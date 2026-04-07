Una estadounidense cayó al mar en Bahamas y su esposo remó horas para pedir ayuda

Lynette Hooker, una residente de 55 años de Michigan, Estados Unidos, desapareció en el mar de las Bahamas el sábado por la noche tras caer de un bote auxiliar. Su esposo, Brian Hooker, remó durante varias horas para alcanzar la costa y solicitar auxilio a las autoridades locales.

Cayó al mar en Bahamas: su esposo remó horas para pedir ayuda

La pareja partió desde Hope Town con destino a Elbow Cay a las 19.30 hs. Según informó la Real Fuerza Policial de las Bahamas en redes sociales, la mujer estadounidense cayó al agua y llevaba consigo las llaves de la embarcación de ocho pies (2,4 metros).

El comunicado de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas Facebook Real Fuerza de Defensa de las Bahamas

La pérdida de las llaves provocó que el motor del bote se apagara de inmediato. El hombre perdió de vista a su esposa debido a una fuerte corriente marina. Por ello, se vio obligado a remar la embarcación de fondo rígido hasta el astillero Marsh Harbour Boat Yard. Finalmente, arribó a ese punto cerca de las 4 hs del domingo 5 de abril.

Una vez llegó a su destino, una persona en el astillero escuchó el relato de Brian Hooker y alertó de forma inmediata a la policía. Las autoridades de la isla de Ábaco iniciaron una investigación formal sobre el suceso.

“Agentes de policía, junto con miembros de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y el cuerpo de Bomberos y Rescate de Hope Town, han iniciado una búsqueda en la zona circundante”, según el comunicado.

Buscan a mujer desaparecida en Bahamas tras caer de un bote

La Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y los bomberos de Hope Town rastrean la zona y continúan con la investigación del hecho. Según informó la autoridad, diversas agencias locales participan en las tareas de rescate y localización de la mujer.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene a las Bahamas bajo advertencia de Nivel 2. El organismo recomienda cautela a los ciudadanos estadounidenses ante la falta de regulación en navegación recreativa.

La advertencia oficial menciona registros previos de lesiones y muertes en estas actividades. El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) y la Embajada de Estados Unidos en Nassau, por su parte, no emitieron comentarios hasta el momento.

“Manténgase alerta en las propiedades de alquiler vacacional, especialmente donde no haya seguridad privada”, dice la advertencia de la agencia federal. A su vez, menciona que “la mayoría de los delitos ocurren en Nassau y Freeport, en las islas de Nueva Providencia y Gran Bahama”.

Bahamas: cómo aportar datos sobre la mujer desaparecida en el mar

En el comunicado de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas también se especifica que cualquier persona que tenga información útil sobre el paradero de la mujer desaparecida puede comunicarse con la autoridad local.

Lynette Hooker permanece desaparecida en las Bahamas

“La policía solicita a los miembros del público que puedan tener información que pueda ayudar con esta investigación que se comuniquen. Si tiene detalles pertinentes, por favor, contacte al 911, 919, a su estación de policía más cercana o al Departamento de Investigación Criminal. También se reciben denuncias anónimas a través de CRIME STOPPERS al 328-TIPS (8477)“, detalló la Fuerza de Defensa.