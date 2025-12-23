Instacart pagará reembolsos a millones de clientes tras una demanda del gobierno de EE.UU.: quiénes los recibirán
La Comisión Federal de Comercio (FTC) alcanzó un acuerdo con la plataforma por prácticas engañosas vinculadas a su sistema de suscripción
- 3 minutos de lectura'
Instacart, un popular proveedor de cadenas de supermercados, entregará reembolsos a ciertos clientes por un valor total de 60 millones de dólares, luego de que la administración liderada por Donald Trump presentara una demanda en su contra. El litigio se enmarcó en una práctica que impactó en el costo total de los alimentos y otros productos para los consumidores.
Quiénes recibirán el reembolso de un proveedor de supermercados, valuado en US$60 millones
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) anunció que la plataforma de Instacart, que actúa de intermediario en envíos de compras en supermercados, otorgará reembolsos a los clientes a quienes cobró el servicio de suscripción sin su consentimiento.
Este sistema de membresía conlleva el envío gratuito ilimitado de los pedidos superiores a US$35.
En un comunicado emitido el jueves 18 de diciembre, el organismo indicó que la compañía “engañó a los consumidores al anunciar servicios de entrega gratuitos y luego cobrarles por la entrega de comestibles".
Asimismo, el FTC argumentó que Instacart no informó a los clientes que se inscribieron en una prueba gratuita de que se adherirían automáticamente al programa de pago tras 14 días.
En ese sentido, quienes realizaron un pedido por primera vez a través de la plataforma recibirán un reembolso, aunque la entidad no ofreció detalles del monto exacto que percibiría cada cliente.
A su vez, aquellos clientes que advirtieron retrasos o no recibieron las entregas completas obtuvieron un crédito para utilizar en otras compras futuras.
Los pagos por parte de la cadena surgen de un acuerdo entre ambas partes para resolver las acusaciones por parte de FTC sobre “tácticas ilegales” que impactaron en los compradores. En ese sentido, el organismo alegó que las prácticas de la empresa implicaron un incremento en el costo de la compra de alimentos.
En la orden de conciliación, se detalló que más de 30 millones de clientes de Instacart se vieron afectados, desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2024.
Por qué el gobierno de Trump demandó a la empresa de Instacart
En el acuerdo, que culminó por una votación 2-0 en la Comisión, se estableció que la compañía tendrá prohibido emitir declaraciones falsas sobre los costos de los servicios de entrega. Asimismo, deberá divulgar los términos “de forma clara y visible y obtener el consentimiento informado expreso para las transacciones” de las suscripciones que involucren un pago automático.
En el documento que el FTC presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el distrito norte de California, el organismo reclamó las siguientes prácticas a la empresa:
- Publicidad engañosa sobre la entrega gratuita de pedidos: que involucraron finalmente un añadido hasta del 15% del costo del pedido sin advertirlo de forma clara previamente a los consumidores.
- Anuncio falso de una “garantía de satisfacción del 100%”: es decir, ofrecimiento de reembolsos si los clientes no se sienten satisfechos por completo. La FTC alegó que únicamente se otorgó un pequeño crédito para compras futuras cuando las entregas llegaron con retrasos o incompletas.
- Falta de transparencia en los términos sobre la inscripción en Instacart+: por no especificar que, al final del período de prueba, se aplicaría de forma automática una membresía.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas
- 2
La ley HB 3247 firmada por JB Pritzker en Illinois que protege a estudiantes migrantes a partir del 1° de enero 2026
- 3
Ley AB 495 en California: firmada por Gavin Newsom para proteger a familias migrantes y sus hijos
- 4
La nueva ley en California que impacta en un alimento clave para los latinos y entra en vigor en 2026