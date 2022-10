La hija de “Don Ramón” publicó una inédita foto de su papá con un detalle solo para fanáticos

Una foto de Don Ramón en vestido de baño fue publicada por Carmen Valdés en Twitter. Esta última es hija del segundo matrimonio de Ramón Valdés con la cantante Aracely Julián, con quien tuvo cinco hijos más. Fue ella quien con un posteo recordó al gran actor.

La foto, señaló Carmen Valdés, se tomó en Cuernavaca, en el Rancho Cortez, pero no especifica el año. Su papá, Ramón Valdés, que falleció en 1988 por un cáncer de estómago, es considerado uno de los comediantes más importantes de México y recordado por gran cantidad de latinoamericanos y personas de distintos países por su participación en El Chavo del Ocho como Don Ramón, así como en el Chapulíin Colorado.

¿Quién es Ramón Valdés?

El señor Barriga, doña Florinda, el profesor Jirafales, don Ramón, doña Clotilde o la Bruja del 71, el Chavo y la Chilindrina

Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México. Empezó su carrera en la película Calabacitas tiernas, de finales de 1940. En 1949 actuó en las cintas Soy charro de levita, Novia a la medida y El rey del barrio, esta última en el puesto 18 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según una elección de críticos de ese país que se publicó en 1994.

Según su biografía, en 1971 ingresó a El Chavo del Ocho, como Don Ramón, el vago de la vecindad que siempre debía la renta y vivía peleando con Doña Florinda. Papá de la Chilindrina, este personaje le dio fama.

Un detalle solo para fanáticos en la foto de “Don Ramón”

“Mi papito lindo, mi amor, en nuestra casa de Cuernavaca en Rancho Cortéz, siempre sencillo. ¿Se fijan qué short trae puesto? El mismo que usó en el programa del Chapulín Colorado en Acapulco. Muy probablemente llego de esa grabación con nosotros su familia a la cual amaba tanto”, escribió su hija en el tuit.

Hija de Ramón Valdés comparte una fotografía inédita de su papá @CarmenValdesJul

En los comentarios, las personas recalcaron la huella que dejó este actor en sus países: “Hola Carmen, quizás lo sabes, pero en Chile tu papá fue muy querido, siempre se le recuerda con mucho cariño y tanto así, que hasta una banda de rock le dedicó una canción. Sencillez y alegría, eso lo definió en su vida”, contestó una usuaria.

El resto de la audiencia siguió un tono similar: “Don Ramón, mi hijo de 11 años no se perdió El Chavo, hasta grababa los capítulos, yo crecí con ellos y él también”. “Lo conocí haciendo travesuras en un hotel donde estaba hospedado todo el elenco en Zacatecas. Le dije “Don Ramon” corrí y me dejó abrazarlo como si me conociera de mucho tiempo. Me tomó de la mano y me llevó donde estaban Kiko y la Chilindrina. Una de las experiencias más hermosas”, se sumó alguien más.

Ramón Valdés (Don Ramón) murió de cáncer

Otro de sus hijos, Esteban Valdés, publicó un libro en el que relata todas sus intimidades que se llama: Con permisito dijo Monchito, que se enfoca en la época de la vida del actor. Esteban narra hasta un pasaje sobre su bisabuelo.

En una presentación en el programa mexicano Ventaneando, enfatizó: “Ciudad Juárez influyó de manera impresionante y uno de los capítulos es Ciudad Juárez y su fuerte influencia, el tono de hablar, los dichos, las palabras; entonces, todo eso está incluido, obviamente el asunto del cigarro que tristemente le dañó su cuerpo”, detalló. El libro se vende en Amazon y también revela cómo fue la relación de Valdés con sus compañeros de elenco.

El Tiempo (Colombia)