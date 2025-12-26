Intentaron abandonar EE.UU. con un cargamento de armas, pero la CBP descubrió lo que escondían

En un operativo de rutina realizado en los días previos a Navidad, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se llevaron una sorpresa al revisar un Chevrolet 2016. Dentro del vehículo, encontraron una cantidad significativa de armas, cargadores y municiones tras una revisión exhaustiva.

Incautación de la CBP en la frontera de Texas: más de 1300 municiones, una mira y dos armas

Durante el domingo 21 de diciembre, oficiales de la CBP asignados al Puente Internacional de Del Río realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron una camioneta Chevrolet 2016 que viajaba a México para su inspección.

Los agentes de la CBP encontraron armas, municiones y una mira en la Chevrolet 2016 CBP

El vehículo intentaba cruzar desde Texas con su remolque utilitario y fue sometido a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una revisión canina.

Tras una inspección física adicional de la camioneta y el remolque, los funcionarios descubrieron ocultas:

Dos armas.

Nueve cargadores.

1389 cartuchos.

Una mira para armas.

Todos los artefactos fueron confiscados por oficiales de la Oficina de Operaciones (OFO, por sus siglas en inglés), según detalló el comunicado de prensa de la CBP.

Además, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) abrieron una investigación criminal sobre la incautación.

Incidente que se repite: armas con destino a México en un vehículo que intentaba cruzar desde Texas

Asignados al Puente Internacional Anzalduas, agentes de la CBP enfrentaron un episodio similar a principios de diciembre. Durante una operación rutinaria, encontraron una Chevrolet Silverado gris que intentaba salir de Estados Unidos con destino a México, según relataron en un comunicado.

En esta ocasión, los funcionarios también utilizaron un equipo de inspección no intrusivo para la verificación más exhaustiva. En el interior de la camioneta, descubrieron:

30 pistolas .

. 61 cargadores de diversos calibres .

. 3000 dólares que se determinó que provenían de ingresos ilícitos.

En el año fiscal 2025, la CBP registró 2997 eventos de incautación de armas en la frontera Flickr/ICE - Flickr/ICE

Luego de confiscar los elementos, la CBP los entregó a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) estatal. Los policías locales arrestaron al conductor y lo transportaron a la cárcel del condado.

Durante el año fiscal 2026, que empezó en octubre, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza registró 370 eventos de hallazgos de armas ilegales. En el año fiscal 2025, el número asciende a 2997 incidentes totales, según las estadísticas registradas.

Cómo pasar armas por la frontera de EE.UU. de forma legal, según la CBP

Según la página web oficial de la CBP, las armas de fuego que se importan a Estados Unidos por primera vez deben ser ingresadas por un distribuidor registrado.

Para iniciar el trámite se debe completar el Formulario 4457, que funciona como comprobante de propiedad y documento para fines aduaneros y de seguro.

Si la persona es un residente que regresa, deberá presentar prueba de que las armas estaban en su poder cuando se mudó fuera del país norteamericano.

Para importar armas de manera legal a EE.UU., las personas deben cumplir con las regulaciones de la CBP CBP - CBP

Para acreditar esto, también puede entregar el recibo de venta, documentos del seguro o un inventario del hogar que muestre el número de serie.

Por su parte, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden importarlas directamente, aunque primero deben obtener un permiso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).