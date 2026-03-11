El cargamento interceptado por la CBP en EE.UU. que venía de Colombia y era valorado en US$279 mil
El operativo se realizó en las instalaciones en Cincinnati, Ohio, y el paquete tenía destino hacia Los Ángeles, California
Un paquete aparentemente común que viajaba desde Colombia hacia Estados Unidos terminó por revelar un fraude millonario. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un envío con relojes de lujo falsificados cuyo valor estimado en el mercado habría superado los 279 mil dólares.
El paquete sospechoso que viajaba desde Colombia hacia California
De acuerdo con un comunicado oficial publicado el 10 de marzo de 2026 por la CBP, el episodio ocurrió el 15 de febrero en el puerto de entrada de Cincinnati.
Allí, oficiales de la agencia seleccionaron un paquete para inspección que había sido enviado desde Colombia y cuyo destino final era una residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles.
Durante el procedimiento de revisión, los agentes descubrieron que el cargamento contenía 12 relojes de marcas de lujo. A simple vista, los artículos parecían corresponder a fabricantes reconocidos dentro de la industria relojera internacional. Sin embargo, tras un análisis más detallado, las autoridades detectaron irregularidades que llevaron a sospechar que se trataba de imitaciones.
El comunicado de la CBP explicó que los relojes presentaban versiones falsificadas de marcas registradas pertenecientes a Rolex, Cartier, Patek Philippe, Tissot e Invicta.
Tras la incautación, los artículos fueron remitidos a los Centros de Excelencia y Experiencia de la CBP, un grupo de especialistas que se encarga de evaluar la autenticidad de los productos en casos relacionados con comercio y propiedad intelectual. Los expertos determinaron finalmente que los relojes eran falsos y confirmaron la incautación definitiva del envío.
La CBP se quedó con un cargamento pequeño, pero de gran valor
Aunque el envío estaba compuesto únicamente por 12 unidades, el impacto económico del fraude habría sido considerable. Según detalló la CBP, el valor total sugerido por el fabricante —conocido como Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP)— habría superado los US$279 mil.
El director del puerto de Cincinnati, Eric Zizelman, destacó la importancia de este tipo de operativos y advirtió que la expansión del comercio digital facilitó el accionar de organizaciones criminales que buscan engañar a los consumidores.
Zizelman también elogió el trabajo de los oficiales encargados de estas inspecciones. “Nuestros agentes hacen un trabajo increíble al identificar envíos sospechosos y detectar estas violaciones, trabajando incansablemente todos los días para proteger a los consumidores y a nuestra economía”, agregó.
Un antecedente reciente con un cargamento aún mayor: más de US$6 millones
El caso registrado en febrero no es un hecho aislado. Un comunicado previo de la CBP, publicado el 2 de diciembre de 2025, describió un operativo similar también llevado a cabo en Cincinnati y vinculado con relojes falsificados procedentes de Colombia.
En ese episodio, los agentes interceptaron un envío compuesto por 52 relojes que se dirigía a una residencia en el estado de Washington. Tras la inspección, se determinó que las piezas imitaban marcas de lujo como Richard Mille, Rolex, Hublot, Cartier y Casio.
El impacto económico potencial en ese caso fue considerablemente mayor. De acuerdo con la estimación oficial de la CBP, si los artículos hubieran sido genuinos, habrían alcanzado un valor de venta sugerido cercano a los US$6,37 millones.
En el mismo comunicado, la directora de Operaciones de Campo del Chicago Field Office, LaFonda D. Sutton-Burke, subrayó: “Es extremadamente importante que, a medida que se expanden nuestras vías comerciales, también lo haga nuestro enfoque en hacer cumplir las violaciones de propiedad intelectual”.
