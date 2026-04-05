Fue a ver a su caballo a los 13 años y desapareció: cómo resolvieron el caso 32 años después

Una mujer, Christina Marie Plante, fue localizada con vida tras permanecer desaparecida durante 32 años en el estado de Arizona. Actualmente tiene 44 años; había sido vista por última vez en 1994.

El caso de Christina Marie Plante en Arizona

La Oficina del Sheriff del Condado de Gila confirmó el hallazgo de la mujer el 1° de abril de 2026.

Según informó la agencia local, la Unidad de Casos Sin Resolver logró un avance “definitivo” mediante el uso de tecnologías modernas y técnicas de investigación detalladas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Gila anunció el hallazgo de la mujer que ahora tiene 44 años, en Arizona Facebook Oficina del Sheriff del Condado de Gila

Plante había desaparecido a los 13 años, en 1994, en la zona de Star Valley, Payson.

En aquel momento, la menor salió de su casa hacia un establo cercano para ver a su caballo y no regresó.

En un principio, las autoridades habían calificado el suceso como una desaparición bajo “circunstancias sospechosas”.

Durante décadas, el caso permaneció activo con revisiones periódicas de evidencia, aunque las búsquedas terrestres iniciales y las entrevistas no arrojaron resultados positivos inmediatos.

“Este caso subraya la importancia de las iniciativas de revisión de casos sin resolver y el impacto de la tecnología en evolución para brindar respuestas largamente esperadas a las familias y comunidades”, escribió la agencia policial.

Luego, agregó: “La Oficina del Sheriff expresa su gratitud a los investigadores, analistas, agencias asociadas y miembros de la comunidad que contribuyeron a mantener este caso activo durante las décadas”.

La información adicional del caso en Arizona se mantendrá oculta

La oficina del sheriff del condado aseguró que mantendrá bajo reserva los detalles adicionales sobre la ubicación actual de la mujer por “respeto a la privacidad y el bienestar de Christina”.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad local, Christina figuraba en bases de datos nacionales de personas desaparecidas.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca con pantalones cortos de colores rojo, amarillo y azul.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Gila reafirmó su compromiso con la resolución de otros casos pendientes en la región. El éxito en la localización de Plante motiva a la ciudadanía a aportar cualquier información sobre investigaciones sin resolver”, señaló la entidad policial.

Día, hora y lugar exactos de la desaparición de Christina en Arizona

Según compartió la oficina del sheriff del condado, la descripción de Christina en su carta de desaparición indicaba que era de una niña de 13 años con pantalones cortos y tenis negros.

El documento original especifica que desapareció a las 12.30 hs del 15 de mayo del año 1994. El hecho ocurrió en Moonlight Drive, Star Valley, Payson.

La carta de desaparición de Christina en Arizona Facebook Oficina del Sheriff del Condado de Gila

Además, brindaron datos sobre sus rasgos y características físicas: “Tenía 13 años al momento de su desaparición y actualmente tiene 44 años. Tiene ojos azules y cabello rubio oscuro natural si no está teñido”.

El número de contacto del despacho para reportar sobre personas desaparecidas en el condado es el 928-402-1872.