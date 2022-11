Julie Bowen, de Modern Family, contó que aunque “siempre fue heterosexual” estuvo enamorada de una mujer

escuchar

La actriz estadounidense Julie Bowen, de 52 años, reconocida por su memorable papel de Claire Dunphy en la serie de televisión Modern Family que marcó una época, ha encontrado un espacio para mostrarse auténtica ante el público y poder contar sus experiencias fuera de la pantalla. Tras el éxito avasallador del show, ahora es conductora de un podcast despreocupado que semana a semana tiene un nuevo invitado.

Quitters es el nombre del programa de audio que conduce junto a Chad Sanders, escritor, actor y músico. Se trata de una idea que surgió mientras la amistad y la química entre ambos crecía. Cada uno, desde sus experiencias, como el divorcio y las dificultades de haber sufrido un trastorno alimenticio en el caso de Bowen, y las lecciones del mundo laboral, por parte de Sanders, quien se desempeñó como empleado en Google, aportan perspectivas y cuestionamientos para sus invitados.

Julie Bowen y Chad Sanders conducen el pódcast llamado Quitters, que trata cotidianos de la vida con invitados del medio del espectáculo @itsjuliebowen - @itsjuliebowen

Esta semana, Julie Bowen habló sobre un momento de su vida en el que sintió atracción por una mujer. “Soy heterosexual. Siempre he sido heterosexual. Estuve enamorada de una mujer por un tiempo pero ella no me amaba”, dijo en su conversación con Chad y la invitada Becca Tilley, exconcursante del reality The Bachelor.

Tilley compartió lo que vivió cuando decidió “salir del clóset” y definió la experiencia como “estresante”, precisamente cuando su popularidad crecía luego de participar en dos temporadas del show.

En uno de los episodios, Julie Bowen entrevistó a su hijo de ficción

La protagonista de Modern Family recordó que a la persona por la que se sintió atraída “le gustaban las mujeres”. “Pero yo no le gustaba de esa manera”, añadió. Como ese vínculo no evolucionó a una relación amorosa, ella dice que nunca sintió desafiado el concepto de su orientación sexual.

La invitada en este episodio del podcast expresó su deseo de que las personas pronto puedan vivir libremente sin tener que dar explicaciones. “Lo que haces con tu cuerpo, no debe ser lo primero que sepamos sobre las personas o lo primero que nos importe, es asunto tuyo”, dijo Bowen en respaldo a las declaraciones de Tilley.

Julie Bowen es conocida principalmente por su papel de Claire Dunphy en Modern Family, serie que dejó de transmitirse en abril del 2020 Archivo

En septiembre de 2004, Julie se casó con el empresario inmobiliario Scott Phillips y tuvieron tres hijos, Oliver y los mellizos John y Gustav. Después de casi 14 años juntos, tomaron la decisión de divorciarse y lo consumaron en septiembre de 2018, cuando acordaron la división de sus activos: 25,3 millones de dólares, en partes iguales.

Un par de años antes de su divorcio, People le preguntó a Julie Bowen sobre la fórmula para tener un matrimonio exitoso y la actriz bromeó diciendo que tenía recuerdo borrosos al respecto previo al nacimiento de sus hijos: “Honestamente, solo recuerdo hasta que tuvimos a los niños. Entonces es como: ‘¿Qué?’ Doce años. Hemos tenido hijos durante nueve. Así que recuerdo los primeros tres años, el resto es como un apagón”.

Desde entonces, Julie ha mantenido su vida amorosa lejos de la curiosidad de los medios. Sin embargo, su programa Quitters ha servido para acercar al público que la conoce por su trabajo artístico en series como Lost y Boston Legal a su perspectiva más humana.

LA NACION