La ley que entra en vigor en enero 2026 y protegerá a quienes fueron obligados a asumir un préstamo en Illinois

Una ley que entra en vigor el 1º de enero de 2026 en Illinois ofrece protección a los ciudadanos que fueron obligados a asumir un préstamo sin el consentimiento propio. El gobernador del estado, J.B. Pritzker, firmó la norma en agosto pasado.

De qué trata la ley HB 3352 que entra en vigor en enero de 2026 en Illinois

La ley HB 3352 fue promulgada el 15 de agosto de 2025 , presentada por la representante Kelly M. Cassidy y firmada por Pritzker .

, presentada por la representante Kelly M. Cassidy y firmada por . Esta norma entra en vigor el primer día del año próximo en Illinois y su principal disposición es la protección a quienes sufrieron robo de identidad para determinados fines.

Pritzker aprobó una ley en Illinois que afecta a quienes recibieron deudas de impuestos que no solicitaron propiamente Facebook Governor JB Pritzker

Esta regla está destinada a proteger a las personas de Illinois afectadas por deudas coercitivas, es decir, aquellas que fueron adquiridas mediante fraude, intimidación, abuso, coerción, influencia indebida o uso no consensuado de información personal. Además, contempla los escenarios en contexto de violencia doméstica o trata de personas.

En ese sentido, la ley firmada por Pritzker determina que las personas que fueron obligadas a permitir que su identidad fuera utilizada por otras para adquirir una deuda no son responsables de pagarla, en la sección 9.6.

Los demandantes tendrán que presentar una serie de documentos para su respaldo de evidencias Unsplash/Alexander Mils

Qué documentación requiere la ley para evitar el cobro de una deuda sin consentimiento

La nueva legislación indica que la víctima tiene que presentar un informe policial, una orden judicial o ciertos documentos que prueben que sufrió coacción en ese proceso. Además, ante la agencia de cobranza, se debe completar una declaración escrita de deuda coercitiva, en la que tendrá que incluir:

La identificación del crédito.

La descripción de los hechos.

Un método de contacto.

Apoyo documental: reportes policiales o certificaciones de terceros calificados.

A su vez, la agencia correspondiente está obligada a confirmar la recepción de los papeles y, si aplica, a suspender de forma temporal las actividades de cobro y reportes de crédito.

Posteriormente, se otorga un plazo de 90 días a la entidad para revisar las evidencias y determinar si se trata o no de una deuda coercitiva.

En caso afirmativo, se cancelarán definitivamente los cobros del préstamo. Con una conclusión negativa, emitirá una explicación escrita al solicitante.

Los ciudadanos que asumieron una deuda a través de coerción no estarán obligados a pagarla Freepik

Cuáles son las sanciones por no cumplir la ley aprobada en Illinois

La norma firmada por Pritzker en el Estado de la Pradera también contempla sanciones por certificaciones fraudulentas.

Así, establece que “una agencia de cobranza que no cumpla con cualquiera de los requisitos de la sección 9.6, como no suspender el cobro o no revisar la declaración, es responsable ante el deudor” por daños reales y deberá responder por:

Los costos judiciales y los honorarios de abogados y representantes legales.

Hasta 2500 dólares por cada deuda.

Para los acusados de perpetrar una deuda coercitiva, la ley establece que deberán responder ante la agencia de cobranza por el monto total del préstamo que aún tenga pendiente el afectado.

Y, por otra parte, tendrá que indemnizar al deudor por daños reales, los pagos que ya realizó, los embargos que pueda sufrir o cualquier costo relacionado con la situación.