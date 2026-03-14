Spring Break 2026 en Nueva York: cuándo inicia el receso escolar y las vacaciones de primavera

En Nueva York, el receso escolar de primavera 2026 está programado del 30 de marzo al 3 de abril. Esta es una de las fechas más tardías del país y se diferencia significativamente de estados como Texas, Florida o California, donde Spring Break se desarrolla en la segunda y tercera semana de marzo.

Cuándo empieza Spring Break 2026 en Nueva York

El calendario de Nueva York es compartido con otros estados del noreste: Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island también ubican su receso en esa misma semana. Esta concentración regional responde a los patrones históricos de los calendarios escolares del noreste, que tienden a ajustar el receso de primavera en función de Semana Santa —que en 2026 cae el 12 de abril— y las condiciones climáticas de la región.

En Nueva York, el receso escolar de primavera 2026 está programado del 30 de marzo al 3 de abril Shutterstock - Shutterstock

Como en todos los estados, cada distrito escolar define su propio calendario. Si bien la semana del 30 de marzo al 3 de abril es la más extendida en Nueva York, puede haber variaciones. Se recomienda confirmar las fechas con el departamento de educación del distrito correspondiente.

Opciones para Spring Break en Nueva York

La ciudad de Nueva York ofrece una amplia oferta de actividades durante el receso escolar. Los museos son una de las opciones más elegidas: el Museo Americano de Historia Natural, el Museo Metropolitano de Arte (MET) y el Museo de Historia Natural de los Niños (AMNH) suelen programar actividades especiales durante Spring Break.

Archivo.- Personas sentadas afuera del Museo Metropolitano de Arte el 2 de mayo de 2020 en Nueva York Ron Blum - ap

Central Park, los parques de los cinco boroughs y los boardwalks de Brooklyn y Queens son alternativas gratuitas para familias que quieren aprovechar los primeros días de primavera, aunque el tiempo en Nueva York a fines de marzo puede ser fresco, con temperaturas que oscilan entre 45°F y 59°F (7°C y 15°C).

Para quienes buscan sol y playa, los aeropuertos JFK, LaGuardia (LGA) y Newark (EWR) ofrecen vuelos directos a destinos como Miami, Orlando, Cancún y el Caribe. La semana de receso en Nueva York coincide con el final de la temporada alta de Spring Break en esos destinos, lo que puede implicar precios más accesibles en algunos casos, aunque no es una garantía.

Por qué Nueva York tiene un Spring Break más tardío

El calendario más tardío de Nueva York responde a varios factores. En primer lugar, la proximidad con la Semana Santa: históricamente, muchos distritos del noreste alineaban el receso escolar con las festividades religiosas de Pascua. Aunque esa práctica se ha desvinculado formalmente en los calendarios públicos, la tradición persiste en la estructura del año escolar de la región.

En marzo, las temperaturas en Nueva York todavía son bajas para realizar actividades al aire libre RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En segundo lugar, el clima. Las temperaturas en Nueva York a mediados de marzo todavía son bajas para actividades al aire libre, mientras que hacia fines de mes y principios de abril el ambiente mejora. Eso hace que el receso tardío tenga más sentido climático para las familias del estado.

Finalmente, la coordinación con los estados vecinos del noreste genera un bloque regional que facilita la planificación de actividades compartidas, eventos y viajes familiares entre estados con poblaciones con vínculos estrechos.

Nueva York y Spring Break: datos sobre la comunidad hispana

Nueva York alberga una de las comunidades hispanas más grandes de Estados Unidos. Según el Censo, los hispanos representan alrededor del 19% de la población del estado y casi el 29% de la ciudad de Nueva York. Durante el Spring Break, muchas familias latinas aprovechan el receso para visitar familiares en Puerto Rico, República Dominicana, México y otros países de origen.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy ofrece vuelos a San Juan, Santo Domingo y Ciudad de México (Doug Letterman)

Las rutas desde JFK y Newark hacia San Juan, Santo Domingo y Ciudad de México tienen alta demanda en la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Reservar con varias semanas de anticipación es recomendable para quienes planifican viajes internacionales en esa época.

Airlines for America proyecta que 171 millones de pasajeros volarán en Estados Unidos entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2026. El receso de Nueva York se encuentra en la parte final de ese período, lo que mantiene activa la demanda aeroportuaria hasta las primeras semanas de abril.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.