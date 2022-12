La estrella de la música que reapareció e impactó a todos: está irreconocible

escuchar

Daniel John Bedingfield, el músico neozelandés de 43 años, lució irreconocible en uno de sus videos compartidos en Instagram. Tras haber casi abandonado esta red social con solo algunas publicaciones esporádicas, en una de ellas sorprendió a sus seguidores, que ahora esperan pronto tenga nuevos lanzamientos.

En el video compartido hace tiempo en su cuenta personal, @danielbedingfld, el intérprete de los éxitos musicales “I Got To Get Through This” y “If You´re Not The One”, editados en 2000, apareció sentado en las calles de Ciudad de México. Para la ocasión, optó por un atuendo relajado: una bufanda y una cola de caballo eran parte del look, mientras se balanceaba al ritmo de sus melodías con una guitarra acústica. La publicación adquirió relevancia luego de que varios medios, entre ellos Daily Star y The Sun, abordaron la transición del artista.

Las canciones de Bedingfield suenan distintas a las del género pop con las que marcó su carrera, a inicios de los 2000. Ahora, parece sumergirse en composiciones más experimentales y dejar atrás su icónica voz.

Las canciones de Daniel Bedingfield ya no suenan pop

Impresiona a sus fans

Tras la publicación del video de casi dos minutos, algunos de los más de 17.000 fans de la cuenta del artista dejaron comentarios para celebrar su regreso. Uno de los usuarios escribió: “Superimpresionado, Dan. Ahora solo quiero escuchar más”. Otro seguidor sumó su opinión: “Hola, Daniel. Espero que estés bien. Esta melodía es encantadora y relajada; gran sonido, grandes abrazos. Sigue haciendo lo que estás haciendo”.

Entre sus seguidores, uno destacó que hace un par de meses había oído los últimos segundos de “If You’re Not The One” y buscó de nuevo la letra del tema para disfrutarla por completo: “La escuché unas 20 veces. Gracias por hacer una canción tan hermosa”. A otra persona la composición le pareció magnífica: “Estoy escuchando tu música y llorando, y ni siquiera sé por qué. Angelical y hermosa... Por favor, vuelve a la música”.

Daniel no había tenido alguna aparición cercana con sus seguidores de Instagram desde en mayo, cuando compartió un retrato de él mismo junto a un mensaje para celebrar su alta de la cuarentena por la pandemia: “Me encanta la fuerza que vuelve a mi corazón finalmente”, escribió. Antes, en diciembre de 2021, recomendó mirar la película de Netflix Don’t Look Up.

Daniel Bedingfield es conocido por su éxito musical “I Got To Get Through This” Instagram/@danielbedingfld

Finalmente, en junio, compartió una postal de algún lugar de la Ciudad de México, donde parecía haber un espectáculo. Sin ofrecer más detalles, escribió: “CDMX es el nuevo corazón del mundo”.

¿Qué pasó con este artista?

Según los reportes de MTV, en 2004, el cantante Daniel Bedingfield estuvo involucrado en un “violento” accidente automovilístico en Nueva Zelanda, que pudo ser fatal. De acuerdo con los reportes, conducía un vehículo todoterreno en una carretera de la ciudad de Whangarei, cuando se salió de control y volcó varias veces. “En este momento, me siento bien y muy agradecido de estar vivo”, agregó el músico en un comunicado que emitió en aquel entonces.

Daniel Bedingfield en el videoclip de "If You're Not The One" YouTube

Daniel se alejó de la música para recuperarse, pero escribió algunas canciones para grandes estrellas, según informó The Sun. El músico participó también en la primera edición de The X Factor en Nueva Zelanda.

LA NACION