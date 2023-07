Jamie Foxx rompió el silencio tras su prolongada internación; “estuve en el infierno”

escuchar

Luego de la noticia de la complicación médica del actor Jamie Foxx en abril pasado, el círculo íntimo del artista guardó un gran hermetismo. Tras meses de especulaciones, finalmente fue él quien habló por primera vez desde su internación y publicó un video en Instagram para sus seguidores. “Sé que mucha gente esperaba o quería escuchar actualizaciones, pero para ser honesto, simplemente no quería que me vieran así”, admitió.

En el mensaje, Foxx, de 55 años, agregó que está en vías de retomar su trabajo. En abril, su hija, Corinne Foxx, solo informó que había tenido una “complicación médica”, sin dar detalles. En su reciente publicación de Instagram, el actor y músico resaltó lo importante que son para él sus seguidores y también dejó entrever la complejidad del tratamiento que recibió: “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si me salvaría”.

Jamie Foxx da una actualización sobre su estado de salud

La hija de Jamie Foxx lo salvó

De esta manera, el actor rompió el silencio por primera vez desde que recibió el alta hospitalaria: “Mi hermana, Deidra Dixon, y mi hija, Corinne, me salvaron la vida”. La estrella agradeció que no dieran detalles de su salud. “No puedo decirles lo bien que se siente que mi familia intervenga de esa manera. Saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan hacer en momentos como estos”. No obstante, reconoció también que el silencio dio lugar a la especulación, por lo cual tranquilizó a sus fans al asegurarles que no quedó paralizado ni ciego. “Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado”, siguió como parte de la emotiva grabación de tres minutos publicada el sábado en la madrugada.

Jamie Foxx tuvo complicaciones de salud en los últimos meses instagram.com/iamjamiefoxx

La salud de Jamie Foxx en los últimos meses

En mayo, Corinne informó que su papá había recibido el alta hospitalaria semanas antes y que se recuperaba bien. Su internación había sido en un hospital de Atlanta, Georgia, donde filmaba Back In Action, de Netflix, junto con Cameron Diaz. En el clip, Foxx describió su experiencia médica con la frase “estuve en el infierno y volví”, y reconoció que “su camino a la recuperación también tuvo algunos baches”. No obstante, añadió que está mejor y que ya es capaz de trabajar. Luego se mostró conmovido: “Amo a todos y amo todo el amor que recibí. Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil. Estuve muy enfermo, pero ahora recuperé mis piernas, así que me acompañarán”.

“Sé que hablan de que la gente llora en los videos, pero no haré toma dos. Es lo que hay. Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que cuento y las películas que hago, algunas buenas y otras no, y las canciones que canto. Estoy aquí en la Tierra gracias a gente estupenda. Estoy aquí en la Tierra gracias a Dios”. Foxx escribió en el subtítulo: “Ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, la gente estupenda y Dios me sacan adelante”.

Los mensajes de apoyo al ganador del Oscar comenzaron a llover, sobre todo entre varios compañeros del medio. Viola Davis escribió: “Dios es bueno”. En tanto que Michel B Jordan le dijo: “Te amo hermano”. El video llegó unas horas después de que Foxx publicara una foto de sí mismo con un automóvil, en la que describió: “Vienen grandes cosas”.

Jamie Foxx comparte una foto en su cuenta de Instagram @ iamjamiefoxx

La estrella volvió a trabajar a principios de esta semana para hacer una publicidad en Las Vegas. Una fuente le dijo a TMZ que estaba “en gran forma” y que había reanudado sus compromisos. Otra fuente reveló para People: “Jamie está haciendo jornadas muy largas y se encuentra en plena forma. Es como si no hubiera pasado nada. Nadie diría que (ha tenido un problema médico). Además, el protagonista de Ray (2004) regresó a Instagram el pasado 3 de mayo para dar las gracias a sus seguidores: ¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, escribió entonces.

