Luego de haber anunciado su término de contrato en Telemundo, la presentadora mexicana Alix Aspe dio un nuevo giro en su carrera y regresó a su país natal para protagonizar un importante matutino. A principios de mayo de 2023 dio a conocer el término de su relación laboral con la cadena estadounidense, sin que hasta el momento se conociera otra oferta de trabajo. Ahora, meses después, surgió una propuesta que ella misma definió como “un sueño”.

Aspe señaló que cuando llegó la hora de renovar contrato con Telemundo, no pudo llegar a un acuerdo con la firma. “Como bien saben, esto es un negocio”, declaró en ese momento. Estuvo allí ocho años, varios de ellos como conductora principal del programa La mesa caliente. Aun así, se mostró positiva por el futuro: “Estoy bien, segura, ilusionada por todo lo que viene, con ganas de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan”.

Alix Aspe junto a sus nuevos compañeros en TelevisaUnivision @alixaspe/Instagram

Este 7 de agosto, Aspe hizo un posteo en redes sociales desde los foros de Despierta, una emisión de Las Estrellas, canal propiedad de TelevisaUnivision. La mujer de 32 años se convirtió en parte de la compañía que en algún momento, cuando estaba en Telemundo, era su competencia. “Feliz de poder por fin contarles. Hoy es mi primer día como conductora de espectáculos, así que nos vemos en esta nueva y padrísima etapa del programa”, escribió. Formará parte de una de las nuevas secciones que se integraron al programa.

Por otra parte, admitió para People en Español que para ella siempre fue una ilusión trabajar en esa cadena, dado que es una de las más importantes de México: “Estoy superemocionada de esta nueva etapa. Siempre había sido un sueño regresar a mi país y trabajar en Televisa, un canal que crecí viendo desde niña”. En este espacio también participan los periodistas Danielle Dithurbide, Enrique Campos y Eduardo Salazar, con quienes Alix compartirá a partir de ahora.

Otros talentos de Telemundo que se fueron a TelevisaUnivision

La mexicana no es la primera presentadora de Telemundo que se muda a la competencia. Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, fue una de las primeras en hacerlo. A ella la despidieron a finales de 2022, por motivos relacionados con la nueva estrategia implementada por los directivos de entretenimiento. Meses después hizo una alianza con TelevisaUnivision para que su programa de radio, El show de Chiquibaby, se emitiera a través de sus plataformas.

El anuncio de Alix Aspe sobre su ingreso a TelevisaUnivision @alixaspe/Instagram

Himonidis también fue invitada como conductora al matutino Despierta América por algunos días. “Por ahora he estado como cohost del show los días que me han invitado y yo abierta a que me inviten las veces que quieran, así que espero me vean más seguido por ahí”, aclaró para People. La diferencia entre Chiquibaby y Alix es que la primera se quedó en Estados Unidos para colaborar en las producciones y la segunda recibió una oportunidad en un programa mexicano, por lo que también tiene que estar en ese país.

