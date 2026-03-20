La CBP incauta un cargamento de bicicletas eléctricas chinas en Virginia: el detalle que las hace ilegales en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comunicó recientemente la incautación de decenas de bicicletas eléctricas provenientes de China que arribaron a Norfolk, Virginia. Luego de una retención inicial y una verificación, las autoridades determinaron que no cumplían con la ley estadounidense.

La CBP no permitió las bicicletas eléctricas chinas porque no cumplen con la ley

La entidad comunicó el hecho a través de una publicación en su sitio web oficial. Allí, explicó que originalmente inspeccionó el contenedor que traía 35 de estos vehículos el 7 de enero.

Una de las bicicletas eléctricas de China que fueron incautadas por la CBP CBP

A partir de que halló ciertas irregularidades, hizo una consulta con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. El organismo dijo que los rodados no cumplían con los estándares de seguridad para vehículos motorizados y recomendó que no autorizar la entrada.

Concretamente, la CBP detalló que las bicicletas eléctricas provenientes de China carecían de las etiquetas de certificación y marcas de seguridad requeridas. Esto incumple con las normas estadounidenses.

Según la entidad, la ley prohíbe la importación de vehículos que no se atengan a las medidas de seguridad originales del fabricante y que no porten una etiqueta de certificación permanente.

Por qué la CBP finalmente incautó las bicicletas: el dueño tuvo una opción para evitarlo

Luego de realizar la inspección inicial y de verificar el incumplimiento de los vehículos con la autoridad correspondiente, se prohibió la entrada a EE.UU. de las bicicletas eléctricas provenientes de China. Sin embargo, había una opción para evitar que fueran incautadas.

La CBP dio la opción de volver a enviar las bicicletas eléctricas fuera de EE.UU., pero finalmente las incautó Archivo

La agencia federal explicó que le dio al importador la opción de enviar los vehículos a otro país. Es decir, en términos prácticos, el dueño tenía la posibilidad de exportar nuevamente los artículos para recuperar algo del dinero invertido.

Sin embargo, dado que el responsable se negó a realizar esa acción, finalmente los vehículos quedaron incautados y en poder de la CBP.

La entidad también señaló que hay un aumento marcado del interés en EE.UU. por las bicicletas eléctricas que se tradujo en una suba de las cifras de accidentes. En ese sentido, la recomendación fue que quienes las compren en el extranjero chequeen que se cumpla con las normas de seguridad.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

Aumenta el uso de bicicletas eléctricas: distintos estados de EE.UU. las regulan con leyes

Debido al señalado aumento del uso de este tipo de vehículos que marcó la CBP, algunas jurisdicciones propusieron e incluyo ya aprobaron leyes para regular la práctica.

Uno de los estados que actualizó sus reglas es California, que desde el 1° de enero exige que estas tengan luces traseras y que los menores de 18 años usen casco.

La normativa, que está englobaba en la ley AB 544, también marca cuáles son los estándares de la protección de seguridad que autoriza a menores de edad a circular en este tipo de vehículos.

Por su parte, en Florida se propusieron dos proyectos de ley con regulaciones para estas bicicletas. Si se aprueban, impondrían la obligación de llevar una etiqueta visible con cierta información de seguridad y prohibirían las modificaciones de velocidad y otras cuestiones.