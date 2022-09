Kate Beckinsale encendió las redes con su día de descanso a pura piscina en el Labor Day

Kate Beckinsale ha participado en alrededor de 40 películas, entre ellas Pearl Harbour, Serendipity y la saga Underworld, por nombrar tan solo algunas. Durante su carrera, además, ha cosechado una gran popularidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde la siguen más de 5 millones de personas.

Allí, la actriz suele compartir momentos de su vida profesional y también personal, disfrutando de su tiempo de descanso entre familia, amigos y mascotas.

La británica de 49 años celebró el “Labour Day” con tiempo libre en la piscina de su casa y compartió una serie de fotografías con sus fanáticos, en donde se muestra vistiendo un bikini naranja.

La actriz, además, posteó la temperatura de esta calurosa jornada en Los Ángeles (84° Farenheit, unos 29° Celsius) con un sugestivo mensaje: “El aire acondicionado está roto”. Acto seguido agregó en otro posteo: “¡Me derrito!”

Beckinsale compartió una serie de fotografías para celebrar el Labour Day @katebeckinsale - @katebeckinsale

La belleza de Beckinsale ha sido destacada en más de una ocasión entre actrices y modelos de su época. En 2002, poco después del estreno de la romántica Serendipity, que protagonizó junto a John Cusack, fue nombrada como “La mujer más bella de Gran Bretaña” en una votación elaborada por la revista Hola!, en donde compitió con Kate Moss, Yasmin Le Bon, Kristin Scott Thomas, Julie Christie.

El año pasado, Beckinsale fue protagonista de una polémica luego de ser acusada, por parte de un seguidor de Instagram, de “vender estándares de belleza irreales”. El comentario llegó en la publicación de una campaña publicitaria asociada a una marca de cuidado para la piel, donde ella se muestra aparentemente al natural.

Cuando el detractor apareció para reclamar que “el mundo se incendia y ella puede hacer cosas buenas con su alcance”, la actriz no se guardó la respuesta. Después de acusarlo de “tampoco estar ayudando” con sus comentarios, le explicó que no espera ser definida por su trabajo, así como ella no cree que quien comenta esté definido por el odio que esparce en redes sociales.

Kate se enganchó con el seguidor, quien respondió a varios de sus señalamientos, y para cerrar le dijo: “El impulso de avergonzar a otros sin sentido es literalmente como masturbarse. Es para hacerte sentir algo. No te está convirtiendo en una fuerza de cambio”, concluyó.

Kate Beckinsale tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram @katebeckinsale - @katebeckinsale

Pese a esta postura, la actriz también ha señalado los estándares de belleza que la industria de Hollywood impone a las mujeres: “Creo que, cuando empiezas, la gente te percibe como atractiva y es útil al principio. Si la gente comienza a pensar que eso es lo principal, no creo que sea útil para nadie, y menos para ti”.

Además, puntualizó que es una problemática que no solo afecta a las famosas: “No me refiero sólo a las actrices. A menudo eres vista como demasiado joven o como demasiado vieja. ¿Dónde está el maldito punto medio para las mujeres?”.

En la actualidad, Kate Beckinsale se prepara para su próximo proyecto cinematográfico. Se trata del thriller de acción Canary Black, del director Pierre Morel, en donde dará vida a Avery Graves, una agente de alto nivel en la CIA que será objeto de chantajes de un grupo terrorista que secuestró a su esposo. Ella se tendrá que buscar la información que los secuestradores requieren para conseguir su liberación. Está proyectado que el filme inicie rodaje a finales del 2022.