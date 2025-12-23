Instacart pagará reembolsos a millones de clientes tras una demanda del gobierno de EE.UU.: quiénes los recibirán

Instacart, un popular proveedor de cadenas de supermercados, entregará reembolsos a ciertos clientes por un valor total de 60 millones de dólares, luego de que la administración liderada por Donald Trump presentara una demanda en su contra. El litigio se enmarcó en una práctica que impactó en el costo total de los alimentos y otros productos para los consumidores.

Quiénes recibirán el reembolso de un proveedor de supermercados, valuado en US$60 millones

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) anunció que la plataforma de Instacart, que actúa de intermediario en envíos de compras en supermercados, otorgará reembolsos a los clientes a quienes cobró el servicio de suscripción sin su consentimiento.

Este sistema de membresía conlleva el envío gratuito ilimitado de los pedidos superiores a US$35.

La agencia anunció un acuerdo para proporcionar reembolsos de la compañía a los clientes Freepik

En un comunicado emitido el jueves 18 de diciembre, el organismo indicó que la compañía “engañó a los consumidores al anunciar servicios de entrega gratuitos y luego cobrarles por la entrega de comestibles".

Asimismo, el FTC argumentó que Instacart no informó a los clientes que se inscribieron en una prueba gratuita de que se adherirían automáticamente al programa de pago tras 14 días.

En ese sentido, quienes realizaron un pedido por primera vez a través de la plataforma recibirán un reembolso, aunque la entidad no ofreció detalles del monto exacto que percibiría cada cliente.

A su vez, aquellos clientes que advirtieron retrasos o no recibieron las entregas completas obtuvieron un crédito para utilizar en otras compras futuras.

La FTC demandó a Instacart por no aclarar la tarifa aplicada automáticamente tras el período de prueba de envíos FTC/Facebook: Instacart

Los pagos por parte de la cadena surgen de un acuerdo entre ambas partes para resolver las acusaciones por parte de FTC sobre “tácticas ilegales” que impactaron en los compradores. En ese sentido, el organismo alegó que las prácticas de la empresa implicaron un incremento en el costo de la compra de alimentos.

En la orden de conciliación, se detalló que más de 30 millones de clientes de Instacart se vieron afectados, desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2024.

Por qué el gobierno de Trump demandó a la empresa de Instacart

En el acuerdo, que culminó por una votación 2-0 en la Comisión, se estableció que la compañía tendrá prohibido emitir declaraciones falsas sobre los costos de los servicios de entrega. Asimismo, deberá divulgar los términos “de forma clara y visible y obtener el consentimiento informado expreso para las transacciones” de las suscripciones que involucren un pago automático.

Los clientes afectados recibirían un reembolso Freepik - Freepik

En el documento que el FTC presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el distrito norte de California, el organismo reclamó las siguientes prácticas a la empresa: