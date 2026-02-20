La hora exacta para ver el eclipse total lunar desde Florida en marzo de 2026

El próximo martes 3 de marzo se registrará un eclipse lunar total que se podrá observar en Florida y en prácticamente todas las regiones de Estados Unidos. Este es uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ya que durante la fase de totalidad la Luna adquirirá un tono rojizo intenso, fenómeno conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

La hora exacta para ver el eclipse lunar en Florida

El fenómeno comenzará durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. De acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el inicio del eclipse parcial será exactamente a las 3.44 hs (ET) y alcanzará su totalidad a las 6.04 hs (ET).

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna (YouTube/NASA Video)

Por ello, quienes deseen presenciarlo deberán dormir tarde o levantarse muy temprano para no perderse el momento en el que la luna alcance su lleno completo.

Los horarios clave en Florida serán los siguientes:

Inicio del eclipse parcial: alrededor de 3.44 hs (ET)

Inicio de la totalidad: alrededor de 6.04 hs (ET)

Final de la totalidad: alrededor de 7.02 hs (ET)

Fin del eclipse completo: antes de que la Luna se ponga en el horizonte

El eclipse será visible en casi todo el mundo, menos en países de Europa y África, ya que en esas regiones será de día cuando ocurra la fase principal del fenómeno.

Qué es un eclipse lunar y por qué la Luna se pinta de rojo

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Durante la fase de totalidad, la Luna queda completamente dentro de la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra.

El eclipse del 3 de marzo de 2026 será visible en gran parte del mundo (Web/NASA)

En ese momento, el satélite natural adquiere un tono rojizo debido a que la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre.

El eclipse se desarrollará en varias etapas:

Eclipse penumbral: La Luna entra en la penumbra de la Tierra. La disminución del brillo es muy sutil y al inicio puede ser difícil de notar a simple vista.

Eclipse parcial: Comienza cuando la Luna empieza a entrar en la parte más oscura de la sombra terrestre. En esta fase se observa claramente cómo la sombra de la Tierra cubre progresivamente la superficie lunar.

Eclipse total: Esta etapa ocurre cuando la Luna queda completamente dentro de la umbra. Es el momento más espectacular, ya que la Luna adquiere el característico tono rojizo y permanece así durante aproximadamente una hora.

Fin de la totalidad: La Luna comienza a salir de la penumbra. El color rojo desaparece gradualmente y el fenómeno regresa a la fase parcial.

Fin del eclipse parcial: La Luna sale completamente de la umbra y solo permanece en la penumbra.

Fin del eclipse penumbral: En esta última etapa, la Luna abandona por completo la sombra de la Tierra y recupera su brillo habitual.

Consejos de la NASA para ver el eclipse lunar

Al tratarse de un eclipse lunar, no será necesario utilizar gafas especiales, como ocurre con los eclipses solares. En este caso, basta con levantar la vista hacia el cielo y ubicar la Luna para disfrutar del espectáculo sin riesgo alguno para la vista.

El eclipse lunar del 3 de marzo es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año (YouTube/NASA Video)

Para una mejor experiencia, la NASA recomienda utilizar un telescopio, ya que permitirá observar con mayor detalle la superficie lunar y los cambios de color durante la totalidad.

Si no se cuenta con uno, los binoculares también ayudarán a apreciar la Luna con mayor tamaño y claridad que a simple vista.

También se aconseja buscar un lugar con poca contaminación lumínica y con cielo despejado. Las nubes podrían obstaculizar la visibilidad, por lo que revisar el pronóstico del tiempo será clave para no perderse este fenómeno astronómico.