Jennifer Aniston reveló su secreto para hacer la “ensalada perfecta”

Entre las comidas favoritas de Jennifer Aniston están las ensaladas. Así quedó claro el año pasado, cuando trascendió que durante los diez años de rodaje de Friends (1994), siempre había llevado con ella una. Pasaron casi dos décadas y el gusto prevalece, aunque con ingredientes nuevos que la actriz sumó hasta encontrar su “ensalada perfecta”. Lejos de guardar el secreto solo para ella, lo dejó al descubierto para que sus seguidores pudieran replicar su receta.

Aniston reveló los detalles en una entrevista para Today, en la que abordó sus hábitos alimenticios. La actriz se mantiene en forma gracias al ejercicio constante y a una dieta baja en calorías. Sin embargo, hay ocasiones en las que sus compromisos de trabajo no le dejan tiempo suficiente para cocinar platos complejos, por eso las ensaladas se convirtieron en una constante de su dieta. Además de ser sencillas y rápidas de preparar, los ingredientes saludables le permiten no salirse de su plan alimenticio.

Jennifer Aniston explicó que es fanática del queso en la ensalada Instagram/jenniferaniston

En ese sentido, la actriz explicó el proceso y los componentes de su receta ideal. “No soy fan de la lechuga romana. Me encanta tener algunos champiñones, me fascinan los brotes, me encanta un poco de tomate, palta y aceitunas kalamata”, afirmó para el medio citado. Agregó que complementa los vegetales siemore con otros alimentos y mostró su enérgico fanatismo hacia uno de ellos: “Siempre un poco de queso, nunca renunciaré al queso. Suelo usar queso parmesano en rodajas, queso feta, ¡o todos!”.

Para tener una “ensalada realmente sustanciosa”, añade almendras en rodajas, semillas de girasol, un huevo duro picado y los aderezos. Sus favoritos son aceite, vinagre o vinagreta. Aniston detalló que los fines de semana se da un gusto extra y corona el plato con “un buen aderezo ranch”.

Su otro secreto: una vida saludable

La estrella de Friends declaró que lleva una vida saludable gracias a los hábitos que emprendió desde temprana edad. Tomó consciencia de que el cuidado personal y la salud eran dos aspectos que debía priorizar para tener una vida plena. Además del deseo de lucir radiante, su iniciativa también estuvo motivada al ver que los amigos de sus padres tenían problemas en su vida adulta.

“Veía cómo se inclinaban al caminar y pensé: ‘Si voy a tener 75, 85 años, no quiero estar en silla de ruedas, ni quiero que alguien tenga que levantarme y llevarme al baño’”, dijo. En ese momento, comprendió que solo había una manera de llegar bien a la adultez: “Comer limpio, beber suficiente agua, meditar y entrenar adecuadamente”. La comediante aseguró que todo se trata de “atención plena”.

Jennifer Aniston se mantiene en forma gracias al ejercicio y a una dieta saludable

En cuanto al ejercicio, Aniston compartió algunos consejos para las personas que suelen perder la motivación al momento de entrenar: “Solo haz de 10 a 20 minutos, puedes intentar cualquier cosa durante 10 a 20 minutos y empiezas a disfrutarlo”. Agregó que al principio puede parecer forzado, pero conforme pasa el tiempo “empieza a sentirse increíble”. “Instantáneamente, comienzas a sentir más endorfinas y energía”, concluyó.

