”.

Quiénes son los miembros de la Guardia Nacional de Illinois que se niegan a participar en las redadas de Trump

Palecek y Blaha cuestionaron los operativos migratorios de Trump y señalaron que, si se ejecuta una orden federal de despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, no participarían y la desobedecerían. “No voy a ir en contra de mi comunidad, mi familia y mi cultura”, aseveró la sargento, quien posee orígenes latinos.

Ambos guardias nacionales se postulan para la legislatura en un distrito de Illinois Facebook/Demerike (Demi) Palecek -Facebook/Dylan Blaha

Demerike Palecek es de origen migrante y se presenta como candidata a representar la legislatura estatal en el distrito 46 como demócrata, en Veteranos de Illinois por el Cambio. Según su página web oficial, es exalumna del Illinois Women’s Institute for Leadership Training Academy y formó parte de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos.

La actual sargento participó del lado de las fuerzas del orden en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. En diálogo con CBS News, indicó que solicitó el Parole in Place (PIP), pero que su petición no pudo ser aprobada.

En su campaña, promueve la atención médica asequible, derechos de vivienda, la libertad reproductiva y solidez en las escuelas públicas entre sus principales propuestas.

Palecek es de origen latino y centró sus esfuerzos en proteger a la comunidad demiforillinois.com

Por su parte, Blaha se presenta como candidato al Congreso. En su campaña, detalló que pretende aportar transparencia y que sirvió durante 12 años en el Ejército estadounidense por el mismo distrito.

Su trayectoria se basa en puestos de oficial de planes médicos del Ejército en Europa y África, gestión de proyectos en la OTAN e investigador de inmunología en el departamento de bioquímica de la Universidad de Illinois; según su perfil de LinkedIn.

Miembros de la Guardia Nacional en Illinois recibieron amenazas y sanciones por rebelarse contra Trump

A través de una publicación de Instagram el 18 de octubre, Blaha contó que recibió una advertencia del gobierno estadounidense por un video en el que se refirió al despliegue de tropas federales a Portland, Oregon. El Departamento de Defensa le suspendió su autorización de seguridad.

“Según el artículo 92 del Código Uniforme de Justicia Militar,los miembros del servicio deben desobedecer las órdenes ilegales“, alegó.

El capitán Blaha señaló que recibió una suspensión del gobierno estadounidense dylanforillinois.com

Por su parte, Palecek aseguró que recibió amenazas por defender a la comunidad latina en el estado.

Los dos miembros de la Guardia Nacional calificaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como “violentos”.

La reacción de la Guardia Nacional de Illinois ante la postura de dos miembros

La revista People indicó que el director de asuntos públicos de la Guardia Nacional puntualizó que ambos miembros de la Guardia Nacional “prestaron juramento” y que esa acción incluye una promesa de “obedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos”.

Pero tanto Palecek como Blaha aseguraron que mantendrán firmes sus posturas. “No me silenciarán”, aseveró el capitán, mientras que la sargento organizó recientemente un encuentro para empacar bolsas de Halloween para las familias de Illinois “demasiado preocupadas por el ICE para permitirles a sus hijos un poco de alegría durante un movimiento aterrador”.