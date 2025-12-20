La leyenda que dio origen a la tradición de colgar calcetines en Navidad en Estados Unidos

Al llegar diciembre, la escena está completa: decoraciones, luces y, sobre todo, los calcetines navideños cerca del fuego. Esta tradición se convirtió en un elemento básico de la decoración moderna en Estados Unidos, y se replica en miles de hogares.

Así nació la tradición de los calcetines navideños en EE.UU.

La costumbre de colgar calcetines en Navidad es una tradición con múltiples orígenes históricos y culturales. No obstante, la leyenda predominante y más popular que explica esta práctica está asociada con la figura legendaria de San Nicolás, el hombre detrás de la identidad de Santa Claus o Papá Noel, según 20Minutos.

La leyenda de los calcetines navideños se relaciona a San Nicolás de Bari, un obispo cristiano (Pexels/cottonbrostudio)

La figura central de esta tradición es San Nicolás de Bari, un obispo cristiano en la actual Turquía, famoso por su inmensa caridad y bondad, especialmente hacia la infancia. El mito que explica el origen de colgar calcetines narra un acto de generosidad de San Nicolás.

La leyenda cuenta que un hombre empobrecido no podía pagar la dote de sus tres hijas, lo que impedía sus matrimonios. Al conocer la difícil situación, San Nicolás decidió actuar de forma anónima. Una noche, se acercó a la casa y lanzó tres bolsas de monedas de oro por la chimenea, las cuales cayeron dentro de los calcetines que las muchachas habían dispuesto en el borde de la chimenea para que se secaran, consignó NBC.

Otra de las leyendas de colgar calcetines se asocia con seres mágicos o duendes (Pexels/JuanMagnoPonce)

La costumbre de colgar calcetines también se entrelaza con las tradiciones europeas, donde la chimenea era vista como el punto de entrada de seres mágicos o duendes.

Poner medias en la chimenea era un método para congraciarse con ellos y recibir regalos a cambio, consignó 20Minutos. Esta idea se manifiesta en Escandinavia, donde se cree que el Tomte, un duende del hogar deja obsequios en las medias durante la noche.

Una leyenda que se mantiene vigente

A lo largo del siglo XX, las medias navideñas tomaron su lugar como un símbolo central del espíritu festivo. Hoy en día, son una figura esencial en los hogares estadounidenses durante las fiestas, y cumplen con una doble función: decorar el ambiente y ser el recipiente de los obsequios de Santa Claus, señaló Love To Know.

Existen diferentes tipos de calcetines de Navidad, donde varían modelos, diseños, colores y telas (Pexels/IrinaIriser)

La tendencia de las medias navideñas personalizadas creció enormemente, ya que no solo añaden un toque único, sino que también ayudan a los niños a identificarse claramente ante Papá Noel.

Dónde se deben colgar los calcetines navideños si no hay una chimenea

Colgar calcetines navideños en la chimenea antes de la noche de Santa Claus es una tradición de años. Sin embargo, la frecuencia de las chimeneas disminuyó con la evolución de la arquitectura y las nuevas normativas de construcción, como recuerda Socks Market.

La buena noticia es que el espíritu de la tradición se puede adaptar a otros lugares del hogar. Si en la casa no hay chimenea, se puede colocar los calcetines en lugares alternativos y visibles, como los pasamanos de las escaleras, junto al árbol de Navidad, en el pesebre, en el hall de entrada, o en los pies de la cama.

La elección de los calcetines navideños admite una amplia variedad de diseños. El consejo principal es optar por un tamaño que permita introducir los regalos de forma cómoda y que el diseño elegido transmita la alegría propia de la Navidad.

En la actualidad hay muchas formas de elegir los calcetines de Navidad, e incluso muchos de ellos se pueden hacer en familia con tejidos, con telas que haya en casa. También se pueden usar materiales más sencillos e incluso sin necesidad de coser.