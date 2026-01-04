USPS cambia las reglas para el uso de los matasellos y así es como funcionarán en 2026

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que se imponen cambios en los matasellos, lo que repercute en la validación de fechas de envío de documentos como facturas, impuestos y boletas por correo. El objetivo de la nueva regla es que el público entienda mejor el funcionamiento de este recurso e invita a planificar con anticipación el envío de correos.

La regla para el uso de matasellos que impone USPS en 2026

La nueva normativa exige una planeación anticipada del envío de correspondencia, ya que los documentos enviados podrían no recibir el matasellos el mismo día que son entregados en las oficinas, de acuerdo con el Registro Federal Estadounidense.

El matasellos no será aplicado en las oficinas de correo locales, sino en los centros de procesamiento regionales (Pexels/Q L)

La nueva ley entró en vigor hace una semana y supone la actualización de la definición de matasellos en el Manual de Correo Nacional, para dejar claro que la fecha estampada en el no refleja la fecha en la que el USPS aceptó y tuvo posesión de la pieza de correo por primera vez.

Esto se debe a que la mayoría son aplicados en los centros regionales de procesamiento de correo, por lo que las personas de algunas regiones del país norteamericano podrían experimentar demoras al momento de dejar su correo.

La medida que también implica la reestructuración del USPS para eliminar los viajes diarios entre oficinas postales y centros de procesamiento regionales afectará principalmente a las áreas rurales alejadas de estas oficinas.

Qué hacer para no sufrir retrasos en el correo

Para evitar demoras en el envío de documentos importantes, el Servicio Postal pide a sus usuarios enviar su correspondencia con al menos una semana de anticipación a la fecha límite, de acuerdo con Telemundo.

El Servicio Postal de EE.UU. exhorta a enviar documentos importantes al menos una semana antes de la fecha límite de entrega (Pexels/Ann H)

Otra opción es adquirir un matasellos manual en la oficina local, este no tiene costo, aunque no se encuentra disponible en los buzones de correo, solo en el mostrador de venta de una oficina de correos.

Así mismo, se puede conseguir un Certificado de envío, que sí tiene tarifa, y que funciona como prueba inmediata de entrega, o bien, se insta a que si la fecha límite es cercana, el proceso se realice vía web para evitar los retrasos.

En Estados Unidos, se deben declarar impuestos con fecha límite al 15 de abril, por lo que se recomienda enviar todos los documentos antes del 8 de ese mismo mes, así será segura la llegada puntual del papeleo.

Por otra parte, las boletas de las elecciones de medio término también pueden enviarse por correo y se recomienda entregarlas a la oficina del USPS antes del 28 de octubre, así estará matasellada previo al 3 de noviembre.

Qué pasa si se presenta tarde la boleta o la declaración de impuestos

El voto por correo obtuvo una participación de aproximadamente el 30% de la ciudadanía durante 2024.

Aunque algunas entidades de EE.UU. reciben las boletas hasta un día después de las elecciones, siempre y cuando estén mataselladas con una fecha anterior al límite, otros eliminaron los periodos de gracia para contar las boletas enviadas por correo, de acuerdo con CNN.

Las boletas mataselladas después de la fecha de elecciones no serán tomadas en cuenta (Facebook/US Postal Service)

Diferentes funcionarios electorales exhortaron a los ciudadanos que viven a más de 50 millas (80 kilómetros) de los centros de procesamiento postal a emitir su voto de forma anticipada, ya que los que lleguen tarde no recibirían su matasellos a tiempo y no participarían en el sufragio.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) explica que las declaraciones que no sean presentadas antes de la fecha límite son acreedoras de una multa, la cual suele ser mayor que la dictada por la falta de pago.