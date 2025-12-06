Por qué México hará historia en el Mundial 2026 con un récord único en la FIFA

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y la selección de México, uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, cuenta con un récord en el torneo internacional de la FIFA que está a punto de romper, además, la lista de todos los Mundiales en donde ha sido protagonista de los partidos inaugurales.

México marca su presencia en las Copas del Mundo

La selección azteca ha sido el equipo que ha jugado más partidos inaugurales en toda la historia del Mundial de la FIFA y está a punto de romper su propio juego al abrir el torneo de 2026, de acuerdo con Claro Sports.

La Selección Nacional de México es el equipo con mayor número de partidos inaugurales jugados en la Copa del Mundo (TV Azteca Deportes)

Hasta el momento, se han llevado a cabo 22 justas mundialistas, y México ha protagonizado siete aperturas que son:

Uruguay 1930 : México perdió ante Francia 4-1.

: México perdió ante Francia 4-1. Brasil 1950: México perdió ante Brasil 4-0.

México perdió ante Brasil 4-0. Suiza 1954: México perdió ante Brasil 5-0.

México perdió ante Brasil 5-0. Suecia 1958: México perdió ante Suecia 3-0.

México perdió ante Suecia 3-0. Chile 1962: México perdió ante Brasil 2-0.

México perdió ante Brasil 2-0. México 1970 : México y la Unión Soviética empataron 0-0.

: México y la Unión Soviética empataron 0-0. Sudáfrica 2010: México y Sudáfrica empataron 1-1.

En esta Copa del Mundo 2026, la selección tricolor también será protagonista del partido inaugural y romperá su propio récord tras conseguir haber estado en ocho aperturas del Mundial.

La escuadra que enfrentará a los mexicanos se definirá en el próximo sorteo mundialista de la FIFA. El partido está agendado para el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El otro récord de México en la historia del Mundial de la FIFA

Además de ser la selección con mayor número de partidos inaugurales jugados en la historia de la Copa del Mundo, en 2026 se convertirá en la primera nación en albergar tres justas mundialistas.

En 2026, el Estadio Azteca será el único en el mundo en ser sede de tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (FB/Estadio Banorte)

De acuerdo con la FIFA, el país azteca será el que más veces ha sido sede de un Mundial, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986, el próximo año compartirá este título con sus coanfitriones Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca, también llamado Estadio Ciudad de México, será el único en todo el mundo en convertirse en tres veces mundialista, y en albergar tres encuentros inaugurales de la Copa del Mundo.

Quién es el jugador de México con más partidos en la Copa del Mundo

El tricolor tiene una gran historia en el Mundial de la FIFA, al igual que sus seleccionados, quienes se han puesto la camiseta para representar a su país desde su debut en Mundiales en Uruguay 1930.

Según la Federación, el jugador del equipo mexicano que puede presumir que ha jugado más Copas del Mundo es Rafael Márquez, con una marca de 19 partidos.

Rafael Márquez es el seleccionado mexicano que más partidos ha jugado en la Copa del Mundo (FIFA) CRAIG BROUGH

El exdefensa jugó como titular en la mayoría de los encuentros y estuvo presente en cinco justas mundialistas, y portó por mucho tiempo la banda de capitán de su selección nacional.

Todos los Mundiales a los que asistió Rafa Márquez y los partidos que protagonizó son:

Mundial Corea Japón 2002

En la fase de grupos contra Ecuador, Croacia e Italia.

En octavos de final contra Estados Unidos.

Mundial Alemania 2006

En la fase de grupos contra Irán, Angola, y Portugal.

En octavos de final contra Argentina.

Mundial Sudáfrica 2010

En la fase de grupos contra Sudáfrica, Francia, y Uruguay.

En octavos de final contra Argentina.

Mundial Brasil 2014

En la fase de grupos contra Camerún, Brasil, y Croacia.

En octavos de final contra Países Bajos.

Mundial Rusia 2018

En la fase de grupos contra Alemania y Corea del Sur.

En octavos de final en contra de Brasil.

Además de Rafael Márquez, otros jugadores mexicanos con un importante número de partidos jugados en la Copa del Mundo son: