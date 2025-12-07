Salario mínimo en Illinois: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero 2026

Desde el próximo 1° de enero de 2026, varios estados incrementarán el monto que perciben sus trabajadores. En Illinois, el salario mínimo seguirá fijado en 15 dólares por hora, suma que alcanzó este 2025. No obstante, la ley contempla casos especiales en los que los empleadores pueden pagar una cantidad inferior.

Salario mínimo en Illinois: el monto que ganará un trabajador en 2026

La Ley del Salario Mínimo, establecida en Illinois por el Departamento de Trabajo estatal (IDOL, por sus siglas en inglés), incrementó este año el monto que perciben los trabajadores mayores de 18 años a US$15 por hora. Por el momento no hay aumentos estipulados para el próximo año, por lo que en 2026 la cantidad seguirá fijada en la suma mencionada.

El salario mínimo en Illinois continuará fijado en US$15 por hora en 2026 Freepik - Freepik

Sin embargo, la legislación vigente contempla algunas excepciones. Los empresarios que paguen gratificaciones a sus empleados pueden abonarles el 60% del salario mínimo, según describe el sitio web oficial.

Además, los empresarios pueden solicitar licencias para pagar cantidades inferiores al mínimo a los aprendices y a determinados trabajadores con limitaciones físicas y mentales.

Otra excepción atañe a los empleados mayores de 18 años que no reciban propinas, quienes podrán cobrar US$14,50 durante los primeros 90 días en su nuevo trabajo.

A su vez, los menores de 18 años pueden cobrar US$13 por hora cuando se desempeñen durante menos de 650 horas en un año natural.

Una vez que el trabajador haya destinado más de 650 horas con el mismo empleador en un año calendario, debe recibir US$15 por hora obligatoriamente.

Cómo afecta la ley del Salario Mínimo en Illinois a los trabajadores por propinas

El IDOL indica que desde que comenzó el 2025, aquellos que reciben propinas deben cobrar como mínimo US$15 por hora, pero el empleador puede deducir de su sueldo el 40% de las propinas.

Asimismo, puede pagar un salario de formación a los trabajadores de 18 años o más que reciben propinas por un importe de US$9 durante los primeros 90 días. Esto sucede si aplica el crédito del 40%.

De lo contrario, deberá abonar US$14,50 hasta que pasen los 90 días, cuando la suma aumentará a US$15 por hora si no se utiliza el crédito.

Los empleados que reciben propinas están sujetos a disposiciones particulares respecto al salario mínimo en Illinois Freepik - Freepik

En el caso de las horas extraordinarias, la ley establece que si el empleado ha trabajado más de 40 horas semanales, tiene derecho a percibir una remuneración equivalente a la mitad de su salario habitual. En los siguientes casos existe una exención al pago de las horas adicionales:

Vendedores y mecánicos dedicados a la venta o el mantenimiento de automóviles, camiones o aperos agrícolas en concesionarios.

Trabajadores agrícolas.

Empleados ejecutivos, administrativos o profesionales según la definición de la Ley de Normas Laborales Justas.

Determinados trabajadores de radio/televisión de una ciudad de menos de 100.000 habitantes.

Empleados comisionados definidos por la Sección 7(i) de la Ley de Normas Laborales Justas.

Trabajadores que intercambian horas en virtud de un acuerdo de intercambio en el lugar de trabajo.

Empleados de determinadas instituciones educativas o residenciales de cuidado de niños.

Cuál es el salario promedio de un latino en Illinois

En noviembre de 2025, el promedio del salario para trabajadores hispanos en Illinois fue de US$26 por hora, según la plataforma especializada ZipRecruiter. El monto es ligeramente superior a la media nacional, que fue de US$24.

La mayoría de los trabajadores latinos en Illinois percibe entre US$43.600 y US$61.500 al año Freepik - Freepik

El sitio informa también que registra salarios tan altos como US$81.882 al año y tan bajos como US$20.350, pero la mayoría actualmente oscila entre US$43.600 y US$61.500. Los que más ganan, perciben un sueldo anual de US$74.130 en Illinois.